América Latina

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El canciller Mario Lubetkin expresó la intención de ser el primer país en ratificar el pacto comercial

Guardar
Uruguay remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Gobierno de Uruguay presentó al Parlamento el proyecto de ley para ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, abriendo un proceso legislativo que las autoridades buscan concluir antes de finalizar febrero.

El canciller Mario Lubetkin entregó el documento a la presidenta en funciones de la Asamblea General, la senadora Blanca Rodríguez, quien anunció la creación inmediata de una Comisión Especial en el Senado con 15 integrantes para tratar el tema.

La comisión iniciará su trabajo el martes 17 de febrero y convocará a distintos ministerios y representantes de los sectores productivos y laborales.

El 27 de enero, Lubetkin había entregado una “versión sin pulir” del acuerdo al Parlamento para que los legisladores pudieran revisar el contenido, mientras aguardaban los textos certificados de Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Lubetkin expresó la intención de que Uruguay sea el primer país en ratificar el acuerdo.

Uruguay remitió al Parlamento el
Uruguay remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (EFE)

Aunque Uruguay fue el último socio del bloque en enviar el texto al Legislativo, mantiene la meta de ser el primero en validarlo.

El senador Daniel Caggiani aseguró que el objetivo es aprobar el acuerdo en ambas cámaras antes de marzo, anticipándose a los plazos previstos por Brasil y Argentina.

Por su parte, Rodríguez resaltó la importancia del acuerdo y afirmó que inicia “un proceso que pretenden que sea profundo, rápido y eficiente”.

La senadora remarcó el impacto económico inmediato, destacando que el sector arrocero, principal exportador del bloque a Europa, dejará de pagar los 70 millones de dólares anuales en aranceles, y que se abrirán oportunidades para la pesca, los cítricos y la miel.

El avance en Uruguay coincidió con la aprobación en el Parlamento Europeo de las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores comunitarios, que permitirán actuar antes de lo previsto ante aumentos de importaciones o bajas de precios en productos sensibles para el sector primario de la UE.

Estas salvaguardias, tramitadas en paralelo al acuerdo, podrán activarse si la UE decide aplicar el pacto provisionalmente mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evalúa su legalidad, como solicitó la Eurocámara.

Temas Relacionados

Acuerdo Unión Europea-MercosurUruguayMercosurÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Las exportaciones brasileñas de café cayeron casi un 31% en enero

Alemania, que en 2025 desplazó a Estados Unidos como principal comprador por los aranceles del 50% impuestos por el Gobierno de Donald Trump, se mantuvo como el primer destino de exportación

Las exportaciones brasileñas de café

Un estudio concluyó que el cambio climático preparó el terreno para incendios forestales devastadores en Argentina y Chile

El análisis sugiere que tres factores que han limitado las capacidades de respuesta ante siniestros en áreas protegidas y zonas residenciales

Un estudio concluyó que el

Explosión paraliza área clave del principal hospital público de Panamá

La detonación en la central de calderas afectó la esterilización de instrumental quirúrgico, obligando al Hospital Santo Tomás a operar con capacidad limitada

Explosión paraliza área clave del

El gobierno salvadoreño y la representación marroquí exploran cooperación para la gestión migratoria

El viceministerio encargado del tema sostuvo encuentros con la delegación de Marruecos para discutir modelos de colaboración enfocados en la protección de los derechos y servicios destinados a las comunidades migrantes

El gobierno salvadoreño y la

Los therians llegaron a Uruguay y un centenar se reunió en Montevideo: “Desde chico me identifico como mono”

El colectivo de personas que aseguran sentirse animales y adoptan estos comportamientos llegó a la capital uruguaya y junto a decenas de personas en la Plaza Independencia, aunque algunos solo fueron por curiosidad

Los therians llegaron a Uruguay
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balacera en Gamarra: Un muerto

Balacera en Gamarra: Un muerto y un herido dejó ataque sicarial cerca a la estación del Metro de Lima

España bate récord de agua embalsada: el reto ahora es mantener unas infraestructuras “al límite”

Montserrat Oliver confía que Yolanda Andrade se recuperará tras diagnóstico de ELA: “Los doctores se equivocaron”

Salman Rushdie, escritor: “Hoy el franquismo no existe, pero Lorca es conocido en todo el mundo”

Checo Pérez vuelve a pista: cuándo serán los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin

INFOBAE AMÉRICA
EEUU cierra el aeropuerto de

EEUU cierra el aeropuerto de El Paso (Texas), en la frontera con México, durante 10 días por razones de seguridad

Declarado nivel 2 de Inuncyl en Segovia, que se suma a León y Soria, y el resto de provincias mantienen el 1

Waterpolista Leitón: "Es un reconocimiento a mi lucha por la diversidad de cuerpos"

EEUU cierra el aeropuerto de El Paso (Texas), en frontera con México, durante 10 días por razones de seguridad

Simeone: “La gente es importantísima, determinantes son los futbolistas”

ENTRETENIMIENTO

La prometida de Mick Jagger

La prometida de Mick Jagger fue agredida en un club de Londres: “Dos personas me agarraron por detrás”

Diplo revela detalles de su colaboración con BTS para el álbum ARIRANG: “Va a sorprender al mundo”

El medio tiempo de Bad Bunny atrae a una audiencia récord en el Super Bowl

Salvador: La serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

La historia del hijo de Pablo Escobar: una infancia desconocida desde una óptica nunca antes vista