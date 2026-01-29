América Latina

Hubo cambios de color, olor y sabor en el agua potable en Uruguay: salió marrón de los grifos y hubo quejas

La empresa estatal encargada del suministro pidió disculpas por las molestias y aseguró que se están cumpliendo con los parámetros sanitarios

Vecinos de Montevideo y Canelones reportron que sale agua marrón de la canilla de sus casas (@HeectorScarone)

Vecinos de Montevideo y Canelones recurrieron a sus redes sociales para mostrar cómo el agua que sale de los grifos es marrón. Los videos muestran piscinas con agua turbia y filtros estropeados. Además, hubo quejas por el olor y el sabor de un recurso que, en teoría, es potable en todo el país.

OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua potable, pidió disculpas por esta situación y aseguró que, pese al color, el agua que sale de la canilla es apta para el consumo humano.

Según informó el diario uruguayo El País, el color amarillento del agua fluye desde la semana pasada en varios barrios de Montevideo y zonas aledañas. Y esto derivó en múltiples quejas de los usuarios que publicaron videos, como los que se comparten en esta nota de Infobae, y también fotos.

La empresa pública, mientras tanto, insiste desde hace casi una semana con que el agua se mantuvo siempre dentro de los parámetros de la normativa vigente, pese a los cambios de color y sabor, tras las lluvias de hace dos semanas. OSE detectó “materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de los valores habituales en el agua bruta” que se potabiliza desde la planta de Aguas Corrientes, que sirve del recurso a la capital y el área metropolitana (lo que incluye el departamento de Canelones).

Vecinos uruguayos reportaron mal olor y gusto alterado en el agua del suministro público (@paola_cosmeticos2)

Tanto el presidente de OSE, Pablo Ferreri, como el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declararon que el agua que sale de las canillas de Uruguay es potable.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), en tanto, recibió informes de OSE desde que notificó a la ciudadanía el jueves pasado de modificaciones en el agua distribuida. Esta semana, en tanto, encomendó nuevos estudios que confirmaron que el agua se ubica dentro de la normativa vigente, según los informes técnicos consignados por el diario uruguayo.

La explicación que le dio OSE a la Ursea y al Ministerio de Salud Pública fue que un “evento puntual” afectaba al sistema de abastecimiento del agua metropolitana, por un color aparente del agua “mayor al habitual” y un saber “no característico”. El llamado color aparente es aquel que incluye turbiedad, al tiempo que el denominado color verdadero se obtiene al quitar la turbiedad.

El presidente de OSE, Pablo
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, en una reunión para analizar la situación hídrica de Uruguay (OSE)

Este miércoles, el presidente de OSE habló públicamente de este tema. En diálogo con el noticiero Telemundo de Canal 12 explicó las razones por las cuales en los últimos días el agua presentó problemas de color, color y sabor en algunas zonas de Montevideo.

Detalló que el problema se concentró en el oeste de la capital uruguaya.

“La explicación se remonta a varios meses atrás. Tuvimos una primavera muy seca y seguimos con un verano también con lluvias por debajo del promedio histórico de precipitaciones”, dijo Ferreri. Este déficit hídrico provoca que los suelos estén extremadamente secos, lo que afecta el escurrimiento del agua hacia los cursos naturales.

OSE-Uruguay
OSE-Uruguay

“Las condiciones de escurrimiento del agua, debido a lo seco que están los suelos, son las peores de los últimos 45 años”, expresó Ferreri. Fue en este contexto que explicó que la última lluvia importante ocurrida en el país fue absorbida en su totalidad por la tierra y dejó “bastante más sedimento y materia orgánica” hacia el río.

“Eso hizo que tuviéramos problemas de olor, de sabor y de color. Problemas que se fueron solucionando”, señaló el presidente de la empresa estatal uruguaya. Agregó que primero se resolvieron los inconvenientes vinculados al olor y al sabor, para luego comenzar a solucionar los aspectos vinculados con el olor.

Ferreri insistió con que el agua que sale de los grifos “cumple con los parámetros”, de acuerdo a los análisis de laboratorios. “Si el agua sale con un color como el que estaba saliendo, no es agradable. Y por lo tanto, lo que corresponde es pedir disculpas”, finalizó.

