América Latina

Dos chilenos que estuvieron en el crucero MV Hondius fueron aislados por riesgo de hantavirus

Ambos se mantienen asintomáticos, pero la autoridad sanitaria les realiza un seguimiento epidemiológico

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El Minsal descartó que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el MV Hondius se haya originado en Chile.
El Minsal descartó que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el MV Hondius se haya originado en Chile.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves que dos ciudadanos chilenos que subieron al crucero MV Hondius fueron puestos en aislamiento preventivo por riesgo de hantavirus, aunque por ahora ninguno ha presentado síntomas de la enfermedad.

“Se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus”, aseguraron desde la autoridad sanitaria en un breve comunicado.

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Sin embargo, el organismo omitió entregar la identidad o mayores antecedentes clínicos de los posibles casos, puesto que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente lo prohíbe.

Cabe recordar que el miércoles pasado, el Minsal descartó de plano que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el MV Hondius se haya originado en Chile -pese a que los casos primarios reportados transitaron por el país-, luego de analizar el periodo de incubación reportado de los pacientes.

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“El Minsal informa que de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, aseguraron.

En Chile, el hantavirus es una enfermedad endémica y su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el MV Hondius, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

En lo que va de este año, el país ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33%.

“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, agregaron desde el Minsal.

“El Ministerio de Salud mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año, donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo”, complementaron.

Personal sanitario con equipo de protección evacúa a pacientes del crucero MV Hondius el miércoles 6 de mayo de 2026, en un puerto de Praia, Cabo Verde. (AP Foto/Misper Apawu)
Personal sanitario con equipo de protección evacúa a pacientes del crucero MV Hondius el miércoles 6 de mayo de 2026, en un puerto de Praia, Cabo Verde. (AP Foto/Misper Apawu)

El recorrido del MV Hondius

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de Argentina detallaron que los primeros turistas en presentar síntomas y fallecer eran una pareja neerlandesa que realizó un recorrido de cuatro meses por Sudamérica, pasando por Argentina, Uruguay y Chile.

Tras volver a entrar a Argentina desde Uruguay el 27 de marzo, enfilaron hasta la ciudad fueguina de Ushuaia para embarcar en el MV Hondius el 1 de abril. A los pocos días, el hombre de 70 años manifestó síntomas gripales, falleciendo a bordo del crucero 10 días después.

El brote de hantavirus obligó al MV Hondius a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, pero en estos momentos navega hacia las islas Canarias. El Gobierno de España anunció que recibirá al crucero este fin de semana en el Puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este jueves en una rueda de prensa que el número de casos confirmados de hantavirus asciende a cinco -de un total de ocho sospechosos de contagio-, y el resto de los pasajeros permanece asintomático. Pese a la gravedad de la situación, Tedros subrayó que el riesgo para la salud pública sigue siendo “bajo”.

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