La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

José Daniel Ferrer (EFE/Alejandro Ernesto/Archivo)

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y opositor en el exilio, dirigió una carta abierta a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba, donde advirtió que el país atraviesa la peor crisis en siete décadas y llamó a los militares a impulsar un cambio profundo.

El mensaje llegó tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la intensificación de la presión internacional sobre los regímenes aliados de Caracas, entre ellos el de La Habana.

En el documento, Ferrer sostuvo que Cuba “atraviesa por su peor crisis en siete décadas”, una situación reconocida tanto por la comunidad internacional como por los propios cubanos dentro y fuera del país.

El opositor señaló que la crisis afecta todos los aspectos de la vida nacional: economía, finanzas, energía, sociedad, política, salud, alimentación, transporte, vivienda y educación. “Es bien conocida por ustedes, por el mundo y, especialmente, por nuestros compatriotas que sufren en medio de la miseria extrema y por los que, en números alarmantes, se han visto obligados a buscar libertad y bienestar en otras naciones”, afirmó en la misiva enviada a Infobae.

Militares cubanos durante un desfile (Archivo)

En referencia a la reciente detención del ex dictador venezolano y el proceso judicial en su contra, Ferrer subrayó la relación entre la inestabilidad en Venezuela y la situación interna en Cuba. Mencionó la muerte de militares cubanos encargados de la seguridad de Maduro y las advertencias lanzadas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos y cubanos.

“Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y el proceso en su contra por narcotráfico y otros graves delitos, las advertencias de Estados Unidos a Delcy Rodríguez y demás dirigentes del régimen chavista, la injerencia de la tiranía castrocomunista en la patria de Bolívar, la muerte de militares cubanos a cargo de la seguridad del ex dictador venezolano, las advertencias de Donald Trump al régimen al que ustedes sirven y el sentir de la mayoría de los cubanos, que mucho agradecerían la intervención de cualquiera que fuera en su auxilio, son motivos más que suficientes para que les envíe este mensaje”, expuso el opositor.

Ferrer denunció además la sobrepoblación de presos políticos en los penales del país, los cuales sobreviven en condiciones extremas. “Las cárceles cubanas están llenas de presos políticos que sobreviven en terribles condiciones, solo por expresar su descontento y manifestarse en contra de las impopulares directrices del Partido Comunista. Son prisioneros de conciencia. El crimen lo cometieron quienes los encarcelaron en las peores cárceles del continente americano. ¡Todos deben ser liberados ya!”, exigió.

También rechazó el argumento oficialista que responsabiliza al embargo estadounidense por la crisis actual y señaló que “nadie cree en el mito del embargo como responsable del desastre que vive nuestra Patria, especialmente cuando Cuba ha importado más de 500 millones de dólares en alimentos de la vecina nación del norte en el año fiscal 2025”. Y agregó que la dictadura cubana convirtió al país en una nación dependiente de las remesas y las ayudas internacionales, mientras los cubanos en el exilio generan ingresos superiores al Producto Interno Bruto nacional.

Una mujer registra un basurero cerca del Capitolio en La Habana (EFE/Yander Zamora/Archivo)

El documento describió un deterioro social progresivo: “Crece por toda la isla el número de cubanos vulnerables abandonados a su suerte y se ve a muchos buscando comida hasta en la basura. Están muriendo compatriotas por desnutrición y enfermedades evitables y curables. ¡Es indignante! No permitan que continúe tanto sufrimiento y que se siga pisoteando el sentir y los derechos de nuestro pueblo, dejen que sea libre, denle la oportunidad de competir y ser ciudadanos con plenos derechos”.

Ferrer recurrió a la memoria de figuras históricas cubanas como José Martí, Maceo y Frank País para apelar a la conciencia de los militares. “El cambio en Cuba se acerca. Es inevitable. Las cosas en el Palacio se complican de día en día: cadena perpetua en prisión a ex ministro, cambios, destituciones, frustración, miedo, ninguno de ustedes puede sentirse seguro, el ámbito internacional adverso para todos los regímenes totalitarios en América Latina. Todos lo saben. Ustedes, como grupo o individualmente, pueden ser protagonistas de ese necesario y urgente cambio”, planteó Ferrer a los militares cubanos.

La misiva concluyó con una exhortación directa a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad: “Intenten leer esta carta con el alma. En lo más hondo de su ser, saben que se necesita un cambio profundo, que nuestro pueblo no merece vivir sumido en la opresión y la miseria y que nuestros ancianos deben ser protegidos. Ejemplos de militares que rompieron con la tiranía y se pusieron de parte del pueblo, los vimos en Portugal 1974, Filipinas 1986, Rumanía 1989, entre otros. Esta es una oportunidad histórica, no la dejen pasar. Eviten que tenga que ser EEUU, como en 1898, quien vaya a salvar a nuestro Pueblo. El juicio de la historia será implacable con quienes no hagan lo correcto. ¡CUBA CLAMA POR UN CAMBIO!”.