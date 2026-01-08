Parlamento uruguayo debatió por Venezuela y la oposición condenó a Maduro: “¡Viva Venezuela libre!”

La Comisión Permanente de Uruguay (@SenadoUy)

El senador del opositor Partido Colorado de Uruguay Pedro Bordaberry cree que el novelista venezolano Rómulo Gallegos definió como nadie el “drama de América Latina”. Para él, fue un adelantado porque hace casi un siglo narró situaciones que perfectamente podrían ser de la actualidad. En una sesión del Parlamento, el legislador leyó un fragmento de Doña Bárbara para finalizar con un grito: “¡Viva Venezuela libre!”.

La Comisión Permanente del congreso uruguayo –que funciona durante el receso veraniego– trató este lunes en una sesión de carácter grave y urgente la situación de Venezuela. Los partidos políticos uruguayos buscaron lograr una declaración de consenso, pero no fue posible. Finalmente solo se aprobó la propuesta que hizo el Frente Amplio –la coalición de izquierda de Uruguay– que rechazaba la “intervención militar” de Estados Unidos de Venezuela, pero no condenaba el régimen de Maduro.

La Comisión Permanente está integrada por seis legisladores del oficialismo y cinco de la oposición.

Solo con los votos del Frente Amplio, entonces, se aprobó un texto que en su primer punto “rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. En un segundo punto, “reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, en consonancia con la posición de consenso” de la región.

La declaración también “exhorta el cese de las intervenciones militares, y políticas en América Latina, reafirmando su condición de zona de paz”. Y en su cuarto punto “insta a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera”.

Por último, la declaración “llama a la promoción de gestiones diplomáticas y multilaterales especialmente en el marco de la ONU y otros foros internacionales, que favorezcan el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano”.

Sin embargo, la declaración de los legisladores de la oposición incluye una condena explícita al régimen de Nicolás Maduro. En el primer punto del texto que difundieron señalan su “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolana, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática a la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.

Además, el texto señala que “la caída del dictador Nicolás Maduro, no así de un régimen que mantiene su ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela a una sociedad libre, plural y democrática”.

Si bien hubo negociaciones para llegar a un texto de consenso entre oficialismo y oposición, esto no fue posible.

La discusión en la cámara tuvo momentos de tensión. En particular, cuando el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva relacionó los primeros gobiernos de la izquierda al régimen de Maduro y llamó al Frente Amplio a pedir disculpas. El legislador dijo que la izquierda tiene “amnesia” al hablar de Venezuela.

“Piensan que con el viru viru la gente se va a olvidar de un presidente de la República vestido con una campera del ejército venezolano. ¿O nos vamos a olvidar del hijo del presidente Tabaré Vázquez llenándose los bolsillos haciendo negocios? ¿O nos vamos a olvidar de un diputado que se fue 85 veces? ¿O nos vamos a olvidar de quien hoy nos quiere dar cátedra de antiimperialismo que le dio las llaves de la ciudad a uno de los peores malnacidos de la época contemporánea?”, expresó en el Parlamento.

Luego, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, llamó la atención por el nivel de la discusión. “La gente no se merece que se esté hablando de la manera que se habló contra el gobierno, contra ex presidentes, contra el Frente Amplio y contra los sectores”, cerró.