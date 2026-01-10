La dictadura de Daniel Ortega informó que “decenas” de presos políticos nicaragüenses fueron excarcelados

El régimen anunció la excarcelación de decenas de presos políticos (Reuters)

La dictadura de Nicaragua anunció la excarcelación de “decenas” de presos políticos, el mismo día que se cumplen 19 años desde la llegada al poder de Daniel Ortega.

El mensaje, difundido por el régimen sandinista, indicó que las personas liberadas ya se encuentran con sus familias tras permanecer bajo custodia estatal.

El comunicado oficial del régimen de Nicaragua presentó la excarcelación de decenas de presos políticos como un acto que reafirma su compromiso con la paz y la convivencia (X)

El comunicado oficial presentó la medida como un acto que, según el régimen, reafirma su “invariable compromiso en el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar, comunitaria, respetuosa y tranquila”.

La última liberación de presos políticos en Nicaragua había ocurrido en noviembre del año anterior, según el diario La Prensa, por lo que esta nueva excarcelación representa la medida más reciente en un contexto marcado por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.

Las autoridades del régimen no brindaron detalles de los presos políticos excarcelados

Las autoridades no informaron la cantidad exacta de personas liberadas ni los nombres de los excarcelados, limitándose a señalar que fueron “decenas” y que todas habían retornado a sus hogares.

Además, el comunicado evitó detallar el proceso judicial ni las condiciones de la excarcelación. Tampoco se aclaró si los liberados recuperaron plenamente la libertad o si permanecen bajo algún tipo de restricción, una omisión frecuente en este tipo de anuncios, según organismos de derechos humanos.

El contexto local resulta relevante para entender el alcance del anuncio. Este 10 de enero se cumplieron 19 años de la asunción de esta dupla Ortega-Murillo, al frente del régimen.

Diversas organizaciones sostienen que el control de Ortega y Murillo se basa en reformas constitucionales, represión a la oposición y un sistema judicial alineado con el poder ejecutivo.

Una parte significativa de la población nicaragüense expresa su descontento ante la persistencia de la represión (EFE)

La excarcelación fue presentada como un gesto de buena voluntad, aunque para la oposición y gran parte de la comunidad internacional resulta insuficiente frente a la persistencia de prácticas represivas.

Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó en su cuenta de X, un mensaje en el que calificó al régimen de Ortega y Murillo como una “brutal dictadura” y aseguró que los nicaragüenses eligieron un presidente en 2006, “no una dinastía ilegítima vitalicia”.

En el mismo pronunciamiento, la oficina estadounidense afirmó: “Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”.