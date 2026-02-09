América Latina

Macabro caso de canibalismo en una cárcel chilena: mató a su compañero de celda y comió partes de su rostro

El brutal hecho ocurrió al interior del penal de La Serena en el módulo para los presos castigados

El atacante "habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima”, señaló el fiscal a cargo del a investigación.

Un espeluznante crimen quedó al descubierto la mañana de este domingo en el Complejo Penitenciario de La Serena (470 kms al norte de Santiago), cuando gendarmes que comenzaban el desencierro de los presos hallaron a uno de ellos con un profundo corte en el cuello producto de arma blanca y evidentes rastros de canibalismo. Su compañero de celda, responsable del asesinato pues ambos eran los únicos ocupantes de esa celda de castigo, fue enviado de inmediato a un penal de máxima seguridad.

De acuerdo a un comunicado emanado desde la Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo, el macabro hecho fue advertido “durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana (domingo), momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros”, según reza una nota de Emol.

“De forma inmediata, se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de máxima seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente”, agregaron desde la institución, que además ordenó “un sumario administrativo con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido”.

El autor del brutal hecho fue enviado de inmediato a un penal de máxima seguridad.

Antropofagia

Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Coquimbo complementaron que, una vez recibida la denuncia, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, compuesto por un abogado, un atendedor de víctimas y testigos y un analista criminal, se apersonó en el penal “para investigar la muerte de un interno, presumiblemente a manos de otro y posibles indicios de antropofagia“.

Según el fiscal Eduardo Yáñez, la víctima fue identificada con las iniciales F.S.S.R., muerto “a manos de su compañero de celda de iniciales M.I.F.M., quien según antecedentes recabados por este equipo habría acometido contra su compañero con un cuchillo en el cuello, lo que habría motivado su muerte".

El persecutor agregó que “lo llamativo es que, con posterioridad al ataque, habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima”.

Así las cosas, el cuerpo de la víctima fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) para realizarle la autopsia, mientras que el responsable del hecho será formalizado una vez que la Fiscalía reciba el informe de dicho peritaje.

