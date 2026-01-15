El sector automotriz de Brasil enfrenta retos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Trabajadores de Fiat Chrysler operan en una línea de montaje en la fábrica de Betim, estado de Minas Gerais, Brasil. REUTERS/Washington Alves

El sector automotriz de Brasil enfrenta nuevos desafíos ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmará este sábado en Asunción. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, declaró en rueda de prensa que el tratado implica “muchos desafíos” para la industria, y subrayó la importancia de mejorar la competitividad del sector antes de que el acuerdo sea plenamente efectivo.

Según Calvet, el periodo de transición con aranceles funcionará como una etapa preparatoria para que las empresas brasileñas resuelvan cuestiones de competitividad. En relación a los vehículos leves de combustión, el representante de Anfavea precisó que el acuerdo establece que la reducción de aranceles comenzará en el séptimo año tras la entrada en vigor del tratado. “En siete años nos tenemos que ajustar”, afirmó Calvet en declaraciones recogidas durante el encuentro con la prensa.

En 2025, Brasil importó 498.000 vehículos, lo que representó un incremento del 6,6% respecto al año anterior. De acuerdo con datos publicados este jueves, la mayoría de estos automóviles procedían de China, que concentró el 37% del total de importaciones. Por su parte, la producción nacional alcanzó los 2,64 millones de unidades, lo que supone un aumento del 3,5% en comparación con el ejercicio previo y mantiene al país como el octavo mayor productor mundial de vehículos.

Calvet consideró que el tratado es “inevitable” y también ofrece “oportunidades”, como el aumento potencial de las exportaciones de sistemas motores producidos en Brasil y la posibilidad de importar autopartes con mayor nivel tecnológico. Además, minimizó el impacto inmediato para 2026, al estimar que el acuerdo no entrará plenamente en vigor de forma inmediata.

Canciller paraguayo dice que UE y Mercosur lograron un “equilibrio” para cerrar acuerdo

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. EFE/Lenin Nolly

El Mercosur y la Unión Europea (UE) han alcanzado un “equilibrio” que permitirá la firma del esperado acuerdo de asociación, según anunció este jueves el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez. La ceremonia, que tendrá lugar el próximo sábado en Asunción, pondrá fin a 27 años de negociaciones entre ambos bloques, aunque el texto acordado deja insatisfacciones en ambas partes, según admitió el jefe de la diplomacia paraguaya durante una reunión con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso.

Ramírez explicó que “los esfuerzos fueron enormes para alcanzar este acuerdo”, pero subrayó que “las dos partes estamos insatisfechas”. Para el canciller, el objetivo no ha sido lograr un pacto perfecto, sino “el equilibrio de un acuerdo”. Destacó que se trata de uno de los “acuerdos más importantes en términos económicos del planeta” y remarcó que el texto permitirá “mejores accesos al mercado europeo”, con “oportunidades especiales para las pequeñas y medianas empresas”.

El jefe de la diplomacia paraguaya recalcó que, desde la perspectiva de Paraguay, el acuerdo “no es un fin”, sino “un paso” para avanzar en la inserción internacional y contar con “un marco de seguridad ante la incertidumbre que existe en el comercio global, ante el incremento del proteccionismo”. Asimismo, valoró la incorporación de mecanismos para evitar “impactos negativos derivados de medidas unilaterales que puede adoptar la Unión Europea en materia ambiental y de desarrollo sostenible”.

Ramírez sostuvo que el texto refleja el equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el respeto al derecho al desarrollo de los países, así como a la soberanía normativa y a las responsabilidades comunes pero diferenciadas. En relación a las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos, aclaró que “no forman parte del acuerdo”, y explicó que se incluyó un “mecanismo de solución de diferencias”.

El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los veintisiete Estados miembros, respaldó oficialmente el 9 de enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur. Está previsto que el pacto sea rubricado en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte del Mercosur —el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE. Tras la firma, el acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los Legislativos de los países miembros del Mercosur antes de entrar en vigor.

