América Latina

Por qué la orden ejecutiva de Donald Trump sobre Cuba marca un hito: “Amenaza inusual y extraordinaria”

Aunque este decreto tiene varios antecedentes, esta vez la medida del presidente de EEUU instruyó la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a La Habana, donde ya escasea el carburante tras la caída de Maduro en Venezuela. Los detalles

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una orden ejecutiva firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional ante lo que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria del Gobierno de Cuba a la seguridad y la política exterior estadounidenses”.

Esta medida quedó plasmada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, donde se detallan las razones, los objetivos y los alcances de la decisión, que introduce un sistema de aranceles adicionales para países que suministren petróleo a la isla.

Según la documentación oficial recogida por la página web de la Casa Blanca, la orden sostiene que Cuba estrechó vínculos con países considerados adversarios de Washington, entre ellos la Federación Rusa, la República Popular China e Irán.

El texto subrayó que “el régimen cubano se alinea y respalda a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a los intereses de Estados Unidos, incluyendo a Hamas y Hezbollah”.

La administración Trump advirtió que la isla alberga la mayor base de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, utilizada para interceptar información sensible de Estados Unidos y realizar actividades de espionaje.

El buque petrolero Ocean Mariner,
El buque petrolero Ocean Mariner, de bandera liberiana, navega por la bahía de La Habana después de salir de la terminal de la petrolera estatal mexicana Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz (REUTERS/Norlys Perez)

Diversos gobiernos de Estados Unidos han declarado emergencias nacionales relacionadas con Cuba, citando amenazas militares, riesgos de migración masiva y peligros para la seguridad nacional, pero la coyuntura actual, con la isla aislada y sin posibilidades de asistencia suficiente de combustible, le otorga un carácter especial.

La inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo se ha mantenido durante gran parte de los últimos 40 años, con una reincorporación impulsada por la administración de Trump en enero de 2025.

La base legal de estas medidas se remonta al 1 de marzo de 1996, cuando Bill Clinton proclamó la emergencia nacional tras el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses, denunciando la “disposición temeraria de Cuba a emplear fuerza excesiva”. George W. Bush, en 2004, amplió esa declaración mediante la Proclamación 7757, restringiendo el envío de ayuda económica y material, y vinculado al riesgo de que se anularan los acuerdos migratorios.

Desde esa fecha, la situación de emergencia se ha renovado con cada presidente. Barack Obama la actualizó en 2016 para enfatizar el peligro de migraciones masivas y la entrada no autorizada de embarcaciones. Trump, en 2018, ratificó ese motivo en su continuación. Joe Biden prorrogó la emergencia más recientemente en febrero de 2024, advirtiendo sobre el impacto que tendría una migración masiva desde Cuba en la seguridad nacional de Estados Unidos.

China y los grupos terroristas

La orden ejecutiva también acusó a Cuba de profundizar la cooperación en materia de defensa e inteligencia con la República Popular China. Según lo publicado por White House, el régimen cubano facilita el establecimiento de capacidades militares y de inteligencia sofisticadas de potencias extranjeras, lo que constituye una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

El documento sostuvo que el régimen cubano “ha brindado refugio y apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas, creando un ambiente propicio para el desarrollo de lazos económicos, culturales y de seguridad de estas organizaciones en el continente americano”. Esta situación, según la administración estadounidense, busca “desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos”.

En el apartado de derechos humanos, la administración Trump señaló que “el régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos, niega a la población cubana la libertad de expresión y prensa, y obtiene beneficios económicos mediante la represión y el sufrimiento de su pueblo”.

La orden denunció represalias contra familiares de presos políticos, hostigamiento a practicantes religiosos y restricciones a la libertad de asociación y prensa. “Las autoridades cubanas bloquean el acceso a internet, impiden manifestaciones pacíficas y censuran toda crítica contra el Estado”, describió.

