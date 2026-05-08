Chile: el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno dio su primer paso legislativo

Se trata de la primera victoria legislativa del Gobierno de José Antonio Kast, aunque el proyecto tiene por delante un camino complejo en el Congreso.

El Gobierno de José Antonio Kast anotó este jueves su primera victoria legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara en general la idea de legislar su Plan de Reconstrucción Nacional por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El proyecto sigue ahora su curso y deberá ser votado en particular por la misma comisión.

Cabe recordar que la también llamada “Ley miscelánea” contempla más de 40 medidas tendientes a reedificar 4 mil viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales, y es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

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En tanto, expertos económicos y ambientalistas han apuntado sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

Este primer trámite estuvo marcado además por las frenéticas negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG), que a última hora se bajó del acuerdo con el gobierno al que acusó de incumplirlo, y cuyos votos son necesarios para aprobar el proyecto cuando pase por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

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Las tratativas siguen adelante y este jueves, el presidente del PDG, el excandidato presidencial Franco Parisi, se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a la salida aseguró que habían avanzado en llegar a un acuerdo, mostrándose de lo más optimista al respecto.

El presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguraron que si el Plan de Reconstrucción se cae en el Congreso, "vamos a seguir gobernando igual", mediante decretos.

“Vamos a seguir gobernando igual”

En medio de la discusión parlamentaria, el propio ministro Quiroz salió nuevamente a defender el proyecto del Ejecutivo y advirtió que si llega a caerse en el Congreso, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos", declaraciones emitidas por la tarde en un seminario organizado por Clapes UC.

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“Es un error decir que todo depende de esto y, si al final no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, agregó, subrayando que el Ejecutivo no abandonará las directrices económicas que plantea en la iniciativa.

El jefe de la billetera fiscal hizo un diagnóstico del escenario económico que enfrenta el gobierno, recordando las cifras de desempleo, el contexto de “estrechez fiscal”, el alto gasto público y la necesidad de volver atraer inversiones, e hizo un llamado a “desmitificar” algunas de las críticas contra el proyecto.

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Sus palabras fueron refrendadas por el presidente José Antonio Kast, quien en medio de su visita a Costa Rica valoró este primer triunfo legislativo y recalcó que “respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando”.

De acuerdo al mandatario, “hay materias que no requieren ley y efectivamente en esas materias, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos (…) siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.

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A modo de ejemplo, recordó que el gobierno aceleró por esta vía el cobro del CAE (Crédito con Aval de Estado) a los deudores universitarios, y que éstos se pueden aplicar en temas ambientales y económicos.

“Esto fue una discusión que se dio el año pasado en campaña, cuando yo dije que el Parlamento era muy importante, pero que también existían los decretos. Todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno”, remató Kast.

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