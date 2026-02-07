La Policía de Brasil desmanteló a un grupo de jóvenes de Generación Z que planeaba “actos de violencia y terrorismo”

Bandera del movimiento Generación Z

También en Brasil ha llegado el movimiento Generación Z, una ola que desde 2024 ha llevado a las calles a jóvenes nacidos aproximadamente entre la segunda mitad de los años noventa y el año 2000, cuando, a diferencia de sus padres, internet ya era una realidad ampliamente difundida. Sin embargo, en el gigante latinoamericano, su bautismo de fuego con las protestas organizadas el lunes pasado tanto en Río de Janeiro como en San Pablo terminó incluso antes de comenzar, y de la peor manera.

En Río de Janeiro, la operación de la Policía Civil denominada Break Chain ejecutó decenas de órdenes de registro, evitando —según el comunicado oficial— “un ataque terrorista de consecuencias incalculables en el centro de la ciudad”. Según las investigaciones, los sospechosos “estaban planeando manifestaciones antidemocráticas con el uso de bombas caseras y cócteles molotov frente a la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj), en el centro de la ciudad”, declaró la Policía Civil. El grupo estaba planificando “actos de violencia y terrorismo, además de promover ataques contra infraestructuras de telecomunicaciones, edificios públicos, autoridades estatales y centros políticos”, con el objetivo de “provocar pánico, desorden y caos social”.

También en el estado de San Pablo, siempre el lunes, la Secretaría de Seguridad Pública identificó a un grupo de jóvenes de entre 15 y 30 años que estaba planeando un atentado con explosivos en la principal arteria comercial de la ciudad, la Avenida Paulista. Doce personas fueron detenidas en San Pablo, Osasco, São Caetano do Sul y Botucatu. “La manifestación era contra los gobiernos, fueran de derecha, de izquierda o de centro. No tenían información precisa sobre contra qué gobierno querían protestar. Quieren la llamada libertad, no quieren ser gobernados por nadie. Un programa absurdo, pero lo monitoreamos en las redes sociales”, declaró el jefe de policía Artur Dian sobre las motivaciones de la protesta.

Las investigaciones comenzaron a partir del principal grupo de Telegram para las manifestaciones, titulado El gran día #Generación Z, que actualmente cuenta con 7.073 miembros. El Centro de Observación y Análisis Digital (Noad), una estructura de la Secretaría integrada por agentes de la policía civil y militar y expertos digitales, descubrió en el chat publicaciones en las que se compartían tutoriales sobre cómo fabricar bombas y explosivos caseros, bloquear la señal de los teléfonos móviles, infiltrarse en manifestaciones o identificar agentes de policía encubiertos. En la parte superior del grupo de Telegram hay un mensaje fijado en el que se afirma que “el Movimiento Generación Z no es un partido político ni sigue una ideología específica”. “No tenemos vínculos con partidos, somos personas conscientes, que conocen los problemas de Brasil y quieren ser escuchadas”, se lee en el texto. Los administradores del grupo también señalan que el movimiento da prioridad a algunos temas “que buscan un Brasil mejor, más justo y con oportunidades para todos”. Subrayan además el carácter pacífico de la iniciativa “para presionar al gobierno a debatir los temas de la población”. “Basta de divisiones. Basta de partidos que hablan en nombre de todos. Brasil necesita unidad, porque es la población la que sabe cuáles son sus necesidades y es la población la que debe participar en las decisiones que conciernen al país”, concluye el mensaje.

Invitación a la manifestación de San Pablo

¿Pero quién está detrás de la Generación Z en Brasil? En el chat, algunos miembros mencionan el nombre de Kim Kataguiri, uno de los principales fundadores del Movimiento Brasil Libre (MBL), pero uno de los administradores responde que Generación Z no está vinculada al político, “ni a su partido ni a otros partidos”. El jueves pasado, en una protesta en San Pablo contra el fraude del banco Master, participó Renan Santos, otro de los fundadores del MBL y actual coordinador nacional y precandidato a la presidencia de la República por el nuevo partido Missão. Durante la protesta, se subió a un árbol e izó una bandera con el símbolo de los Piratas del Sombrero de Paja del manga japonés One Piece, es decir, una calavera con un sombrero de paja y huesos cruzados. Se trata de la bandera simbólica de la Generación Z, que apareció durante las manifestaciones del grupo en Nepal en septiembre de 2025. Desencadenadas por la prohibición de las plataformas de redes sociales y por acusaciones de corrupción, aquellas protestas fueron extremadamente violentas —se registraron 74 muertos y más de 2.000 heridos— y llevaron a la dimisión del primer ministro K. P. Sharma Oli, a la disolución del Parlamento y al nombramiento de Sushila Karki como primera ministra interina. Precisamente esa bandera fue izada en los edificios gubernamentales en llamas del país asiático, como el Parlamento nepalí.

