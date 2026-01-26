América Latina

Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Ambos mandatarios conversaron 50 minutos sobre Venezuela y la reforma de la ONU

Guardar
Donald Trump y Lula da
Donald Trump y Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes durante 50 minutos por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le planteó condiciones para sumarse a la Junta de Paz, el organismo que el republicano lanzó la semana pasada en Davos con la pretensión de resolver conflictos globales. Según un comunicado de Brasilia, el mandatario brasileño propuso que la iniciativa se circunscriba únicamente a la situación en Gaza y contemple la participación directa de Palestina.

El líder brasileño aún no ha respondido formalmente a la invitación que Trump extendió a decenas de mandatarios para integrar la Junta, inaugurada el 22 de enero en el Foro Económico Mundial con la adhesión de una veintena de países, entre ellos Argentina, Hungría, Turquía, Arabia Saudita. Las grandes potencias europeas y la mayoría de aliados tradicionales de Washington se han mostrado reticentes al considerar que el organismo debilita a Naciones Unidas.

El viernes, Lula había criticado con dureza el proyecto y acusado a Trump de querer convertirse en dueño de una nueva ONU. Durante la llamada del lunes, el brasileño le reiteró la importancia de impulsar una reforma amplia de la organización multilateral que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una reivindicación histórica de Brasil.

La conversación también abordó la situación en Venezuela. Lula subrayó la necesidad de preservar la paz y la estabilidad regional tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero, cuando fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas. El mandatario brasileño había calificado la operación como una “afrenta gravísima a la soberanía” venezolana y un precedente peligroso que evoca los peores episodios de injerencia en América Latina. Maduro permanece recluido en un centro de detención federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, (centro) muestra la carta en la que se ha firmado la iniciativa Junta de Paz, rodeado de un grupo de líderes mundiales, durante la semana en la que se celebra el Foro de Davos EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Pese a las diferencias, ambos presidentes destacaron la buena relación construida en los últimos meses, que ha permitido el levantamiento de parte significativa de los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. En noviembre, Trump eliminó los gravámenes de hasta 40% que pesaban sobre café, carne, frutas tropicales y otros alimentos, en una decisión que Lula celebró como una victoria del diálogo y la diplomacia.

Los mandatarios acordaron que Lula visitará Washington en una fecha por definir, después de que el brasileño concluya su gira por India y Corea del Sur en febrero. Será el primer encuentro presencial de ambos líderes en la capital estadounidense durante el segundo mandato de Trump.

Lula mantiene una intensa agenda diplomática orientada a defender el sistema multilateral. En los últimos días ha conversado con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El brasileño también propuso a Trump cooperación bilateral para combatir el crimen organizado mediante el intercambio de datos financieros y el congelamiento de activos de facciones criminales.

La Junta de Paz, concebida inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, ha evolucionado hacia un foro con ambiciones globales. Trump preside el organismo con amplias facultades, incluido el poder de veto y la designación de miembros.

Temas Relacionados

LulaTrumpEstados UnidosBrasil

Últimas Noticias

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

Las investigaciones incluyeron casos en la Lotería Nacional, municipios, la Universidad de Panamá y la Autoridad del Tránsito, con multas y recomendaciones de destitución

Casos de nepotismo y faltas

Fiscalía inicia audiencia por fraude masivo en el llamado Caso Forex en San Salvador

El denominado “Caso Forex” inició en 2019 cuando los hermanos Rivas Álvarez fueron acusados de crear una sociedad falsa para defraudar $2.5 millones provenientes de sus víctimas

Fiscalía inicia audiencia por fraude

Ecuador amplió la vacunación contra el VPH para personas que viven con VIH como medida de prevención del cáncer

El Ministerio de Salud incorporó a personas con VIH de entre 15 y 45 años

Ecuador amplió la vacunación contra

El presidente Rodrigo Paz propuso una nueva ley para el litio en Bolivia

El mandatario boliviano impulsa una legislación que establezca reglas claras para atraer inversiones en el litio, protegiendo los intereses nacionales y cuestionando los contratos firmados durante el Gobierno anterior

El presidente Rodrigo Paz propuso

María José Gutiérrez representará El Salvador en Reina Hispanoamericana 2026

Un proceso de preparación integral y la selección oficial impulsaron la estrategia nacional, que incorpora entrenamiento técnico, proyección social y participación activa de expertos, consolidando el papel salvadoreño en eventos de alcance hispanoamericano

María José Gutiérrez representará El
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El error que todos cometen

El error que todos cometen al comer chía y que impide que obtengan su omega- 3

Según el Gobierno, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados del país o rechazados en los últimos dos meses

Accidente del Metropolitano: cifra de víctimas asciende a 46, ¿qué hacer si fuiste uno de los heridos?

“Necesitamos congruencia”, afirmó Kenia López Rabadán sobre las camionetas de la Suprema Corte

“De alta peligrosidad”: quedó preso en el penal de Ezeiza el sicario acusado de los crímenes en Recoleta y Pilar

INFOBAE AMÉRICA
Ángel Cristo deja la relación

Ángel Cristo deja la relación de su hija con Barbara Rey y Sofía Cristo en manos de su ex mujer

Cómo la presencia humana afecta la conducta de los osos en Asia

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Dro Fernández abandona el Barça y ficha por el Paris Saint-Germain

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney podría ser acusada

Sydney Sweeney podría ser acusada de vandalismo tras colgar sostenes en el icónico cartel de Hollywood

Natalie Portman critica a los Premios Oscar por desairar a las directoras en las nominaciones de 2026

Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, la dura experiencia que marcó a Jodie Foster en su infancia

Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”