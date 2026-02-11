América Latina

El día de furia de un conductor que quería gasolina gratis en Chile: roció con gas pimienta a otros clientes

La promoción de un conocido servicentro desató el caos en La Serena

Un testigo llamado yeser.hey, narró los hechos en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Un verdadero día de furia tuvo este martes un conductor chileno quien, ofuscado por la larga fila para obtener gasolina gratis en una promoción de un servicentro en la ciudad de La Serena (470 kms al norte de Santiago), comenzó a discutir con los ocupantes de otros vehículos a quienes incluso lanzó gas pimienta, desatando el caos vial.

El hecho ocurrió por la tarde, específicamente en la estación ubicada en 4 Esquinas, en medio de la llamada “Hora Copec”, la que dura solo una hora durante la cual los clientes que lleguen pueden conseguir bencina absolutamente gratis.

La insuperable oferta atrajo a decenas de consumidores que hicieron largas filas en sus vehículos durante horas, asunto que terminó irritando al dueño de una camioneta quien se enfrascó en discusiones con otros conductores y terminó rociando a varios de ellos con gas pimienta, para luego huir del lugar sin haber logrado su cometido de llenar el estanque gratis.

La conmoción fue tal que Carabineros tuvo que apersonarse en el lugar para controlar la situación y restablecer el orden, mientras que un testigo narró los hechos en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Una persona que estaba muy intolerante le roció gas pimienta a algunos chicos de algunos autos que estaban ahí estacionados”, comentó mientras ayudaba a uno de los afectados a lavarse el gas pimienta en un baño público.

La promoción terminó desatando un
La promoción terminó desatando un verdadero caos vial.

Ambos lograron identificar al atacante, un hombre mayor en una Dodge Durango, quien hasta el cierre de esta nota aún no había sido individualizado.

Buen samaritano, el testigo en cuestión llamó por teléfono a una familiar del conductor afectado para tranquilizarla y se mostró sorprendido de la potencia del gas pimienta utilizado.

“Mientras ellos se lavaban yo sentía el picor, estaba en el aire (...) es muy fuerte”, aseguró.

Desde la empresa, en tanto, aclararon que la promoción “La Hora Copec” consiste en regalar bencina todos los días entre las 16:00 y las 17:00 horas -con un tope de $120 mil (USD 140)-, en un servicentro escogido a lo largo y ancho de todo el país. Partió el lunes en la ciudad de Rancagua y este miércoles es el turno nuevamente de La Serena, aunque la ubicación de la estación se publica en las redes sociales de la empresa media hora antes.

