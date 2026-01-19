América Latina

Ex candidato presidencial de Ecuador publicó 34 presuntas residencias ligadas al narcotráfico en Ecuador

La plataforma OSINT-360 muestra las ubicaciones. Esta es parte de un proyecto de Jan Topic

El mapa que lanzó Jan
El mapa que lanzó Jan Topic. (Transforma)

El excandidato presidencial de Ecuador, Jan Topic, anunció la habilitación pública de un mapa interactivo basado en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) que permite visualizar la ubicación de presuntas residencias vinculadas a estructuras del narcotráfico en Ecuador. La herramienta, denominada OSINT-360, ya se encuentra operativa y presenta una opción específica bajo la categoría “Residencias Criminales”, en la que actualmente constan 34 inmuebles identificados en distintas zonas del país.

Según lo expuesto por Topic, la plataforma busca evidenciar que el narcotráfico no opera únicamente desde enclaves rurales o territorios periféricos, sino que mantiene presencia en áreas urbanas consolidadas y sectores residenciales de alto nivel socioeconómico. De acuerdo con la información visible en el mapa, cuatro de las 34 residencias señaladas se encuentran en la isla Mocolí, una urbanización privada ubicada en el cantón Samborondón, considerada una de las zonas más exclusivas del área metropolitana de Guayaquil.

El mapa OSINT-360 permite al usuario ingresar y observar los puntos georreferenciados clasificados como “Residencias Criminales”, una denominación que, según Topic, responde a análisis de patrones visibles en fuentes abiertas. Entre los criterios mencionados públicamente para la identificación de estos inmuebles se incluyen niveles de lujo que no corresponderían con ingresos legales conocidos, esquemas de seguridad reforzados, cerramientos perimetrales, cercos eléctricos y otras características que, a juicio de los promotores de la herramienta, ameritan atención y escrutinio público.

El candidato presidencial Jan Topic
El candidato presidencial Jan Topic y su esposa Pity Guzmán, de pie con sus hijos, llegan a un evento de campaña el jueves 17 de agosto de 2023 en Quito, Ecuador. (AP Foto/Martín Mejía)

Topic ha vinculado el lanzamiento del mapa con el contexto de violencia que atraviesa Ecuador y con la persistencia de estructuras criminales, incluso después de la muerte de cabecillas identificados en investigaciones policiales. En ese marco, ha insistido en que la plataforma pretende mostrar que, más allá de los operativos focalizados y los golpes visibles contra liderazgos delictivos, las economías criminales mantienen activos sus espacios de residencia, resguardo patrimonial y operación logística dentro de ciudades y cantones estratégicos.

La iniciativa incorpora también un llamado a la participación ciudadana a través de la figura de los llamados “escuderos”, con los que Topic propone involucrar a civiles en la observación y monitoreo del fenómeno criminal mediante el uso de información de acceso público. La plataforma permite recorrer el mapa, identificar los puntos marcados y comprender su distribución territorial, aunque hasta ahora no se han detallado de manera pública los protocolos de validación de los datos incluidos ni los filtros técnicos utilizados para evitar errores, duplicaciones o señalamientos indebidos.

La publicación de este tipo de información ha generado debate en torno a los límites entre denuncia ciudadana, activismo digital y debido proceso. Especialistas en derecho penal y seguridad recuerdan que la identificación de inmuebles como presuntamente vinculados al narcotráfico no constituye una imputación judicial ni reemplaza las competencias exclusivas de la Fiscalía General del Estado y de los jueces, quienes son los únicos facultados para determinar responsabilidades penales o disponer medidas como incautaciones, allanamientos o procesos de extinción de dominio.

Alias Marino, cabecilla de Los
Alias Marino, cabecilla de Los Tiguerones, asesinado en Mocolí.

Asimismo, la difusión pública de ubicaciones específicas plantea interrogantes sobre eventuales riesgos para terceros, incluyendo residentes, vecinos o trabajadores que no tienen relación alguna con actividades ilícitas. También abre preguntas sobre el uso que distintos actores podrían dar a esta información en un contexto de alta conflictividad y violencia, donde los datos sensibles pueden tener impactos no previstos.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si los datos contenidos en OSINT-360 han sido entregados a las autoridades de seguridad o a la Fiscalía para su contraste con investigaciones en curso, ni si existe algún tipo de coordinación institucional para su análisis técnico. Topic, sin embargo, ha sostenido que la plataforma busca presionar por mayor transparencia y visibilizar lo que considera una convivencia normalizada entre economías ilícitas y espacios residenciales formales.

El lanzamiento del mapa se produce en un momento en el que el país debate nuevas estrategias para enfrentar al crimen organizado, en medio de una presión social creciente por resultados concretos en materia de seguridad y tras las operaciones ofensivas anunciadas por el Bloque de Seguridad de Ecuador.

Mapa Jan TopicIsla Mocolí

