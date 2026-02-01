América Latina

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 870 violaciones a la libertad religiosa en la isla durante 2025

El informe señaló que la vigilancia estatal se enfocó en comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, así como en líderes, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familias

Guardar
Cubanos llevan una imagen de
Cubanos llevan una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre mientras celebran a la patrona de La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó que al menos 873 violaciones a la libertad religiosa ocurrieron en la isla en 2025, con un repunte de represalias entre marzo y junio, y especial intensidad en momentos de crisis social.

El informe señaló que la vigilancia estatal se enfocó en comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, así como en líderes, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familias.

Según el OCDH, el Estado cubano mantuvo una estricta supervisión sobre los grupos de fe, pese a que la Constitución reconoce el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto.

El documento señaló que “las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente pero por vías independientes al régimen”.

El texto también subrayó que las acciones represivas “afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares”, lo que ratifica que “el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político”.

En junio, los obispos católicos cubanos divulgaron el mensaje “Peregrinos de Esperanza” con motivo del Año Jubilar, en el cual expresaron su preocupación por la situación del país, la escasez de bienes primarios, los apagones prolongados y la fragmentación familiar a causa de la emigración.

Un hombre reza en una
Un hombre reza en una iglesia mientras los fieles celebran al santo patrón de La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

En ese mensaje, los prelados solicitaron “crear un clima para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.

La reacción del régimen fue inmediata, trasladando su malestar a las autoridades religiosas y negando la entrada a varios expertos internacionales invitados por una entidad católica a un evento académico.

En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado de Cuba luego de que las autoridades se negaron a renovar su residencia temporal. Según el OCDH, la medida se ejecutó después de que Ramírez tocó las campanas de la Iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los cortes de electricidad.

Fuentes internas de la Iglesia Católica atribuyeron la decisión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, bajo presión de la Seguridad del Estado. El sacerdote abandonó el país en cuestión de horas.

Durante el año, la Seguridad del Estado cubana llevó adelante acciones represivas contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), y Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de la misma organización en Pinar del Río. Recibieron citaciones frecuentes, sufrieron episodios de hostigamiento y se les impidió viajar a La Habana en fechas consideradas “sensibles”.

El OCDH documentó que Valdés fue citado tras regresar de un viaje académico al exterior, donde había recibido un reconocimiento universitario, lo que evidenció el seguimiento y la represalia por su proyección internacional.

Cubanos asisten a una misa
Cubanos asisten a una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

La ONG también reportó la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien afirmó que su esposa Marilin Alayo fue citada nuevamente por las autoridades cubanas en agosto, en el marco de una persecución prolongada contra su familia. La citación se sumó a años de vigilancia y represalias, incluyendo la imposibilidad del pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.

El informe precisó que durante 2025 se registraron negativas arbitrarias de asistencia religiosa a diversos presos políticos. Entre los afectados se encuentran Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU; y Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando, ambos encarcelados por los hechos del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021). Las autoridades penitenciarias, siguiendo órdenes de la Seguridad del Estado, impidieron encuentros con líderes religiosos, confiscaron objetos de fe y castigaron las prácticas espirituales consideradas inconvenientes.

En los meses de julio y agosto, la represión se agravó contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de disputas internas y creciente intervención estatal en la masonería. El informe del OCDH señaló un aumento del hostigamiento contra los líderes masónicos críticos, como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. Se documentó la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares, citaciones y detenciones arbitrarias, así como presiones sobre la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas.

El OCDH concluyó que los hechos documentados configuran un patrón de presión sistemática contra la dirigencia religiosa y fraternal en Cuba, y evidencian la subordinación de la libertad de culto a los intereses políticos del régimen.

Temas Relacionados

Observatorio Cubano de Derechos Humanoslibertad religiosarepresiónCubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Las precipitaciones provocadas por una isoterma alta causaron anegamientos, caída de árboles y cortes de electricidad en distintos puntos urbanos

Fuertes e intensas lluvias en

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

El Ministerio Público cerró 2025 con más de 145,000 causas activas y un aumento sostenido en operativos, imputaciones y decomisos.

Más casos, más audiencias y

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil

Ambos países activaron un nuevo mecanismo de cooperación para fortalecer inversiones, logística y acceso a mercados en América Latina.

Mulino y Lula acuerdan impulsar

El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, expresó que “las palabras ‘rendición’ y ‘derrota’ están borradas”

El régimen cubano realizó ejercicios

República Dominicana declara alerta verde en cinco provincias por lluvias asociadas a vaguada

Las previsiones meteorológicas anticipan un clima más frío, acompañado de episodios de lluvias localmente intensas y advertencias por nieblas en zonas elevadas y valles interiores durante la noche y madrugada

República Dominicana declara alerta verde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Iván Carrino, de IC Consulting: “La clave no es crear bienes manufacturados, sino crear valor”

La escasez de trabajadores técnicos calificados eleva los costos de servicios básicos para el hogar

La feria judicial de enero en Comodoro Py: más de 250 denuncias recibidas y cientos de resoluciones

Alerta por ola de homicidios en Cali, Barranquilla y Medellín: guerras criminales y ajuste de cuentas marcan el inicio de 2026

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de ACOR defiende

El presidente de ACOR defiende que en la UE hay suficiente azúcar para los consumidores: "Todo lo que entre sobra"

Enviado de EEUU aplaude el acuerdo en Siria como un "hito histórico" hacia la estabilidad

Microsoft Teams permitirá reportar las llamadas sospechosas y de spam

Condenado a 29 años un sudanés que asesinó con un destornillador a una joven británica

La tasa de paro de la eurozona repitió en el 6,2% en diciembre, con España en segunda posición (10%)

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”