El fantasma de Maduro se cierne sobre el acto de Lula por los tres años del asalto bolsonarista al Planalto

El fantasma de Nicolás Maduro en el aniversario del 8 de enero (EFE/ARCHIVO)

Hace tres años, Brasil vivió una de las páginas más negras de su historia reciente, desde que la democracia sustituyó al régimen militar. Ese día, comparado luego con el asalto al Capitolio de Washington por parte de los partidarios de Trump, estuvo marcado por las invasiones y saqueos de los principales edificios institucionales de Brasilia por parte de cientos de bolsonaristas que no aceptaban la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2022. Según la sentencia del Tribunal Supremo Federal, ese fue el capítulo final de un plan más amplio de golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro y su círculo de fieles que fueron condenados por estos cargos, el primero de ellos el ex presidente a 27 años y 3 meses.

Tres años después, en un año electoral crucial con un país aún dividido y polarizado, Lula ha organizado para hoy una gran ceremonia que, según personas cercanas a él, probablemente se verá sellada por su veto al proyecto de ley de dosimetría para reducir las penas por estos hechos, un veto que debería firmar hoy. Como escribe el sitio web de análisis político Platōbr, Lula “pretende convertir el evento en un acontecimiento popular. La idea es hacer una fotografía con el pueblo en la Plaza de los Tres Poderes, que sin duda se utilizará en la campaña electoral de este año”. Sin embargo, la jornada puede deparar muchas sorpresas. En primer lugar, no participarán en el evento los presidentes de la Cámara y el Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, respectivamente. Además, las manifestaciones convocadas no solo en Brasilia, sino en todo Brasil, por el ala radical del Partido de los Trabajadores (PT) podrían convertirse en un bumerán para la comunicación del Gobierno, ya que se han convocado contra Donald Trump y su operación en Venezuela y para defender la soberanía brasileña. Además de las manifestaciones, según informa CNN Brasil, el ala más radical del PT habría comenzado a cuestionar la adhesión de Brasil al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). El tratado fue firmado en 1998, durante el gobierno del entonces presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, y sancionó la renuncia formal del país a la capacidad nuclear. Los recientes acontecimientos en Venezuela, según esta facción más radical, habrían puesto de manifiesto que el peso estratégico de Brasil frente a las principales potencias mundiales se ha reducido. El ala moderada recomienda cautela, pero reconoce la necesidad de modernizar la defensa nacional.

Lula organiza una gran ceremonia para reforzar la democracia y planea vetar la ley que reduciría penas a involucrados en el golpe (REUTERS/ARCHIVO)

Por lo tanto, hoy parece cernirse sobre esas manifestaciones el fantasma de Nicolás Maduro. Lula, que ha reconocido de inmediato a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, ha condenado la operación de Washington, condena que también se ha reiterado en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el embajador brasileño Benoni Belli ha calificado la detención de Maduro como “un secuestro”. En cuanto a los próximos meses, por un lado, el entorno del presidente brasileño, según informó el sitio web de noticias G1, cree que Washington necesitará al Gobierno brasileño para estabilizar Venezuela; por otro lado, sin embargo, se teme que cuando Brasil entre en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la Administración Trump pueda interferir, apoyando a un candidato en lugar de a otro, como ya ha hecho recientemente en Honduras. Además, el palacio presidencial de Planalto considera posible que la oposición brasileña pueda utilizar el tema de las relaciones entre Lula y Maduro —la última llamada telefónica entre ambos fue revelada por la prensa brasileña el pasado 11 de diciembre— para atacar a Lula en la campaña electoral. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados brasileña, Filipe Barros, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, ha anunciado que en febrero, cuando se reanuden los trabajos parlamentarios, propondrá la convocatoria del ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y del asesor especial para la política exterior de Lula, Celso Amorim, para que den explicaciones sobre la posición del Gobierno brasileño con respecto a Venezuela. Barros tiene la intención de presentar una moción de apoyo a la detención de Maduro y enviar cartas a la ONU y a la OEA para obtener apoyo internacional para mantenerlo preso.

Sobre Brasil pesa además la gran incógnita de la redistribución geopolítica de países como China, Rusia e Irán, que están empezando a tener dificultades en Venezuela, a partir de la suspensión en Caracas, desde hace ya cinco días, del envío de petróleo a China, su principal comprador. Según Jean Paul Prates, expresidente de la petrolera brasileña Petrobras, Brasil debería asumir un papel estratégico de “reserva” para Beijing en el suministro de petróleo. “Brasil tiene petróleo de alta calidad, una producción creciente y consolidada en el yacimiento presalino, donde las empresas chinas poseen directamente participaciones y tienen un porcentaje en estos bloques”, declaró Prates a CNN Brasil. El año pasado, una investigación de la agencia de noticias Reuters reveló que más de mil millones de dólares en petróleo venezolano fueron enviados desde Venezuela a China desde 2024 con documentación falsa que indicaba puertos de origen brasileños.

