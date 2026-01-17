América Latina

Ursula von der Leyen dijo que el acuerdo Mercosur-UE “traerá trabajo, oportunidades y prosperidad”

“Elegimos una asociación productiva a largo plazo frente al aislamiento”, aseguró la presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen elogió este sábado el acuerdo de libre comercio firmado por el Mercosur y la Unión Europea (UE) tras décadas de negociaciones. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que este pacto traerá “trabajo, oportunidades y prosperidad” para los pueblos de ambos continentes.

Este acuerdo “traerá trabajo, oportunidades y prosperidad; es increíble”, afirmó la diplomática alemana, durante su exposición previo a la firma del pacto.

“Elegimos el comercio justo frente a los aranceles, elegimos una asociación productiva a largo plazo frente al aislamiento”, agregó en la ceremonia celebrada en Asunción, Paraguay.

Ssubrayó, además, que el tratado establecerá la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un peso económico de USD 22 billones (€19 billones).

“Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial”, afirmó Von der Leyen ante cientos de invitados en el auditorio.

La dirigente europea señaló que el pacto también incluye un capítulo sólido sobre comercio y desarrollo sostenible, diseñado para proteger la naturaleza y el clima, en respuesta a las inquietudes de movimientos ecologistas que advierten sobre posibles efectos en la deforestación de los bosques suramericanos.

“Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas necesarias para esa transición, especialmente minerales críticos, y la inversión europea respaldará a los países del Mercosur en su propio proceso”, explicó Von der Leyen.

En medio de las protestas de agricultores en varios países de la Unión Europea, Von der Leyen aseguró que los ciudadanos de la UE y del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, “pueden estar seguros” de que se han considerado los intereses de las generaciones futuras.

“Estamos creando una plataforma para trabajar juntos en una amplia gama de cuestiones globales, incluida una “reforma de las instituciones internacionales (...) Uniremos fuerzas como nunca antes”, añadió.

La firma del acuerdo se
La firma del acuerdo se celebra en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también elogió el tratado como “una clara señal a favor del comercio internacional” en “un escenario global marcado por las tensiones”.

La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se celebró este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

El presidente paraguayo Peña actuó como anfitrión del evento, que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe del Consejo Europeo, António Costa, y cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, fueron los responsables de suscribir el acuerdo, negociado desde 2000, según fuentes oficiales.

Los presidentes asistieron en calidad de testigos de honor. El único jefe de Estado ausente de los países del Mercosur fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, impulsor clave del acuerdo, quien no viajó a Paraguay por cambios de protocolo de última hora.

El tratado comercial permitirá establecer una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un peso económico de unos USD 22 billones (€19 billones), lo que representa aproximadamente un cuarto del producto interior bruto global.

La asociación, cuestionada por el sector agropecuario europeo y respaldada por las empresas suramericanas, contempla la reducción o eliminación progresiva de los aranceles para el 90 % de las importaciones y exportaciones.

Noticia en desarrollo