La orden denunció represalias contra
La orden denunció represalias contra familiares de presos políticos, hostigamiento a practicantes religiosos y restricciones a la libertad de asociación y prensa (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

La orden ejecutiva instruyó la creación de un sistema de aranceles adicionales sobre bienes provenientes de países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba. El mecanismo establece que el Departamento de Comercio determinará qué naciones incurren en esta práctica y notificará al Departamento de Estado para evaluar la imposición de tarifas ad valorem sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. La medida busca restringir el acceso de Cuba a fuentes energéticas y presionar a terceros países para que no colaboren con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

El texto detalló que el presidente Trump podrá modificar la orden en respuesta a cambios en la situación, recomendaciones de altos funcionarios o eventuales represalias de otros países afectados por la medida. También contempló la posibilidad de ajustar o eliminar los aranceles si el régimen cubano o las naciones involucradas muestran avances hacia el alineamiento con la política exterior y de seguridad de EEUU.

La Casa Blanca indicó que la Secretaría de Estado y la de Comercio supervisarán la situación en Cuba y evaluarán la eficacia de las medidas adoptadas. Si los mecanismos implementados resultan insuficientes para abordar la emergencia nacional, las agencias podrán recomendar acciones adicionales al presidente.

El dictador de Cuba, Miguel
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Norlys Pérez)

La administración Trump enfatizó que la política de Estados Unidos “no tolerará los abusos del régimen comunista cubano” y que mantendrá la presión sobre la dictadura de la isla para frenar su cooperación con actores considerados hostiles y limitar la influencia de organizaciones terroristas internacionales en la región. “El régimen de Cuba continúa expandiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas en el hemisferio occidental”, señaló el documento, en el que también se expresó el apoyo a las aspiraciones democráticas de la sociedad cubana.

Por último, la orden ejecutiva subrayó que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses”.

La decisión representa un paso adicional en la estrategia de presión máxima contra el régimen de Cuba y forma parte de la política exterior delineada por Trump, que combina sanciones económicas, restricciones diplomáticas y apoyo a la oposición política de la isla.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosCubaorden ejecutivaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El gobierno de Boric entregó el balance de las leyes aprobadas durante su mandato

Destacaron que más de un tercio de las iniciativas promulgadas entre 2022 y 2026 vinieron desde La Moneda

El gobierno de Boric entregó

APM Terminals confirmó su interés en operar temporalmente los puertos panameños y China advirtió que tomará medidas

El ofrecimiento se da en medio del proceso de transición tras el fallo de la Corte y del debate internacional sobre infraestructura estratégica

APM Terminals confirmó su interés

La Fiscalía investigó una red de corrupción en la Agencia de Tránsito con presuntos vínculos con Los Choneros en Ecuador

El operativo derivó en la detención del director nacional de la entidad y de otros funcionarios por supuestos cobros ilegales para agilizar trámites

La Fiscalía investigó una red

Chile refuerza su alerta sanitaria tras confirmarse presencia del mosquito del dengue en el Aeropuerto de Santiago

La medida rige desde Arica hasta la Región de Los Ríos

Chile refuerza su alerta sanitaria

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

El Gobierno sostuvo reuniones con FONPLATA para financiar proyectos sociales y de infraestructura durante el foro del CAF

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan qué había dentro de

Revelan qué había dentro de los ataúdes en el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Baja en la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich se reunió con la madre de Jeremías Monzón en el Senado

Qué fue de Ana Polvorosa, la única actriz de ‘Aida’ que dijo “no” al proyecto de Paco León

Todos los intentos de Mediaset por rellenar el hueco de ‘Sálvame’ y recuperar el liderazgo en las tardes de Telecinco

INFOBAE AMÉRICA
La OIM alerta de una

La OIM alerta de una ola de desplazamientos por el conflicto en el este de Yemen

EEUU publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

EEUU se enfrenta a un breve cierre federal a la espera de votación en el Congreso

El presidente de Portugal visitará España el próximo viernes antes de concluir su mandato

La Fiscalía de EE.UU. investiga la violación de los derechos civiles de Alex Pretti

ENTRETENIMIENTO

Netflix estrenará un documental sobre

Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

Murió la cantante coreana Mo Su-jin a los 27 años

Sydney Sweeney revela cómo es su hombre ideal: “Atlético, extrovertido y divertido”

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′