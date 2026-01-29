La justicia chilena persigue a cinco ciudadanos chinos que evadieron impuestos por más de USD 2,7 millones

Los "malls chinos" ya suman 255 en todo el país con un crecimiento del 27,5% anual.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra cinco ciudadanos chinos, representantes de dos sociedades propietarias de varios “malls” orientales que operan en el concurrido barrio capitalino de Meiggs, acusados de evadir más de $2.357.627.710 (unos USD 2,7 millones) en impuestos mediante declaraciones incompletas o derechamente falsas.

En los últimos años los llamados “malls chinos” han tenido un crecimiento exponencial a lo largo del país y actualmente suman 255, con un crecimiento del 27,5% anual. Sin embargo, varios de ellos están en la mira por no contar con sus patentes comerciales en regla y vender productos sin boleta o sin las certificaciones pertinentes, razón por la cual el SII ha intensificado su labor fiscalizadora.

Además, algunos de ellos se han instalado en lugares turísticos como Chiloé o el balneario de Algarrobo, cuyos habitantes alegan que su estética disonante rompe con el patrimonio del borde costero socavando la identidad local.

Así las cosas, tras varias auditorías, el órgano fiscalizador logró detectar en ambos casos "transferencias por sumas millonarias entre las sociedades que no tendrían sustento en la contabilidad que declaró el contribuyente analizado”, informaron mediante un comunicado de prensa consignado por BioBíoChile.

De acuerdo al documento, el SII logró acreditar que las sub declaraciones de ingresos hecha por los años tributarios 2024 y 2025 presentaban los famosos Formularios N°29 y N°22 maliciosamente falsos, pues sus ventas “no estaban respaldadas por los documentos de venta correspondientes, lo que confirmó una subdeclaración maliciosa de ingresos“, asunto que les permitió evadir el pago de Impuesto a la Renta correspondiente.

Según la subdirectora Jurídica (S) del SII, Bárbara Olivares, “la diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”, agregando que “los ingresos brutos de estas sociedades superaban de forma dramática los ingresos declarados”.

Mafia china desbaratada

Cabe recordar que a inicios de diciembre del año pasado, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un total de 63 allanamientos en el barrio Meiggs logrando detener a 30 personas, 27 de ellos ciudadanos chinos ligados a la ya desarticulada Banda de Fujian.

La operación partió de madrugada y se allanaron dos importadoras, un local de comida, varios departamentos del llamado “Shakira Tower” donde viven una gran cantidad de ciudadanos orientales, y al menos diez negocios ubicados en las calles Conferencia, Toesca, Exposición y Gorbea en los que se decomisaron dinero en efectivo y productos falsificados.

La banda es acusada de mantener casinos ilegales, trata de personas y prostitución, tráfico de drogas, préstamo de dinero y contrabando de diversas especies y, según trascendió, se incautaron unos $600 millones de pesos (USD 653.000) en efectivo, amén de varias cajas con documentos contables.

De acuerdo a un reportaje de Informe Especial del canal 24 Horas, el grupo está liderado por Huan Tao, Xingwang Cai, Haifeng Tang. El primero estaría directamente ligado a una estafa piramidal que estalló en 2022 y afectó principalmente a unos 5 mil carabineros y tiene antecedentes penales por robo, amenazas contra personas, estafas, daños calificados y porte de arma blanca, entre otros.

Tang, en tanto, es acusado de varios secuestros extorsivos, de dar muerte a otro ciudadano chino y de disparar una ametralladora desde el interior del “Shakira Tower”.

Xinwang Cai, por su parte, mantenía como domicilio una casa ubicada en la calle Abate Molina, a la altura del 590, la que también fue usada por la Banda de Fujian -cuyos miembros fueron condenados en 2022-, para importar droga desde Europa y EE.UU.