América Latina

José Antonio Kast pidió forjar una alianza por “la libertad y el sentido común”

El presidente electo chileno fue el orador principal de la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo

José Antonio Kast junto a
José Antonio Kast junto a líderes conservadores en el Parlamento Europeo.

Haciendo un llamado a “defender la libertad y el sentido común”, el presidente electo chileno, José Antonio Kast, cerró este martes en Bruselas la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, celebrada en el Parlamento Europeo.

Flanqueado por Mateusz Morawiecki y Santiago Abascal, presidentes de los partidos European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots for Europe (PfE), Kast sostuvo que “defender la libertad es un acto de coraje; defender la libertad humana es una rebeldía vanguardista; y defender la verdadera democracia es una responsabilidad histórica”.

“¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la familia y en el respeto a la persona humana, que siguen siendo los pilares de la civilización”, agregó el líder del Partido Republicano.

El mandatario electo advirtió que, cuando esos pilares se debilitan, no solo se resiente el sistema político, sino que la sociedad se fractura desde dentro: se debilita la familia, se silencia la conciencia y se erosiona la democracia.

“El desafío no es solo resistir o denunciar, sino participar, influir y ganar: ganar ideas, debates, elecciones e instituciones. Political Network for Values (PNfV) ha entendido algo esencial: que esta batalla es cultural, política y moral al mismo tiempo”, complementó.

A renglón seguido, Kast cargó contra lo que denominó “ismos extremos”, asegurando que por estos días “vivimos una paradoja inquietante: mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y las comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión".

“Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente", razonó

Según Kast, vivimos “en una cultura dominada por los ismos. Y ustedes dirán qué son los ismos...dentro de los ismos están el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano; el animalismo radical, que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano; el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, y el indigenismo radical, que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla", por lo que la única respuesta al respecto es “la defensa de la naturaleza humana y el sentido común”, cerró el presidente electo.

Cabe señalar que las Cumbre Transatlánticas, que se celebran cada dos años, reúnen a políticos y líderes conservadores de Europa, América y África para estrechar lazos y compartir experiencias y la primera se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, en 2014.

Kast se ha reunido con
Kast se ha reunido con Giorgia Meloni en dos ocasiones, aunque su vínculo político se remonta a 2019.

Gira por Europa

El futuro mandatario chileno ya se encuentra en Budapest para reunirse esta jornada con el primer ministro húngaro Viktor Orbán -a fin de discutir políticas migratorias y de seguridad y explorar oportunidades de inversión-, y este jueves viajará hasta Roma para sostener un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, su última parada en esta su primera gira europea.

Kast tomará un vuelo de retorno el mismo jueves por la noche para aterrizar en Chile el viernes, día en que se espera anuncie a los delegados presidenciales regionales y a los subsecretarios que serán parte de su futuro gobierno, para luego tomar unos días de vacaciones antes de asumir su cargo el 11 de marzo próximo.

