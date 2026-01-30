América Latina

La selección de República Dominicana suma refuerzos clave para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El combinado nacional integra a Julio Rodríguez, Amed Rosario, Carlos Estévez y Gregory Soto para fortalecer su plantilla de cara al torneo, mientras se enfrenta a importantes ausencias y busca retomar el protagonismo internacional.

Guardar
El jardinero central de los
El jardinero central de los Seattle Mariners es una de las apuestas más grandes para los dominicanos. /(RPC)

La selección de béisbol de República Dominicana refuerza su plantel de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la integración confirmada de Julio Rodríguez, estelar jardinero central de los Seattle Mariners. El anuncio, difundido por la Federación Dominicana de Béisbol y reportado por SI.com, llega en un momento en el que el equipo busca dejar atrás la decepción sufrida por su temprana eliminación en la edición previa y aspira a armar la nómina más competitiva posible para retar a potencias como Japón y Estados Unidos.

El último tramo del proceso de confirmaciones ha traído novedades significativas. Además de Rodríguez, la Federación comunicó la incorporación de Amed Rosario —recién renovado con los Yankees— y de los relevistas Carlos Estévez y Gregory Soto. Según el canal RPC, estos peloteros se suman a una lista previa donde ya figuraban nombres destacados, incluido Vladimir Guerrero Jr., y completan un núcleo de jugadores de alto impacto que buscarán el liderazgo del Grupo D, cuya sede será Miami y en el que compartirán cartel con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

La trayectoria de Rodríguez respalda las elevadas expectativas. En la última temporada de Grandes Ligas, registró un promedio de bateo de .267, conectó 32 jonrones y remolcó 95 carreras, cifras que, según SI.com, constituyeron la campaña más productiva de su carrera hasta el momento. A sus 25 años, ha sumado tres participaciones en el Juego de Estrellas, dos distinciones de Bate de Plata y el premio al Novato del Año. De acuerdo con RPC, en el ciclo anterior Rodríguez firmó su segunda campaña de al menos 30 jonrones y 30 bases robadas, consolidando su reputación como uno de los jardineros más completos de la MLB.

Junto a las llegadas, el combinado dominicano también deberá afrontar varias bajas relevantes. SI.com detalló que José Ramírez —figura de los Cleveland Guardians— no participará del torneo. También se confirmó la ausencia de Elly De La Cruz (Cincinnati Reds) y de Teoscar Hernández (Los Angeles Dodgers). El estado de Framber Valdez (Houston Astros), por su parte, continúa en duda porque aún permanece en la agencia libre.

En la última temporada de
En la última temporada de Grandes Ligas, el jardinero central conectó 32 jonrones. /(SI)

El liderazgo de Albert Pujols como director técnico marca una etapa de ambición renovada. “¿Sabes cómo vamos a satisfacer a nuestra fanaticada? Ganando el campeonato”, aseguró Pujols de acuerdo con SI.com, subrayando que el objetivo declarado del grupo es estructurar el mejor equipo posible para aspirar al título. El plantel dominicano deberá entregar la nómina definitiva el 5 de febrero, fecha establecida por la MLB para la publicación oficial de los rosters.

En la cita precedente, Dominicana quedó fuera en la fase de grupos, un golpe duro para un equipo acostumbrado a pelear por lo más alto en el béisbol internacional. Según RPC, Rodríguez fue el único del trío Rodríguez, Estévez y Soto que llegó a disputar partidos, acumulando cinco imparables en dieciocho turnos —incluido un doble—, tres carreras impulsadas y nueve ponches en aquel certamen.

La primera presentación de República Dominicana en el Clásico 2026 se concretará el 6 de marzo frente a Nicaragua en el loanDepot park de Miami, según datos difundidos por RPC. La expectativa en torno al rendimiento de esta generación es alta, ya que tanto Dominicana como Venezuela parten como favoritos para avanzar en un torneo internacional donde la sorpresa siempre es una opción latente.

Temas Relacionados

Clásico Mundial de BéisbolRepública DominicanaJulio RodríguezAmed RosarioCarlos EstévezAlbert PujolsMiamiNicaraguaBéisbolFederación Dominicana de Béisbol

Últimas Noticias

Una ex magistrada de la Corte Suprema de Chile ingresó en prisión preventiva por corrupción

Es la primera vez que un ex miembro del máximo tribunal chileno enfrenta esta medida cautelar. Ángela Vivanco está acusada de cohecho y lavado de activos en un caso que sacude la institucionalidad judicial del país

Una ex magistrada de la

Desde Panamá impulsan nuevo bono regional para transformar la inversión social en América Latina

El programa diseñado por CAF, con el apoyo de UNICEF, apunta a beneficiar a 50 millones de niños en la región.

Desde Panamá impulsan nuevo bono

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

Los proyectos forman parte de un plan de inversiones superior a $8,000 millones para fortalecer la plataforma logística del país

Canal de Panamá lanza pliegos

José Antonio Kast y Rodrigo Paz buscan retomar los vínculos diplomáticos y comerciales entre Chile y Bolivia

El presidente electo chileno se reunió con su par boliviano en Panamá y luego viajó a El Salvador para visitar la cárcel de Bukele

José Antonio Kast y Rodrigo

Por qué la orden ejecutiva de Donald Trump sobre Cuba marca un hito: “Amenaza inusual y extraordinaria”

Aunque este decreto tiene varios antecedentes, esta vez la medida del presidente de EEUU instruyó la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a La Habana, donde ya escasea el carburante tras la caída de Maduro en Venezuela. Los detalles

Por qué la orden ejecutiva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Falla la app de Santander

Falla la app de Santander en día de quincena y afecta a usuarios en todo el país

Los chats de las madres del Palermo Chico tras la denuncia por abuso: “Da asco que salgas a escribir”

La madre de Bastian habló sobre cómo evoluciona la salud del menor: “Abrió un poco los ojos, lo miré y le dije ‘Hola hijo’”

Petro negó ser “el peor presidente” que ha tenido Colombia y resaltó los resultados económicos: “¿Cómo se les ocurre?”

Anulan prisión preventiva contra Ciro Castillo: Poder Judicial falla a favor del gobernador regional del Callao

INFOBAE AMÉRICA
PioCreat presenta las últimas soluciones

PioCreat presenta las últimas soluciones de impresión dental 3D en CIOSP 2026

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Donald Trump anuncia una carrera de IndyCar en el corazón de Washington D.C.

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos de Catherine

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón