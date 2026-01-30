La selección de República Dominicana suma refuerzos clave para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El jardinero central de los Seattle Mariners es una de las apuestas más grandes para los dominicanos. /(RPC)

La selección de béisbol de República Dominicana refuerza su plantel de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la integración confirmada de Julio Rodríguez, estelar jardinero central de los Seattle Mariners. El anuncio, difundido por la Federación Dominicana de Béisbol y reportado por SI.com, llega en un momento en el que el equipo busca dejar atrás la decepción sufrida por su temprana eliminación en la edición previa y aspira a armar la nómina más competitiva posible para retar a potencias como Japón y Estados Unidos.

El último tramo del proceso de confirmaciones ha traído novedades significativas. Además de Rodríguez, la Federación comunicó la incorporación de Amed Rosario —recién renovado con los Yankees— y de los relevistas Carlos Estévez y Gregory Soto. Según el canal RPC, estos peloteros se suman a una lista previa donde ya figuraban nombres destacados, incluido Vladimir Guerrero Jr., y completan un núcleo de jugadores de alto impacto que buscarán el liderazgo del Grupo D, cuya sede será Miami y en el que compartirán cartel con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

La trayectoria de Rodríguez respalda las elevadas expectativas. En la última temporada de Grandes Ligas, registró un promedio de bateo de .267, conectó 32 jonrones y remolcó 95 carreras, cifras que, según SI.com, constituyeron la campaña más productiva de su carrera hasta el momento. A sus 25 años, ha sumado tres participaciones en el Juego de Estrellas, dos distinciones de Bate de Plata y el premio al Novato del Año. De acuerdo con RPC, en el ciclo anterior Rodríguez firmó su segunda campaña de al menos 30 jonrones y 30 bases robadas, consolidando su reputación como uno de los jardineros más completos de la MLB.

Junto a las llegadas, el combinado dominicano también deberá afrontar varias bajas relevantes. SI.com detalló que José Ramírez —figura de los Cleveland Guardians— no participará del torneo. También se confirmó la ausencia de Elly De La Cruz (Cincinnati Reds) y de Teoscar Hernández (Los Angeles Dodgers). El estado de Framber Valdez (Houston Astros), por su parte, continúa en duda porque aún permanece en la agencia libre.

En la última temporada de Grandes Ligas, el jardinero central conectó 32 jonrones. /(SI)

El liderazgo de Albert Pujols como director técnico marca una etapa de ambición renovada. “¿Sabes cómo vamos a satisfacer a nuestra fanaticada? Ganando el campeonato”, aseguró Pujols de acuerdo con SI.com, subrayando que el objetivo declarado del grupo es estructurar el mejor equipo posible para aspirar al título. El plantel dominicano deberá entregar la nómina definitiva el 5 de febrero, fecha establecida por la MLB para la publicación oficial de los rosters.

En la cita precedente, Dominicana quedó fuera en la fase de grupos, un golpe duro para un equipo acostumbrado a pelear por lo más alto en el béisbol internacional. Según RPC, Rodríguez fue el único del trío Rodríguez, Estévez y Soto que llegó a disputar partidos, acumulando cinco imparables en dieciocho turnos —incluido un doble—, tres carreras impulsadas y nueve ponches en aquel certamen.

La primera presentación de República Dominicana en el Clásico 2026 se concretará el 6 de marzo frente a Nicaragua en el loanDepot park de Miami, según datos difundidos por RPC. La expectativa en torno al rendimiento de esta generación es alta, ya que tanto Dominicana como Venezuela parten como favoritos para avanzar en un torneo internacional donde la sorpresa siempre es una opción latente.