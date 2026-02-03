Iván Hernández Carrillo, líder sindical y ex preso político: “Los cubanos vivimos al límite”

Personas circulan por una calle de La Habana en medio de un apagón el pasado 18 de diciembre (REUTERS/Norlys Pérez)

La intensificación de la crisis energética y la escasez de recursos en Cuba provocó un aumento de las protestas sociales y la percepción de que el régimen se encuentra al borde del colapso, declaró a Infobae el ex preso político y líder sindical Iván Hernández Carrillo, quien reside en la isla.

La reciente orden ejecutiva de la Administración Trump representa un hito que amenaza con consecuencias inusuales para el régimen de Miguel Díaz-Canel si no accede a un acuerdo con Estados Unidos. El presidente norteamericano instruyó la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a La Habana, donde ya escasea el carburante tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro el mes pasado en Venezuela.

El impacto de estas medidas se suma al deterioro de las condiciones de vida, una situación que, según Hernández Carrillo, “no tiene precedentes”.

El sindicalista afirmó que los apagones superan las 20 horas diarias en algunas regiones, mientras la escasez de petróleo y alimentos alcanza niveles críticos: “Los cubanos vivimos al límite, no puede haber peores consecuencias que las que estamos sufriendo”, sostuvo.

Iván Hernández Carrillo afirmó que los apagones superan las 20 horas diarias en algunas regiones (AP Foto/Ramón Espinosa)

Según Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la mayor parte del petróleo que llega a la isla no se utiliza para el beneficio del pueblo, sino que se destina a la represión, los militares y la venta en el mercado internacional.

En este punto coincidió con los activistas Rolando Cartaya y Javier Larrondo, quienes señalaron a Infobae que la dictadura canalizó ingresos del comercio petrolero hacia el fortalecimiento del control estatal.

El dirigente sindical agregó que los ingresos obtenidos de estas transacciones no se reinvierten en la economía local, sino que terminan en cuentas personales en paraísos fiscales.

“El país está al borde del colapso, afectado por una escasez energética sin precedentes, apagones, falta de petróleo para el transporte y dificultades en los hospitales por la falta de recursos”, afirmó Hernández Carrillo a este medio. En sus declaraciones, confirmó que los reportes sobre la posibilidad de que la isla se quede sin combustible en 15 días reflejan una situación real, agravada por la disminución de las importaciones desde Venezuela y México.

Las protestas sociales han aumentado en varias ciudades de la isla, como La Habana y Matanzas, impulsadas por la prolongación de los cortes eléctricos, la escasez de agua potable, y la falta de alimentos y medicinas. Hernández Carrillo sostuvo que el régimen “siente el poder amenazado, en peligro”, y que la población se encuentra en un punto de no retorno: “La única salida a la crisis económica e inflacionaria es cambiar el modelo socialista”, manifestó.

Un hombre descansa junto a botes de basura (Yamil LAGE/AFP)

En este contexto, el régimen cubano ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad y el control represivo en las calles. Según indicó el líder sindical, la dictadura de Miguel Díaz-Canel reclutó en el oriente del país a cientos de jóvenes para trasladarlos a La Habana con el objetivo de contener posibles manifestaciones, repitiendo el patrón de respuesta a las protestas del 11 de julio de 2021. “Pienso que, de suceder, esta vez el régimen caerá definitivamente porque la gente no regresará a sus casas hasta que no se vayan”, aseguró.

La situación interna se agravó por la caída del turismo, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura eléctrica. La respuesta oficial, según Hernández Carrillo, se limitó a “absurdos pretextos y a acusar al Gobierno de los Estados Unidos del bloqueo”, una narrativa que, según él, ya no convence a la mayoría de la población.

Las perspectivas para los próximos días resultan inciertas. Reportes coinciden en que la economía cubana tocó fondo el año pasado y que no existen señales de recuperación a corto ni a mediano plazo.

Para el sindicalista, la paralización total de la economía y un apagón general podrían desencadenar una nueva ola de movilizaciones sociales que pondrían en jaque al régimen.