Nasry Asfura busca estrechos los vínculos entre Honduras e Israel para un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países

“Espero que podamos mejorar nuestras relaciones de hermandad, prosperidad e inversión”, expresó el presidente electo de Honduras, durante su visita a Jerusalén, donde sostuvo encuentros con autoridades locales

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y el Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, se estrechan la mano en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, aseguró este domingo que estrechará vínculos con Israel, al que calificó de “amigo verdadero”, para construir un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países.

“Saber identificar a los verdaderos amigos de Honduras nos traerá paz y tranquilidad”, dijo Asfura durante su intervención conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Jerusalén.

El presidente hondureño, que más tarde se reunirá con su homólogo israelí Isaac Herzog, se refirió a esta “nueva era” como un período en el que “indudablemente” trabajará por afianzar sus lazos con Israel.

“Espero que podamos mejorar nuestras relaciones de hermandad, prosperidad e inversión en los sectores del agua, la agricultura o la ciberseguridad, y que también podamos fomentar la inversión directa israelí para promover el empleo en Honduras”, detalló Nasfura.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, habla durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar (no en la foto), en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

Por su parte, Saar, quien ya felicitó por vía telefónica a Nasfura el día en el que resultó electo, deseó que Israel y Honduras vuelvan a mantener una “relación históricamente buena”, pero que “no se ha reflejado en los últimos años”.

Sé que usted es un líder con principios sólidos. Confiamos en que su elección devolverá a Honduras a ser uno de los aliados y amigos más cercanos de Israel”, comentó el ministro de Exteriores israelí.

Y añadió: “América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras”.

Esta palabras llegaron en referencia a la multitud de administraciones lideradas por partidos de derecha o centro-derecha, con los que simpatiza el Ejecutivo israelí, que actualmente gobiernan en distintos países de la región, como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Panamá o Costa Rica.

Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. Alex Wong/Getty Images/AFP

Además, Israel también se pronunció en los mismos términos cuando el pasado 3 de enero la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, capturó en Caracas al ya ex mandatario venezolano Nicolás Maduro para que éste enfrente un proceso judicial en una corte federal en Nueva York.

Asfura, el candidato apoyado por Trump para gobernar Honduras, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos, y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Un día antes de la visita de Asfura a Estados Unidos, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un recuento total de votos, alegando que miles de actas no fueron escrutadas y que existieron notables irregularidades.

No obstante, el jueves ya ordenó iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al Gobierno que asumirá Asfura, el próximo 27 de enero.

Asfura, el candidato apoyado por Trump para gobernar Honduras, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53%. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19%.

(con información de EFE)

