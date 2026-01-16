América Latina

La red de agromercados en El Salvador prevé alcanzar 60 puntos de venta tras una inversión total de $50 millones

El acceso a alimentos frescos y económicos experimentará una mejora significativa gracias a la apertura programada de al menos 10 nuevos establecimientos

Guardar
El gobierno ha instalado más
El gobierno ha instalado más de 60 puntos de venta de hortalizas y frutas en distintos puntos del territorio salvadoreño.

La ampliación de agromercados en El Salvador continuará este 2026, con 10 inauguraciones previstas que consolidarán una red orientada a ofrecer hortalizas, frutas, granos básicos y más, sin intermediarios.

Este esfuerzo, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca reforzar la economía local y garantizar el abastecimiento directo, especialmente en zonas rurales históricamente perjudicadas por el encarecimiento de la cadena tradicional de suministro.

La medida cobra relevancia tras un cierre de 2025 que benefició a más de 600,000 familias, cifra equivalente a cerca de 3 millones de personas atendidas.

El efecto social de la red ha generado respaldo entre los ciudadanos y productores. Martín Quintanilla, usuario frecuente de los agromercados, valoró la iniciativa como “una muy buena oportunidad para adquirir productos frescos, de buena calidad y de buen tamaño”, destacando que con “poco dinero se surte muy bien para casi una semana con productos básicos y necesarios para la alimentación”.

El proyecto es liderado por
El proyecto es liderado por el Ministerio de Agricultura de El Salvador.

Gloria Hernández, otra beneficiaria, expresó: “Desde el momento en que me di cuenta de los AgroMercados no dejo de venir, todos los días me acerco a ver que hay de nuevo.”

En el último año, la red se ha expandido hasta alcanzar 50 puntos de venta en los 14 departamentos del país, según reportó mag.gob.sv.

Más inversiones y crecimiento del proyecto

El modelo centraliza la comercialización de hortalizas, granos básicos, proteínas animales y artículos para mascotas, priorizando el acceso en las áreas más vulnerables.

El viceministro óscar Domínguez explicó a Radio YSKL que el despliegue actual privilegia localidades con mayores dificultades de precio y abastecimiento, y subrayó que la política gubernamental apunta a “insumos de calidad a precios justos, eliminando las barreras que suelen encarecer la cadena de suministro tradicional”.

Este crecimiento ha requerido inversiones de magnitud. En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria que asignó $9 millones para la apertura de cinco nuevos puntos y el fortalecimiento de los 55 existentes, alcanzando 60 establecimientos en total, según consignó asamblea.gob.sv.

Posteriormente, en julio de 2025, se sumaron $20 millones adicionales, hasta conformar un presupuesto acumulado de $50 millones con destino principal a logística y abastecimiento.

Aunque la iniciativa tiene algunas
Aunque la iniciativa tiene algunas críticas, sobre todo de productores locales, es muy aceptado por los consumidores.

De forma paralela, la Central de Abastos integró a 50,000 mayoristas que acceden directamente a mercancía sin sobreprecio, lo que, de acuerdo con Domínguez en Radio YSKL, elimina barreras para agricultores y consumidores.

Este sistema ha permitido a pequeños productores colocar sus productos en el mercado evitando intermediarios, según detalló el MAG.

Proyecto ha generado cuestionamientos

A pesar del balance positivo y del respaldo social reflejado en testimonios y mayor afluencia, han surgido inquietudes en sectores que demandan mayor transparencia y garantías sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.

La asignaciones millonarias a los agromercados hasta julio de 2025 ha generado cuestionamientos en diversos sectores de El Salvador, por superar el presupuesto de otros programas agrícolas como la tarjeta agrícola, cuya partida es de $47 millones.

Desde el ámbito de los productores locales también se han manifestado inquietudes respecto a la forma en que los agromercados son abastecidos.

La dependencia de importaciones para mantener su funcionamiento plantea dudas sobre los beneficios reales para la agricultura nacional.

Algunos productores, como Luis Treminio, representante de la gremial Campo, han expresado la necesidad de brindar más apoyo a agricultores locales para que también comercialicen sus productos en estos centros de abasto, en lugar de ofrecer hortalizas o frutas traídas del exterior.

Pese a los cuestionamientos, el proyecto ha tenido buena aceptación entre los consumidores que siguen llegando a proveerse de productos frescos y a bajo precio.

Temas Relacionados

El SalvadorAgromercadosMinisterio de Agricultura y GanaderíaCentral de AbastosAlimentaciónEconomía local

Últimas Noticias

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

El área afectada concentra la mayor densidad poblacional del país y colinda con la ciudad de Panamá.

Crisis de basura en un

Giulia Zanoni cautiva Cojutepeque: el furor por su llegada en convertible, la coronación local y el vínculo con la cultura salvadoreña

La emoción se desbordó en las calles durante la fiesta patronal. Una joven reina y la tradición renovada generaron escenas de alegría que sorprendieron hasta a los propios habitantes

Giulia Zanoni cautiva Cojutepeque: el

Un diputado opositor exigió investigar al buque científico chino acusado de espionaje que viaja rumbo a Chile

Stephan Schubert oficiará a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para que se pronuncien sobre la visita del Tan Suo Yi Hao

Un diputado opositor exigió investigar

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas

Un proyecto desarrollado por instrucción presidencial, que atiende la urgencia de condiciones adecuadas para el traslado de estudiantes, al integrar acciones técnicas y el involucramiento de la comunidad local en la ampliación de la carretera

Transparencia, técnica avanzada y respaldo

Chile: el gobierno de Boric busca disminuir gradualmente el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Sin embargo, gremios de La Araucanía criticaron la idea asegurando que “las autoridades deberían estar enfocadas en desarticular a los grupos que operan en la zona”

Chile: el gobierno de Boric
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Recapturaron y enviaron a la

Recapturaron y enviaron a la cárcel al sujeto que golpeó, abusó y robó a su expareja en el sur de Bogotá: tenía antecedentes

El mayor órgano de Latinoamérica volverá a sonar en el Auditorio Nacional

Quiénes eran la madre e hijo encontrados muertos en el hotel de Recoleta: el hallazgo en el baño que abrió una hipótesis

Marcela Reyes: esta es la historia de la participante que abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’

Alerta roja por activación de quebradas y huaicos en Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno ante lluvias intensas

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló quiénes

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

Emelec condena las amenazas de muerte contra su presidente

Aumentan a cerca de 30 los muertos por un deslizamiento de tierra en el este de RDC

Crónica del Real Madrid - Barça: 80-61

¿Puede Trump quedarse la medalla del Nobel de María Corina Machado?

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck espera que sus

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución