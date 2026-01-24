Crisis en Cuba: el fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las estaciones de servicio de la isla

Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible este 21 de enero de 2026, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La crisis energética en Cuba ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano, dejando a la isla frente a largas filas en los servicentros, una profunda incertidumbre social y un impacto económico de gran alcance. El reciente cierre del flujo de crudo desde Caracas, consecuencia directa de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha reintroducido las colas en las gasolineras, fenómeno recurrente en la vida cubana, pero ahora marcado por un temor renovado ante la incapacidad del Estado para suplir la demanda. Entre las palabras de los afectados, como Jesús Méndez, Yanely y Ramón García, recogidas por EFE, se revela la dimensión cotidiana y social de la crisis.

En la capital, bajo el intenso sol y frente al Malecón, ciudadanos como Méndez, de 66 años, esperan durante horas para repostar gasolina en un ambiente de humor resignado que esconde la preocupación por el futuro inmediato. Las colas actuales, según explicó Yanely, de 46 años, ya no son las filas fantasma de otros episodios de escasez, sino aglomeraciones motivadas por el pánico y la prevención ante la posibilidad de quedarse sin el principal proveedor de carburantes.

Las cifras ilustran la magnitud del desafío: en 2025, el crudo venezolano cubrió aproximadamente un 30% de las necesidades energéticas de Cuba. Su desaparición ha generado una brecha que el régimen de Miguel Díaz-Canel no puede suplir, principalmente por la falta de divisas para importar de otros proveedores. La preocupación se refleja en la experiencia de Ramón García, jubilado de 70 años, quien relató que decidió acudir a la gasolinera tras observar el operativo militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero, temiendo que la crisis se agravara: “A mí me quedaba un poquitico en la casa y vine a eso, porque no sé lo que pueda pasar mañana. Estoy casi seguro de que se va a notar, porque estoy siguiendo más o menos la situación”.

Vehículos haciendo fila en una estación de combustible este 21 de enero de 2026, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

El impacto de la escasez no es igual para todos los sectores sociales. Las gasolineras que venden en dólares estadounidenses presentan largas filas, en contraste con las estaciones que aceptan pesos cubanos, las cuales permanecen cerradas ante la falta total de combustible, según constató EFE en La Habana. La dolarización de una parte de los servicentros, implementada por el Gobierno el año pasado como medida para paliar la caída del turismo y las remesas, ha resultado en la priorización de estos establecimientos para el abastecimiento.

Carlos, de 76 años, relató que esperó cuatro horas para llenar el depósito de su auto, luego de conseguir dólares en el mercado negro ante la imposibilidad de acceder al combustible en moneda nacional. El uso de la aplicación estatal Ticket para gestionar turnos resulta ineficaz, con tiempos de espera de hasta dos meses en la capital. “En moneda nacional no han surtido más, entonces hay que comprar en divisa (...) Usted bien sabe que aquí no gana nadie en dólares. Hay que seguir luchando, no queda de otra”, afirmó.

El impacto económico de la crisis es severo. Un estudio facilitado la semana pasada por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes estima que el cese de los envíos petroleros desde Venezuela podría provocar una caída del 27% en el producto interno bruto, un aumento del 60% en los precios de los alimentos y del 75% en los costes del transporte.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. REUTERS/Norlys Perez

La situación queda sintetizada en la duda persistente de Jesús Méndez, quien planteó la interrogante sobre el futuro del abastecimiento: “Mientras aprieten los rubios de enfrente (Estados Unidos), ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar gasolina si aquí el petróleo que hay en Cuba está lleno de azufre y no sirve para nada?”.

(Con información de EFE)