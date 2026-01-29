América Latina

Rodrigo Paz ofreció a Chile el uso de rutas terrestres de Bolivia para impulsar la integración regional con Brasil

La iniciativa surge en un contexto de acercamiento diplomático tras una larga historia de tensiones y busca fomentar los vínculos económicos y la cooperación a partir de plataformas logísticas alternativas

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso el miércoles a Chile utilizar los canales bolivianos como vía de conexión con Brasil, en el marco de una política “pragmática” orientada a fortalecer la integración regional. El ofrecimiento fue realizado durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá.

Nosotros tenemos más puertos que ustedes”, expresó Paz de manera figurada, dirigiéndose al presidente electo chileno José Antonio Kast y al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que reconoció el papel clave de Chile y Perú en las “nuevas relaciones” del Pacífico suramericano.

Paz explicó: “Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay-Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay y Argentina”.

Este acercamiento se suma a la reciente visita del canciller boliviano, Fernando Aramayo, a Chile, con el objetivo de restablecer los vínculos diplomáticos y comerciales, así como la posible asistencia de Paz a la investidura de Kast.

Estos gestos marcan un cambio en la relación bilateral, históricamente marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones derivadas de la demanda boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico, que se agravaron entre 2013 y 2018 tras la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

Por otra parte, Paz subrayó que la reunión celebrada en Panamá constituye “un factor de unidad, de transparencia y de diálogo”, una señal positiva para la región y el mundo. En ese sentido, destacó la importancia de que los países latinoamericanos construyan su destino “con la verdad”, una dinámica que, según afirmó, Bolivia experimenta tras dos décadas y el cambio político que supuso la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder.

“Hoy el hemisferio sur, hoy Latinoamérica, tiene que tomar la decisión de participar y ser parte del mando y de las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas para la transformación a nivel mundial, tomemos las decisiones, eso es lo que hay que hacer”, insistió el mandatario.

Durante el foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Paz también abordó la situación de transición en Venezuela y expresó su deseo de que la democracia venezolana “se fortalezca y salga adelante”.

El encuentro en Panamá también servirá como escenario para el primer encuentro bilateral entre Paz y el presidente de Brasil, lo que abre un nuevo ciclo en la relación entre ambos países.

Entre los asistentes de mayor jerarquía al foro destacan José Raúl Mulino (presidente de Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil), Rodrigo Paz (presidente de Bolivia), Daniel Noboa (presidente de Ecuador), Bernardo Arévalo (presidente de Guatemala), Gustavo Petro (presidente de Colombia), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica) y José Antonio Kast (presidente electo de Chile).

El presidente electo José Antonio
El presidente electo José Antonio Kast habla con los medios después de una reunión con el presidente Gabriel Boric en el Palacio Presidencial de La Moneda (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)

La presencia de estos líderes resalta el peso estratégico del encuentro para la región y evidencia la voluntad política de avanzar hacia una mayor integración continental.

En un mundo marcado por la incertidumbre, “necesitamos recurrir al diálogo para entender las transformaciones y orientarlas”, destacó el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo.

José Raúl Mulino, presidente panameño, agregó: “Somos parte de una región estratégica, productora de alimentos, con reservas hídricas, con la mayor biodiversidad, con abundancia de minerales y también de recursos renovables”.

En ese contexto, instó a los países latinoamericanos a conformarse como un bloque único, argumentando que solo de esa manera la región podrá contar con verdadero poder de negociación y capacidad de respuesta frente a posibles amenazas.

(Con información de EFE)

