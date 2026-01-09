El Grupo IDEA exigió el fin de la represión en Venezuela para avanzar hacia una transición

Policías en motocicleta salen del centro de detención en Boleíta, a donde fueron llevadas algunas personas detenidas en las recientes protestas, en Caracas, Venezuela, el 1 de agosto del 2024 (AP foto/Matias Delacroix)

Ex presidentes iberoamericanos agrupados en el Grupo IDEA reclamaron este jueves el cese de la represión en Venezuela como condición indispensable para cualquier transición democrática y afirmaron que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan la “voluntad popular” y la conducción legítima del proceso.

En un posicionamiento difundido desde Miami, los ex mandatarios señalaron que “un proceso de transición hacia la democracia sólo será viable y real si cesa la represión” y exigieron la “liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares” que permanecen detenidos en el país.

El pronunciamiento reúne a más de 30 ex gobernantes de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Álvaro Uribe, Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Mauricio Macri e Iván Duque. Es la primera declaración colectiva del grupo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela del sábado pasado.

Los ex presidentes expresaron su expectativa de “un verdadero cambio que le restituya su dignidad y el goce pleno del bien de la libertad” a los venezolanos. En ese marco, reivindicaron “la voluntad popular” que, según sostienen, otorgó un mandato democrático a González Urrutia y a Machado para encabezar la transición.

El texto evita mencionar de forma explícita al Gobierno de Donald Trump. Se limita a describir la “extracción de Nicolás Maduro Moros” y su sometimiento a la justicia federal estadounidense por causas vinculadas al narcotráfico, sin atribuir responsabilidades políticas ni detallar el rol de Washington en el escenario posterior.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje (derecha), en el exterior del Grand Hotel, en Oslo, el 12 de diciembre de 2025 (Ole Berg-Rusten/NTB via AP)

Ese énfasis contrasta con la posición pública de la Casa Blanca. Trump no ha mencionado a González Urrutia y ha cuestionado la capacidad de Machado para liderar el país, al afirmar que carece de apoyo y respeto suficientes dentro de Venezuela, pese a que Estados Unidos consideró a González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024.

En paralelo al pronunciamiento del Grupo IDEA, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció la “liberación” de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros. No precisó cifras ni condiciones y presentó la medida como un “gesto unilateral” orientado a “consolidar la paz”.

Las organizaciones de derechos humanos ponen en duda el alcance real de ese anuncio. La ONG Foro Penal cifra en 863 los presos políticos en el país, incluidos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón alertó esta semana sobre un “patrón de endurecimiento” de las condiciones de detención.

El debate sobre los presos políticos se inscribe en un contexto de alta tensión institucional. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el control del aparato estatal y la definición de una hoja de ruta para el período de transición se convirtieron en el eje de una disputa que combina presiones externas, negociaciones opacas y señales contradictorias desde Caracas.

Para el Grupo IDEA, la clave está en restablecer garantías mínimas antes de cualquier negociación política. Sin el levantamiento de la represión, advierten, no habrá condiciones para que una transición sea “real” ni para que el liderazgo opositor pueda ejercer el mandato que dicen haber recibido en las urnas.