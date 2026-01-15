América Latina

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030

El país busca aprovechar su ubicación en la línea ecuatorial para integrarse a la economía espacial, con una infraestructura que permitiría lanzamientos verticales y horizontales

El puerto estaría listo para 2030. (Captura de pantalla/ Ecuavisa)

Ecuador se prepara para ingresar a una industria estratégica dominada históricamente por un reducido grupo de países: la infraestructura espacial. El proyecto para construir el primer puerto espacial del país, con horizonte al año 2030, marca un punto de inflexión en la política científica y tecnológica nacional y abre un debate de fondo sobre las capacidades, los riesgos y las oportunidades que supone albergar este tipo de instalaciones en América Latina.

Un puerto espacial, también conocido como espacio-puerto, es una infraestructura compleja diseñada para el lanzamiento, aterrizaje, recuperación y operación de vehículos espaciales. A diferencia de los centros espaciales tradicionales, concebidos exclusivamente para cohetes verticales, los puertos espaciales modernos suelen integrar operaciones tanto verticales como horizontales. Esto implica la coexistencia de plataformas de lanzamiento, pistas de aterrizaje similares a las aeronáuticas, centros de control de misión, hangares de ensamblaje, sistemas de seguimiento y comunicación, y zonas de seguridad altamente reguladas.

La ubicación geográfica es un factor crítico. Países cercanos a la línea ecuatorial ofrecen ventajas físicas claras: el aprovechamiento de la velocidad de rotación de la Tierra reduce el consumo de combustible y aumenta la eficiencia de los lanzamientos orbitales.

Este elemento ha sido clave en la estrategia ecuatoriana y explica el interés de empresas internacionales en asociarse con actores locales para desarrollar la iniciativa. Según la información publicada por Ecuavisa, el proyecto contempla lanzamientos de cohetes tradicionales, operaciones de despegue horizontal desde aeronaves especializadas y la eventual recuperación de cápsulas o vehículos no tripulados provenientes del espacio.

Imagen de la proyección del
Imagen de la proyección del puerto espacial. (Captura de pantalla/ Ecuavisa)

Blackstar Orbital y la firma ecuatoriana Leviathan Space Industries convergieron en un proyecto común tras varios años de trabajo y planificación orientados a posicionar al país como un punto estratégico para actividades espaciales. La colaboración entre ambas compañías busca sentar las bases técnicas y operativas de lo que sería el primer puerto espacial ecuatoriano, según comentó Robert Aillon de Leviathan Space Industries, en entrevista con Ecuavisa.

En ese marco, durante 2023 se alcanzó un entendimiento con el Ministerio de Transporte para iniciar el diseño de las normas que deberán regir los futuros vuelos espaciales y suborbitales con fines comerciales. A este avance se sumó la adhesión de Ecuador a los Acuerdos Artemis, un paso que integró al país en los esquemas internacionales de cooperación y exploración espacial.

A escala global, los puertos espaciales cumplen funciones que van mucho más allá del envío de satélites. Son nodos de una economía espacial en expansión que incluye telecomunicaciones, observación terrestre, navegación, investigación científica, defensa, transporte suborbital, turismo espacial y pruebas de nuevas tecnologías. En los últimos años, el crecimiento del sector privado ha transformado este campo: empresas emergentes buscan plataformas más flexibles, con menores costos regulatorios y mayor acceso a mercados regionales.

El proyecto ecuatoriano se inscribe en esa lógica. La iniciativa prevé una inversión de gran escala, generación de empleo especializado y encadenamientos productivos en áreas como ingeniería, logística, software, telecomunicaciones y servicios científicos. Además, plantea un desafío institucional: la creación de un marco regulatorio robusto para vuelos espaciales y suborbitales, compatible con los estándares internacionales de seguridad, responsabilidad y protección ambiental.

Fotografía sin fecha cedida tomada
Fotografía sin fecha cedida tomada desde una ventana de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour donde se muestra a la cápsula Straliner acoplada al puerto delantero del módulo Harmony. EFE/NASA

Un elemento relevante es la inserción del país en los mecanismos de cooperación espacial internacional. La adhesión a acuerdos multilaterales vinculados a la exploración pacífica del espacio coloca a Ecuador en una agenda global donde convergen intereses científicos, geopolíticos y comerciales.

No obstante, la experiencia internacional muestra que estos desarrollos no están exentos de tensiones. La instalación de puertos espaciales suele generar debates locales sobre uso de suelo, impactos ambientales, seguridad aérea y soberanía tecnológica. La gestión de riesgos, desde accidentes hasta interferencias electromagnéticas, exige capacidades estatales sólidas y mecanismos de supervisión independientes. Asimismo, el equilibrio entre inversión privada y control público es una cuestión central en un sector donde los costos son elevados y las externalidades, significativas.

En América Latina, los antecedentes son limitados. Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcántara, mientras que otros países han optado por infraestructuras más modestas o por alianzas internacionales. En ese escenario, el proyecto ecuatoriano destaca por su ambición y por su enfoque integral, que combina logística espacial, entrenamiento, ciencia aplicada y potencial turismo espacial. La biodiversidad del país, mencionada como un activo para investigaciones científicas vinculadas a microgravedad y observación terrestre, añade un componente singular al planteamiento estratégico.

Si el cronograma se cumple, Ecuador podría consolidarse como un actor emergente en la economía espacial regional hacia el final de la década.

