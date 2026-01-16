La red de agromercados en El Salvador prevé alcanzar 60 puntos de venta tras una inversión total de $50 millones

El gobierno ha instalado más de 60 puntos de venta de hortalizas y frutas en distintos puntos del territorio salvadoreño.

La ampliación de agromercados en El Salvador continuará este 2026, con 10 inauguraciones previstas que consolidarán una red orientada a ofrecer hortalizas, frutas, granos básicos y más, sin intermediarios.

Este esfuerzo, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca reforzar la economía local y garantizar el abastecimiento directo, especialmente en zonas rurales históricamente perjudicadas por el encarecimiento de la cadena tradicional de suministro.

La medida cobra relevancia tras un cierre de 2025 que benefició a más de 600,000 familias, cifra equivalente a cerca de 3 millones de personas atendidas.

El efecto social de la red ha generado respaldo entre los ciudadanos y productores. Martín Quintanilla, usuario frecuente de los agromercados, valoró la iniciativa como “una muy buena oportunidad para adquirir productos frescos, de buena calidad y de buen tamaño”, destacando que con “poco dinero se surte muy bien para casi una semana con productos básicos y necesarios para la alimentación”.

El proyecto es liderado por el Ministerio de Agricultura de El Salvador.

Gloria Hernández, otra beneficiaria, expresó: “Desde el momento en que me di cuenta de los AgroMercados no dejo de venir, todos los días me acerco a ver que hay de nuevo.”

En el último año, la red se ha expandido hasta alcanzar 50 puntos de venta en los 14 departamentos del país, según reportó mag.gob.sv.

Más inversiones y crecimiento del proyecto

El modelo centraliza la comercialización de hortalizas, granos básicos, proteínas animales y artículos para mascotas, priorizando el acceso en las áreas más vulnerables.

El viceministro óscar Domínguez explicó a Radio YSKL que el despliegue actual privilegia localidades con mayores dificultades de precio y abastecimiento, y subrayó que la política gubernamental apunta a “insumos de calidad a precios justos, eliminando las barreras que suelen encarecer la cadena de suministro tradicional”.

Este crecimiento ha requerido inversiones de magnitud. En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria que asignó $9 millones para la apertura de cinco nuevos puntos y el fortalecimiento de los 55 existentes, alcanzando 60 establecimientos en total, según consignó asamblea.gob.sv.

Posteriormente, en julio de 2025, se sumaron $20 millones adicionales, hasta conformar un presupuesto acumulado de $50 millones con destino principal a logística y abastecimiento.

Aunque la iniciativa tiene algunas críticas, sobre todo de productores locales, es muy aceptado por los consumidores.

De forma paralela, la Central de Abastos integró a 50,000 mayoristas que acceden directamente a mercancía sin sobreprecio, lo que, de acuerdo con Domínguez en Radio YSKL, elimina barreras para agricultores y consumidores.

Este sistema ha permitido a pequeños productores colocar sus productos en el mercado evitando intermediarios, según detalló el MAG.

Proyecto ha generado cuestionamientos

A pesar del balance positivo y del respaldo social reflejado en testimonios y mayor afluencia, han surgido inquietudes en sectores que demandan mayor transparencia y garantías sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.

La asignaciones millonarias a los agromercados hasta julio de 2025 ha generado cuestionamientos en diversos sectores de El Salvador, por superar el presupuesto de otros programas agrícolas como la tarjeta agrícola, cuya partida es de $47 millones.

Desde el ámbito de los productores locales también se han manifestado inquietudes respecto a la forma en que los agromercados son abastecidos.

La dependencia de importaciones para mantener su funcionamiento plantea dudas sobre los beneficios reales para la agricultura nacional.

Algunos productores, como Luis Treminio, representante de la gremial Campo, han expresado la necesidad de brindar más apoyo a agricultores locales para que también comercialicen sus productos en estos centros de abasto, en lugar de ofrecer hortalizas o frutas traídas del exterior.

Pese a los cuestionamientos, el proyecto ha tenido buena aceptación entre los consumidores que siguen llegando a proveerse de productos frescos y a bajo precio.