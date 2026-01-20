Uruguay atraviesa un brote histórico de varicela y decidió cambiar la vacuna: los casos se duplicaron en 2025

Brote histórico de varicela en Uruguay Créditos: Freepik

El crecimiento de la varicela en 2025 se dio en silencio en Uruguay. Los brotes del virus se reportaban de manera aislada y nada hacía ver el problema que estaba generando la acumulación: los casos se sumaron a tal punto que el país ingresó en una “zona de brote”, como lo definió el Ministerio de Salud Pública (MSP). Al pasar raya, las autoridades se encontraron con una cifra alarmante: los portadores de varicela se duplicaron en el año.

Según informó este lunes El Observador, en un solo año los casos pasaron de 450 a 881.

Otro dato que encendió la alarma en las autoridades fue la diferencia de las edades entre los más afectados: el virus atacó principalmente a los menores de cinco años y a los jóvenes entre 15 y 29 años.

Uruguay cambia la vacunación ante aumentos de casos de varicela (EFE/Farooq Khan)

“Puede que ustedes, los periodistas, estaban distraídos en otros temas, pero a la interna del ministerio fue uno de los principales temas de preocupación sanitaria”, declaró a ese medio la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar.

Una de las explicaciones de este crecimiento fue que las medidas de aislamiento e higiene no se respetaron. Los alumnos sanos y los infectados de un liceo, por ejemplo, viajaron juntos en un mismo ómnibus, cuando una de las formas de evitar la propagación es no compartir el mismo ambiente cerrado.

Las autoridades también vieron que en otros casos los contagiados y los que no lo estaban tomaban agua del mismo vaso, no se lavaban las manos o tenían otro tipo de contactos. Incluso llegaron a tocarse los granos que crecen en la piel cuando una persona tiene la enfermedad.

Ministerio de Salud Pública de Uruguay en alerta por aumento de casos de varicela (AP Foto/Matilde Campodonico)

El virus se transmite desde dos a cinco días antes de la aparición de la erupción en la piel hasta tres o cuatro días después.

El MSP reconoció que hizo falta una mayor campaña de comunicación.

Otra de las explicaciones para llegar a este estadío fue la vacuna que se estaba suministrando para generar los anticuerpos de la enfermedad. Según El Observador, los que se infectaron habían recibido una dosis de un laboratorio en específico que no estaba teniendo el efecto deseado.

Las vacunas como estas se dan dentro del plan obligatorio de inmunización y son repartidas por la Organización Panamericana de la Salud como parte de la compra en el fondo rotatorio.

Niños y adultos jóvenes fueron los más afectados por casos de varicela en Uruguay (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Ante esta constatación, el MSP de Uruguay exigió la vuelta a las vacunas contra la varicela anteriores, las que ya habían demostrado su eficacia durante generaciones. Desde ahora, son esas las que se suministran para evitar la propagación de la enfermedad.

El infectólogo Álvaro Galiana defendió la medida que tomó el MSP.

“Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cuando cambia la calidad de la vacuna pueden ocurrir estas situaciones. Yo creo que deberíamos pensar que cuando el proceso es muy generalizado y no individualizado (…), se debería pensar en que la calidad de la vacuna no es la más adecuada”, dijo el infectólogo, entrevistado en el noticiero Telemundo de Canal 12.

En estos casos, para él, es necesario “recurrir a las vacunas más originales” en los laboratorios, incluso cuando pueden ser “más caras”.

Pero más allá de la calidad de las vacunas, para él siempre es mejor estar inmunizado.

“Cuando no teníamos vacunas, antes del año 99, teníamos todos los años niños fallecidos por infecciones graves de varicela, que se sobreinfectan (…) Eran casos realmente muy graves y muy severos”, comentó.

“Quiero dejar claro que es importante vacunarse contra la varicela porque cuando se instala la vacunación para la varicela, en el país disminuyen claramente los niños, adultos jóvenes y adolescentes fallecidos por complicaciones”, comentó el especialista.