Tragedia en Chile: un padre murió ahogado en un río tras salvar a su hijo

El hombre logró dejar sano y salvo a su hijo en la orilla pero no pudo contra el caudal.

Como Antonio Triviño, de 38 años, fue identificado el padre que murió ahogado la tarde de este domingo en la playa Paraguay Chico en Los Muermos (1.050 kms al sur de Santiago), al ser arrastrado por las aguas del río Maullín luego de rescatar a su hijo de seis años.

El cuerpo del malogrado progenitor fue hallado esta jornada unos 200 metros más abajo de la playa, hasta donde Triviño había llegado junto a su familia para disfrutar de un día de baños y pesca.

En detalle, Triviño se lanzó al río al ver que su hijo, quien jugaba en unas rocas aledañas al afluente, resbaló y cayó a las turbulentas aguas. Y aunque logró rescatarlo y dejarlo sano y salvo en la orilla, no pudo contra la corriente y fue arrastrado.

Los primeros en llegar al sitio del suceso tras recibir la alarma fueron los Bomberos, quienes participaron de las labores de rescate. Las diligencias por la desgracia, en tanto, quedaron bajo la jurisdicción del GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros.

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Mitzio Riquelme, hizo un llamado a la responsabilidad y la prevención.

“Estamos atravesando una ola de calor intenso, lo cual hace que las personas busquen el agua para tener espacios recreativos. El llamado es que la comunidad mantenga una conducta preventiva, que se acerque a playas habilitadas para el baño, que usen chaquetas salvavidas en caso de realizar actividades náuticas y que den aviso a las autoridades en caso de cualquier situación de riesgo”, señaló.

En tanto, los restos del abnegado padre fueron derivados hasta el Servicio Médico Legal de la ciudad aledaña de Puerto Montt, donde tras los peritajes de rigor será entregado a su familia para darle cristiana sepultura.

Triviño tenía 38 años.

Otro ahogado en Osorno

En paralelo, otro hombre que aún no ha podido ser identificado murió ahogado este domingo en el río Rahue, en Osorno (930 kms al sur de Santiago), mientras que una menor que también había sido arrastrada por el caudal logró ser rescatada con vida.

De acuerdo al comandante de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre (URAT), Cristian Mancilla, “alrededor de las 17 horas fuimos alertados por personal de Carabineros de Osorno por la desaparición de un hombre en el camping Arnoldo Keim. Al momento de llegar se estaba produciendo otra emergencia, de una menor que también había sido arrastrada por las aguas pero pudo ser rescatada por los mismos bañistas”.

Gracias a la ayuda de drones y montados en lanchas y motos de agua, los voluntarios de la URAT pudieron finalmente “dar con el cuerpo a 100 metros del último punto de vista, a unos cinco metros de profundidad”, agregó Mancilla.

Finalmente, se informó que el cuerpo del hombre fue derivado al Servicio Médico Legal de Osorno, donde se espera su identificación.