Último balance por megaincendios en el sur de Chile: 19 muertos y más de 24 mil hectáreas consumidas

Una persona consuela a su perro frente a una casa en llamas el domingo 18 de enero de 2026, en Lirquen, Chile. (AP Foto/Javier Torres)

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó esta jornada el último balance de los megaincendios que se propagaron rápidamente la madrugada del domingo y arrasaron con poblados completos en las regiones del Biobío y Ñuble. Según informó, el número de fallecidos se mantiene en 19, mas de 24 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego, 325 casas fueron destruidas y alrededor de 1500 personas resultaron damnificadas.

De acuerdo a la autoridad de gobierno, la madrugada de este lunes “tuvimos focos de incendios bastante controlados. Contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío y el toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones”.

Cordero destacó además que “no tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron antenoche en relación a estos hechos”.

Para esta jornada, el secretario de Estado sostuvo que “la principal preocupación que debiésemos tener y que vamos a volver a evaluar es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad”, remató.

Debido a la magnitud de la catástrofe, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en ambas regiones.

Bomberos y brigadistas de la Conaf trabajan arduamente combatiendo los focos activos. (Photo by GUILLERMO SALGADO / AFP)

Focos en combate

En tanto, varios focos continúan activos y voluntarios de Bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabajan arduamente en su combate. En la Región del Bío Bío esta madrugada solo hubo pequeños focos que fueron contenidos en Penco, mientras que en Tomé se reactivó el incendio del cerro Caracol y el que afecta al sector de Palomares.

En paralelo, el incendio que afecta a Laja ya ha consumido unas 3 mil hectáreas y aún se mantiene activo.

En la Región de Ñuble, por otra parte, el Ministerio de Agricultura informó que hasta las 09.00 hrs de esta jornada 22 brigadas y un total de 23 aeronaves trabajan combatiendo 5 incendios de mayor envergadura, los que han consumido alrededor de 5.000 hectáreas.

Pobladores aprecian la magnitud de la catástrofe. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Boric se reúne con Kast

La noche del domingo, el presidente Gabriel Boric informó en un punto de prensa desde Concepción que se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, a fin de coordinar la reconstrucción, cita que estaba programada para las 11:00 horas de esta jornada.

“Conversé con el presidente electo José Antonio Kast para darle toda la información que teníamos disponible. Esto lo tenemos que afrontar en conjunto: Gobierno saliente y futuro Gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que nos necesitan”, señaló.

“El presidente electo José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos estar en la misma lógica (...) Nos vamos a reunir con el presidente electo para compartir la última información e ir coordinando, porque de seguro la tarea de reconstrucción va a ir más allá de este Gobierno y en eso vamos a trabajar juntos”, complementó Boric.

Poco antes de la entrar a la cita en La Moneda, Kast también habló con la prensa e indicó que “esperamos que la coordinación permanezca y vaya solucionando los problemas que han ido planteando las distintas autoridades locales en temas de albergue, alimentación, limpieza de escombros y un ataque muy fuerte a cada uno de los focos”.

Kast sostuvo además que “el Gobierno también tiene que ver cómo solicitar ayuda internacional, en una conversación telefónica que tuve con el Presidente Boric le dije: ‘Presidente, aquí hay solidaridad internacional, hay que activarla’.

Finalmente, el presidente electo manifestó que “estamos pensando en lo que nos va a corresponder a nosotros, que es principalmente la reconstrucción. Esperamos y estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno, y para eso se requiere también un trabajo previo, una planificación”, remató.