Brasil generó 1,2 millones de empleos formales en 2025, el dato más bajo desde la pandemia

La gente mira las listas de ofertas de empleo publicadas en una calle en el centro de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Brasil, considerada la mayor economía de América Latina, generó 1.279.498 empleos formales en 2025. Esta cifra representa una caída del 23,7% respecto a 2024 y constituye el peor resultado registrado desde 2020, año en que la pandemia del COVID-19 impactó al país, según informó el Gobierno.

En diciembre, se registró una pérdida de 618 puestos de trabajo con todas las garantías laborales, de acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio del Trabajo.

A pesar de la desaceleración, 48,4 millones de trabajadores finalizaron el año con contrato formal, lo que implica un crecimiento del 2,7% frente a 2024.

La cartera señaló que todos los sectores presentaron un saldo positivo en la creación de empleos a lo largo de 2025. El sector de servicios encabezó el aumento con un 3,2% respecto al año anterior, seguido por comercio, construcción, industria y agropecuario.

La generación de empleo se mantuvo estable durante el año, con febrero como el mes de mayor incremento (438.107 registros) y diciembre mostrando un balance negativo.

La desaceleración en la generación de empleos formales se produce en un contexto de enfriamiento de la economía brasileña, que en 2024 creció 3,4% y en 2025 habría superado apenas el 2% debido a los elevados tipos de interés, que actualmente se ubican en 15,0% anual.

El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)

Petrobras elevó un 6% sus reservas probadas en 2025

En otro orden, Petrobras aumentó un 6,1% sus reservas probadas de petróleo, condensado y gas natural en 2025, hasta los 12.100 millones de barriles, según informó este miércoles la petrolera estatal brasileña.

El 84% corresponden a petróleo y condensado, y el 16% son de gas natural, señaló en una nota Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa.

La compañía señaló que midió sus reservas según los criterios del organismo regulador del mercado de valores de Estados Unidos.

En números totales, Petrobras consiguió añadir a sus reservas 1.700 millones de barriles en 2025.

El índice de reposición de sus reservas fue del 175%, incluso frente a la producción récord del año pasado.

Así, la relación entre las reservas probadas y la producción se situó en 12,5 años, indicó la petrolera.

Petrobras atribuyó el crecimiento de sus reservas al “excelente rendimiento” de los campos de Búzios, Tupi, Itapu y Mero, en la cuenca de Santos; al avance en el desarrollo de yacimientos en aguas profundas del noreste brasileño; y a proyectos de nuevos pozos en las cuencas de Santos y Campos.