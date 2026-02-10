América Latina

Detuvieron a un sargento del Ejército argentino que intentó pasar dos proyectiles de mortero de contrabando a Chile

C.D.M. (39) fue sorprendido con la munición al interior de su vehículo en el complejo fronterizo Paso Los Libertadores

El uniformado quedó en libertad, pero con la medida cautelar de firma mensual.

Un sargento en activo del Ejército argentino, identificado con las iniciales C.D.M., de 39 años, fue detenido este domingo en el complejo fronterizo Los Libertadores tras ser sorprendido intentando pasar dos proyectiles de mortero hacia Chile. El uniformado fue formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Los Andes (80 kms al norte de Santiago) y quedó en libertad, pero con la medida cautelar de firma mensual.

El hecho quedó al descubierto a eso de las 07:30 hrs, cuando gracias al olfato de un perro adiestrado, personal de Aduanas que realizaba una revisión de rutina detectó que el militar en cuestión mantenía en el maletero de su automóvil una caja verde metálica con la siguiente leyenda:

“100 cartuchos calibre 12.7 mm, eslabonados 4M8 1M20 LCT300-83”.

Al revisar su contenido, grande sería la sorpresa de los funcionarios al hallar dos proyectiles de mortero de uso militar y tras preguntarle al uniformado qué pretendía hacer con dicha munición, éste respondió simplemente que no recordaba andar trayendo en su vehículo el peligroso cargamento.

Ambos morteros fueron avaluados en $272.000 (USD 318).

Contrabando de material bélico

Así las cosas, el hombre fue detenido y la evidencia fue confiscada y levantada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros para realizarle los peritajes pertinentes, mientras que los morteros fueron avaluados en $272.000 (USD 318).

En tanto, el suboficial trasandino fue formalizado por los delitos de contrabando de material bélico y tenencia ilegal de explosivos, decretando el tribunal firma mensual y un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Al cierre de esta nota, el Ejército trasandino no había entregado ninguna declaración oficial al respecto, mientras el Ministerio Público sigue el curso de la investigación.

