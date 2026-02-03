Un menor de 16 años consumió drogas, robó un auto y chocó: hay tres muertos y cinco heridos

Servicios de emergencia trabajan en la escena de una colisión vehicular múltiple en la carretera durante la noche, donde un automóvil presenta daños severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En internación provisoria quedó este lunes un menor de solo 16 años de edad que la madrugada del domingo robó y chocó un automóvil bajo los efectos de diversas drogas, entre ellas cocaína y ketamina, dando muerte a los tres ocupantes del otro vehículo y dejando a dos de sus acompañantes en estado grave.

El trágico hecho ocurrió en la ruta CH-215 que conecta Osorno con Puyehue (830 kms al sur de Santiago) y de acuerdo a varios testigos, el auto robado transitaba de oriente a poniente cuando cruzó el eje central de la calzada, colisionando con otro vehículo que venía de frente el que, producto del impacto, terminó volcado en una zanja a la vera del camino.

“El imputado, estando bajo los efectos de diversas drogas, entre ellas cocaína y ketamina, habría sustraído un automóvil desde Osorno para luego conducirlo por distintas calles de la comuna y posteriormente dirigirse hacia la ruta CH-215 en dirección a Puyehue”, detalló la fiscal de Osorno, Javiera Aravena, quien agregó que al momento de ser detenido el adolescente portaba varios papelillos con droga.

Los tres fallecidos iban de regreso a sus hogares: Yonatan Felipe Pérez Pérez, Juan Carlos Pérez Higueras y Arturo Segundo Montiel Arriagada

Los fallecidos

Las víctimas fueron identificadas como Yonatan Felipe Pérez Pérez, de 33 años de edad, Juan Carlos Pérez Higueras, de 56 años de edad y Arturo Segundo Montiel Arriagada, también de 56 años de edad, todos ocupantes del vehículo impactado y quienes a esa hora volvían a sus hogares.

En tanto, los cuatro acompañantes del menor que iban en el primer vehículo se mantienen internados en el Hospital Base San José de Osorno y dos de ellos se encuentran en riesgo vital.

Así las cosas, el menor, cuya identidad se mantuvo en reserva, fue formalizado por los delitos de manejo bajo los efectos de drogas con resultado de muerte y con resultado de lesiones graves, amén de tráfico ilícito de drogas y hurto de vehículo motorizado, decretando el tribunal su internación provisoria y fijando un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

Por ahora, el Ministerio Público está a la espera del informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a fin de establecer la causa del accidente.