América Latina

Un menor de 16 años consumió drogas, robó un auto y chocó: hay tres muertos y cinco heridos

El hecho ocurrió en la ruta CH-215 que conecta Osorno con Puyehue, en el sur de Chile. Los fallecidos son los ocupantes del otro coche y el responsable dio positivo en cocaína y ketamina

Guardar
Servicios de emergencia trabajan en
Servicios de emergencia trabajan en la escena de una colisión vehicular múltiple en la carretera durante la noche, donde un automóvil presenta daños severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En internación provisoria quedó este lunes un menor de solo 16 años de edad que la madrugada del domingo robó y chocó un automóvil bajo los efectos de diversas drogas, entre ellas cocaína y ketamina, dando muerte a los tres ocupantes del otro vehículo y dejando a dos de sus acompañantes en estado grave.

El trágico hecho ocurrió en la ruta CH-215 que conecta Osorno con Puyehue (830 kms al sur de Santiago) y de acuerdo a varios testigos, el auto robado transitaba de oriente a poniente cuando cruzó el eje central de la calzada, colisionando con otro vehículo que venía de frente el que, producto del impacto, terminó volcado en una zanja a la vera del camino.

“El imputado, estando bajo los efectos de diversas drogas, entre ellas cocaína y ketamina, habría sustraído un automóvil desde Osorno para luego conducirlo por distintas calles de la comuna y posteriormente dirigirse hacia la ruta CH-215 en dirección a Puyehue”, detalló la fiscal de Osorno, Javiera Aravena, quien agregó que al momento de ser detenido el adolescente portaba varios papelillos con droga.

Los tres fallecidos iban de
Los tres fallecidos iban de regreso a sus hogares: Yonatan Felipe Pérez Pérez, Juan Carlos Pérez Higueras y Arturo Segundo Montiel Arriagada

Los fallecidos

Las víctimas fueron identificadas como Yonatan Felipe Pérez Pérez, de 33 años de edad, Juan Carlos Pérez Higueras, de 56 años de edad y Arturo Segundo Montiel Arriagada, también de 56 años de edad, todos ocupantes del vehículo impactado y quienes a esa hora volvían a sus hogares.

En tanto, los cuatro acompañantes del menor que iban en el primer vehículo se mantienen internados en el Hospital Base San José de Osorno y dos de ellos se encuentran en riesgo vital.

Así las cosas, el menor, cuya identidad se mantuvo en reserva, fue formalizado por los delitos de manejo bajo los efectos de drogas con resultado de muerte y con resultado de lesiones graves, amén de tráfico ilícito de drogas y hurto de vehículo motorizado, decretando el tribunal su internación provisoria y fijando un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Por ahora, el Ministerio Público está a la espera del informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a fin de establecer la causa del accidente.

Temas Relacionados

ChileChoqueDrogasCocaínaKetaminaPuyehue

Últimas Noticias

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

Las organizaciones que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia elevaron la solicitud a la presidenta electa de Costa Rica

La oposición de Nicaragua le

Partidos del oficialismo chileno criticaron a sus aliados comunistas por una reciente visita a Cuba

Parlamentarios del bloque Socialismo Democrático sostuvieron que se hace difícil mantener una alianza con el Partido Comunista debido a su posición “muy radical respecto al apoyo de Cuba y Venezuela”

Partidos del oficialismo chileno criticaron

Oficina de Hong Kong y Macao cuestiona fallo panameño sobre concesión portuaria y lo califica de “absurdo”

El Gobierno panameño activó un plan de transición para garantizar operaciones.

Oficina de Hong Kong y

La llegada del Ironman 70.3 consolida a El Salvador como destino deportivo internacional

Más de 1,000 deportistas ya confirman su participación en la primera edición del triatlón internacional. El país acelera obras clave y busca un lugar en el circuito global de élite

La llegada del Ironman 70.3

El vuelco de un autobús en Brasil dejó 15 peregrinos muertos, incluidos tres niños

Las autoridades del estado de Alagoas reportaron que un vehículo que retornaba de Juazeiro do Norte con un grupo de viajeros cayó por un barranco en una peligrosa curva

El vuelco de un autobús
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plantón en el Senado de

Plantón en el Senado de Estados Unidos: empresarios alertan sobre el deterioro democrático de Colombia bajo el Gobierno Petro

Acusar con malicia y sin pruebas es delito: Macri es un delincuente y lo va a pagar

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de febrero: varias líneas afectadas en el MB

UNI y San Marcos: estas son las nuevas carreras incorporadas en las universidades del país

INFOBAE AMÉRICA
El dalái lama hizo historia

El dalái lama hizo historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años

Detienen en Polonia a un exfuncionario de la OTAN por fraude y soborno en contratos

El argentino Lo Celso sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 feb (11.00 GMT)

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

ENTRETENIMIENTO

“Lo estuve observando durante bastante

“Lo estuve observando durante bastante tiempo”: Rachel McAdams contó por qué Dylan O’Brien era ideal para ¡Ayuda!

Lee Byung-hun sorprendió con sus orígenes en la actuación: “Nunca pensé que sería actor, pero creo en el destino”

Jacob Elordi compartió sus anhelos creativos en la actuación: “Todo lo que quiero hacer es que sea sexy, divertido y cool”

“Bridgerton”: Hannah Dodd habla sobre la sexualidad de Francesca y el polémico cambio respecto al libro

Christopher Nolan advirtió sobre el futuro incierto del cine tras las fusiones de Warner Bros., Netflix y Paramount: “Es un golpe enorme”