Las exportaciones brasileñas de café cayeron casi un 31% en enero

Alemania, que en 2025 desplazó a Estados Unidos como principal comprador por los aranceles del 50% impuestos por el Gobierno de Donald Trump, se mantuvo como el primer destino de exportación

Granos de café preparados en
Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil, el lunes 4 de agosto de 2025 (AP Foto/Andre Penner)

Brasil, principal productor mundial de café, exportó en enero 2,78 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa una disminución del 30,8% frente al mismo mes de 2025, según reportó la patronal del sector.

Los ingresos generados por las exportaciones de café en el primer mes de 2026 alcanzaron 1.175 millones de dólares, una baja del 11,7% respecto a enero del año anterior, informó el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil.

El presidente de la entidad, Márcio Ferreira, explicó que la caída de los precios internacionales del grano, debido a la previsión de una cosecha récord en Brasil para 2026, “desincentivó los negocios internacionales”.

Ferreira añadió que el mercado interno está cubriendo la demanda de café arábigo faltante con café robusta, lo que redujo el volumen exportado. Según su visión, esta tendencia continuará hasta el inicio de la próxima cosecha, en junio.

El presidente brasileño, Luiz Inácio
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia (AP foto/Eraldo Peres)

Alemania, que en 2025 desplazó a Estados Unidos como principal comprador de café brasileño por los aranceles del 50% impuestos por el Gobierno de Donald Trump, se mantuvo en enero como el primer destino de exportación. Ese mes, Brasil envió a Alemania 391.704 sacos, el 14,1% del total, aunque esta cifra representa una caída del 16,1% respecto a enero de 2025.

A pesar de que los envíos a EEUU retrocedieron un 46,7% en enero, ese país permaneció como el segundo destino, con el 13,9% de las exportaciones.

En 2025, Brasil alcanzó ingresos récord de 15.586 millones de dólares por exportaciones de café, un aumento del 24,1% respecto a 2024, pese a que el volumen despachado cayó un 20,8% y sumó 40 millones de sacos, debido a una menor oferta y a los aranceles adicionales del 50% aplicados por Estados Unidos entre agosto y noviembre.

Según una proyección oficial difundida la semana pasada, en 2026 Brasil logrará una cosecha récord de 66,2 millones de sacos, un 17,1% más que en 2024, impulsada por mejores condiciones climáticas y la expansión del área cultivada.