Brasil enfrenta presión geopolítica por la crisis en Venezuela, con el Gobierno temiendo injerencias de Washington en su campaña electoral (REUTERS/ARCHIVO)

Irán también ha comenzado a intensificar sus presiones sobre Brasil. En una llamada telefónica el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, habló con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. “El ministro de Relaciones Exteriores brasileño elogió la posición de principio de la República Islámica de Irán al respecto, describiendo la acción de Estados Unidos de secuestrar al presidente de un país independiente como una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Los dos cancilleres hablaron de una colaboración más estrecha entre los dos países, sin dar más detalles. Sin embargo, es posible que el petróleo forme parte de esta nueva agenda, teniendo en cuenta también que la Guardia Revolucionaria de Irán ha comenzado a infiltrarse en este sector en Brasil. Según una información exclusiva de Infobae, una persona de nacionalidad iraní vinculada a ellos forma parte incluso de la plantilla de una empresa brasileña de combustibles que opera en el puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil. También Rusia, que hasta el año pasado era el principal proveedor de Venezuela de nafta utilizada para diluir el petróleo (siete millones de barriles entre marzo y octubre de 2025 vendidos al régimen de Caracas), podría desplazarse a Brasil para compensar las pérdidas, aún más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Hasta septiembre de 2024, Moscú exportaba una media de 160.000 toneladas de nafta por mes al gigante latinoamericano, además de venderle diésel. Brasil fue el segundo mayor comprador de diésel ruso en este último mandato de Lula, con un récord de 7 millones de toneladas solo en 2024, según datos del Centro finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA, en inglés).

Habrá que ver también cómo se mueven los brasileños que han invertido en pozos petrolíferos en Venezuela. Es el caso de los hermanos Joesley y Wesley Batista, que pasaron de estar involucrados en el escándalo de corrupción de Lava Jato a ser importantes interlocutores del Gobierno de Lula 3.0. Según informa el diario O Globo, su empresa J&F posee pozos petrolíferos en el país vecino, pero el Gobierno de Lula ha sellado durante cinco años todos los documentos diplomáticos relacionados con estas operaciones. Según informa la prensa brasileña, el pasado mes de noviembre Joesley Batista se reunió en Caracas con Nicolás Maduro y trató de convencerlo de que renunciara a la presidencia antes de que Donald Trump lo destituyera por la fuerza. Siempre, según O Globo, también el propietario del banco brasileño Master, liquidado por el Banco Central por fraude, Daniel Vorcaro, primero detenido y luego liberado con medidas cautelares, habría informado a sus interlocutores desde 2024 que había invertido en petróleo venezolano. “A través de un complejo modelo de negocio, el ex banquero se convirtió hace dos años en socio de pozos de exploración petrolera en Venezuela, donde ya se han invertido 150 millones de dólares”, escribe Lauro Jardim en O Globo.

La frontera entre Brasil y Venezuela se mantiene en máxima alerta, con controles reforzados, presencia militar y riesgo de contrabando y migraciones irregulares (REUTERS/Bruno Kelly)

Mientras tanto, la situación en la frontera con Venezuela sigue siendo de máxima alerta, también porque desde que Lula reabrió en 2023 la embajada brasileña en Caracas, cerrada durante el gobierno de Bolsonaro, no se ha enviado ningún representante de la Abin, la agencia de inteligencia brasileña. “La ausencia de un representante en territorio venezolano compromete la recopilación de información fiable y complica la tarea de elaborar escenarios en la crisis desencadenada tras la captura del dictador Nicolás Maduro”, escribe el sitio web de noticias O Bastidor. Como medida preventiva, los controles se han endurecido, pero, a pesar de los más de 2.100 km de frontera que comparten ambos países, se han concentrado principalmente en la brasileña Pacaraima, en el estado de Roraima. A pocos metros, al otro lado de la línea fronteriza, se encuentra la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén, donde la Guardia Nacional Bolivariana desplegó el martes hombres armados en respuesta al despliegue de vehículos blindados brasileños y militares. En esta especie de Checkpoint Charlie en versión tropical, la agencia tributaria brasileña también ha establecido nuevas normas. Los venezolanos que entran en Brasil no pueden llevar consigo más de 500 dólares, mientras que los venezolanos residentes no pueden entrar en el gigante latinoamericano a bordo de vehículos con documentación extranjera para evitar la importación ilegal de automóviles.

La extensa frontera que se extiende desde Pacaraima es, sin embargo, porosa y, según las autoridades locales, podría convertirse en la ruta ilegal de cualquiera que desde Venezuela intente huir por vías ilícitas, ya se trate de narcotraficantes o de hombres armados del régimen. Aunque se encuentra dentro de la Amazonía occidental, esta región se caracteriza por una vegetación baja. Aquí viven comunidades indígenas con identidad binacional, como los Kauwê, los Tarau Paru, los Sakao Mota y los Pemones. “Lamentablemente, es muy fácil contrabandear mercancías ilícitas a través de estas comunidades, que están menos controladas”, dijo al diario O Estado de São Paulo la capitán Rosimeri, comandante de la 1.ª Compañía Independiente de Policía Militar de Frontera en Pacaraima.