En cuanto al MBL, es un movimiento político brasileño liberal y conservador, fundado en 2014 y organizado precisamente a través de las redes sociales. Ese año, Brasil fue escenario de protestas masivas, a menudo violentas, contra los gastos considerados desproporcionados respecto a las necesidades del país por parte del entonces gobierno de Dilma Rousseff para el Mundial de Fútbol. En su manifiesto original, el MBL definió cinco objetivos: defensa de la prensa libre, libertad económica, separación de poderes, elecciones libres y lucha contra la financiación de regímenes autoritarios. Entre 2015 y 2016, el movimiento tuvo un papel decisivo en la articulación de las protestas en todo Brasil que exigían el impeachment de Dilma Rousseff, que finalmente se produjo en 2016. Posteriormente, el MBL entró en la política institucional apoyando a sus representantes en ciudades como San Pablo, Londrina, Maringá y Porto Alegre. En 2018, algunos miembros del movimiento fueron elegidos para el Congreso Nacional, como Kataguiri, que se convirtió en diputado federal por el partido União Brasil, que abandonó la coalición del gobierno de Lula el pasado mes de septiembre.

Para comprender qué podría suceder en Brasil en un año tan delicado —con la apertura en pocos meses de la campaña electoral para las presidenciales de octubre— es fundamental entender las características globales de este movimiento. Algunos analistas lo han comparado incluso con las primaveras árabes, para subrayar su ambigüedad y los riesgos potenciales, dado que aquellas revueltas también fueron el caldo de cultivo del entonces naciente Estado Islámico.

Manifiesto del movimiento Generación Z Brasil

El Movimiento Generación Z nació en 2024 en Bangladesh con la llamada Revolución de Julio, a partir de las protestas de estudiantes de secundaria y universitarios contra un sistema de contratación en el sector público que favorecía a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de 1971, en detrimento del mérito. A partir de protestas surgidas en línea, el movimiento pasó rápidamente a las calles y se transformó en una protesta nacional contra el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina, quien en agosto de 2024 se vio obligada a dimitir y huyó a India. Desde entonces, el movimiento se ha expandido por todo el mundo, especialmente en el Sur Global, del que Brasil —bajo el gobierno de Lula— forma parte central. Se han registrado manifestaciones en al menos once países, desde Indonesia hasta Kenia, de Perú a Nepal, de Marruecos a Madagascar. En América Latina, el movimiento ha protagonizado protestas violentas en Perú, Paraguay y México. En Perú, el pasado septiembre, cientos de manifestantes, en su mayoría muy jóvenes, marcharon cerca de edificios gubernamentales para protestar contra las políticas del gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, destituida pocas semanas después por el Parlamento con un impeachment. En los enfrentamientos con la policía, al menos una treintena de manifestantes resultaron heridos. En Paraguay, las protestas estallaron poco después contra la administración del presidente Santiago Peña. En noviembre fue el turno de México, donde las protestas extremadamente violentas provocaron heridos y detenciones.

Aunque el movimiento presenta diferencias según los contextos geográficos, comparte un elemento común: la rabia juvenil canalizada a través de internet. Plataformas como Discord, TikTok y X, por citar algunas, no han sido solo herramientas de comunicación, sino auténticos espacios de organización política. Otra característica clave ha sido su estructura sin líderes ni partidos políticos, una forma organizativa que a largo plazo corre el riesgo de no ser sostenible y deja abiertas muchas incógnitas: desde la manipulación por parte de partidos nacionales hasta las interferencias de Estados hostiles como Rusia, China e Irán, que podrían utilizar las protestas para generar inestabilidad política en países de su interés.

A este escenario se suma un dato preocupante, no del movimiento en sí, sino de la generación que lo ha creado: la dependencia de las drogas. Como declaró a la revista Time George F. Koob, director en Estados Unidos del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, se observa un extraño paréntesis. “Las generaciones más jóvenes de hoy están simplemente menos interesadas en el alcohol y son más propensas que las generaciones mayores a considerarlo riesgoso para su salud y a participar en períodos de abstinencia como el Dry January”, afirmó. La otra cara de la moneda, sin embargo, es el aumento del consumo de marihuana, drogas sintéticas, sustancias psicodélicas y medicamentos controlados, también gracias a su fácil acceso a través de las redes sociales. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas en Estados Unidos (NSDUH 2024), publicada en 2025, unos 2,7 millones de usuarios de entre 12 y 17 años consumen marihuana. El uso de psicodélicos también es significativo y está en aumento: el 6,8% de la población joven de entre 18 y 25 años los consume, porcentaje que desciende al 1,6% entre los adolescentes de 12 a 17 años.