Ecuador: una figura clave de la era Correa volvió tras seis años fuera del país para liderar la oposición

La expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira.

Gabriela Rivadeneira regresó a Ecuador el 13 de enero de 2026, casi seis años después de haber salido del país tras recibir asilo político en México, en un movimiento que el correísmo busca convertir en un hito de reorganización interna. Su retorno coincide con la convención nacional de la Revolución Ciudadana (RC), prevista para los días 17 y 18 de enero en Manta, donde será proclamada como presidenta del movimiento, al encabezar la única lista inscrita para dirigir la organización política.

Rivadeneira es una de las figuras más representativas del proyecto político liderado por Rafael Correa, sentenciado por cohecho y asilado en Bélgica. Nacida en Quito en 1983 y formada políticamente en Imbabura, inició su carrera pública como concejala de Otavalo en 2004 y luego como viceprefecta de esa provincia. Su proyección nacional se consolidó cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional entre 2013 y 2017, convirtiéndose, con 29 años, en la persona más joven en ocupar ese cargo y en la primera mujer en liderar la función legislativa tras la transición del antiguo Congreso a la Asamblea unicameral.

Su salida del país estuvo directamente vinculada a la crisis política y social de octubre de 2019, cuando masivas protestas sacudieron al gobierno de Lenín Moreno tras la eliminación de subsidios a los combustibles. En ese contexto, varios exfuncionarios y exasambleístas correístas denunciaron persecución política. Rivadeneira permaneció 86 días refugiada en la Embajada de México en Quito y, en enero de 2020, recibió asilo político concedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces residió en México, desde donde mantuvo vínculos políticos con la dirigencia correísta y participación en espacios internacionales afines al socialismo del Siglo XXI.

Cristina Kirchner junto a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.

El regreso de Rivadeneira se produce en un momento particularmente sensible para la Revolución Ciudadana. Aunque el correísmo sigue siendo una de las fuerzas electorales del país, acumula derrotas en procesos clave, denuncias por corrupción y tensiones internas no resueltas. La convención de Manta tiene como objetivo redefinir la hoja de ruta del movimiento hacia las elecciones seccionales de 2027 y cerrar filas en torno a una conducción única, en un contexto en el que Correa continúa dirigiendo políticamente a la organización desde Bélgica.

La proclamación de Rivadeneira como presidenta de la RC se da, además, tras la decisión de Luisa González de no buscar la reelección al frente del movimiento y en medio de un reacomodo interno marcado por salidas relevantes. Entre ellas destaca la de Marcela Aguiñaga, una de las figuras con mayor capital político y técnico del correísmo, exministra de Ambiente y excandidata a la Prefectura del Guayas, cuya desvinculación del proyecto ha sido leída por analistas como una señal de desgaste y fractura en los cuadros históricos del movimiento. La convención, en ese sentido, no solo busca ratificar liderazgos, sino también contener los efectos de estas salidas y evitar nuevas fugas de cuadros estratégicos.

En el centro, Marcela Aguiñaga, quien dejó la Revolución Ciudadana tras tensiones internas

Desde la dirigencia correísta se ha presentado el retorno de Rivadeneira como un símbolo de “reencuentro” y de cierre de un ciclo marcado por el exilio y la judicialización de figuras del proyecto político. El propio Correa ha señalado que la inscripción de una sola lista responde a un consenso interno y a la necesidad de mostrar unidad en un escenario adverso, caracterizado por un gobierno en funciones que mantiene altos niveles de confrontación con la oposición y por un sistema político fragmentado.

La convención de Manta no será solo un acto orgánico, sino una prueba de fuerza interna para el correísmo, en un escenario donde la unidad proclamada deberá traducirse en capacidad real de reorganización y en una narrativa que logre conectar nuevamente con un electorado cada vez más escéptico y con cada vez más cuestionamientos por sus vínculos con el socialismo del siglo XXI y dictadores como el capturado Nicolás Maduro.