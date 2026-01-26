Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Donald Trump y Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes durante 50 minutos por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le planteó condiciones para sumarse a la Junta de Paz, el organismo que el republicano lanzó la semana pasada en Davos con la pretensión de resolver conflictos globales. Según un comunicado de Brasilia, el mandatario brasileño propuso que la iniciativa se circunscriba únicamente a la situación en Gaza y contemple la participación directa de Palestina.

El líder brasileño aún no ha respondido formalmente a la invitación que Trump extendió a decenas de mandatarios para integrar la Junta, inaugurada el 22 de enero en el Foro Económico Mundial con la adhesión de una veintena de países, entre ellos Argentina, Hungría, Turquía, Arabia Saudita. Las grandes potencias europeas y la mayoría de aliados tradicionales de Washington se han mostrado reticentes al considerar que el organismo debilita a Naciones Unidas.

El viernes, Lula había criticado con dureza el proyecto y acusado a Trump de querer convertirse en dueño de una nueva ONU. Durante la llamada del lunes, el brasileño le reiteró la importancia de impulsar una reforma amplia de la organización multilateral que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una reivindicación histórica de Brasil.

La conversación también abordó la situación en Venezuela. Lula subrayó la necesidad de preservar la paz y la estabilidad regional tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero, cuando fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas. El mandatario brasileño había calificado la operación como una “afrenta gravísima a la soberanía” venezolana y un precedente peligroso que evoca los peores episodios de injerencia en América Latina. Maduro permanece recluido en un centro de detención federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, (centro) muestra la carta en la que se ha firmado la iniciativa Junta de Paz, rodeado de un grupo de líderes mundiales, durante la semana en la que se celebra el Foro de Davos EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Pese a las diferencias, ambos presidentes destacaron la buena relación construida en los últimos meses, que ha permitido el levantamiento de parte significativa de los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. En noviembre, Trump eliminó los gravámenes de hasta 40% que pesaban sobre café, carne, frutas tropicales y otros alimentos, en una decisión que Lula celebró como una victoria del diálogo y la diplomacia.

Los mandatarios acordaron que Lula visitará Washington en una fecha por definir, después de que el brasileño concluya su gira por India y Corea del Sur en febrero. Será el primer encuentro presencial de ambos líderes en la capital estadounidense durante el segundo mandato de Trump.

Lula mantiene una intensa agenda diplomática orientada a defender el sistema multilateral. En los últimos días ha conversado con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El brasileño también propuso a Trump cooperación bilateral para combatir el crimen organizado mediante el intercambio de datos financieros y el congelamiento de activos de facciones criminales.

La Junta de Paz, concebida inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, ha evolucionado hacia un foro con ambiciones globales. Trump preside el organismo con amplias facultades, incluido el poder de veto y la designación de miembros.