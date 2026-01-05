La justicia chilena busca pruebas de la participación de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda

La Fiscalía ingresó la acusación contra 20 miembros de los "Piratas de Aragua", responsables del crimen de Ojeda.

Tras la caída del dictador Nicolás Maduro, extraído desde su bunker por fuerzas especiales norteamericanas la madrugada del sábado, el Ministerio Público chileno confirmó que continúa investigando la injerencia de autoridades venezolanas en el secuestro y crimen del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido el 1 de marzo de 2024 en Santiago.

Mediante un comunicado de prensa, desde la Fiscalía recordaron que el lunes 29 de diciembre fue presentada la acusación contra 20 miembros de los “Piratas de Aragua”, quienes se encuentran a la espera del juicio oral.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país, si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano como el señor Diosdado Cabello”, reza el escrito.

A renglón seguido, insistieron en la tesis de un “crimen político” y agregaron que esperan que “las autoridades venezolanas contribuyan con la investigación de esta causa, que se desarrolla en contexto de persecución penal al crimen organizado transnacional”.

Adrián Gámez Finol (el “Turko”) era el líder de los "Piratas de Aragua".

Las evidencias

De acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación que lleva a cabo el fiscal Héctor Barros figuran dos declaraciones de cercanos al “Turko” -líder de los “Piratas de Aragua”, célula que llevó a cabo el crimen-, y un audio del “Gordo Alex” -una de las cabezas del Tren de Aragua en el país-, que evidencian que el crimen de Ojeda fue orquestado en Venezuela.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos ( Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Boby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

El "Gordo Alex" reconoce en un audio haber asesinado a un exuniformado venezolano, aunque sin dar nombres.

El testigo reservado N°7

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como líder de la banda y aseguró que un tal José Carlos Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

También, que una vez cometido el asesinato debían huir a Perú, donde se les pagaría por el “trabajo” hecho.

Carlos Valverde, padre de José Carlos, declaró en enero de este año que su hijo huyó del país y estaría viviendo en Venezuela, específicamente en el estado de Zulia.

La tercera evidencia corresponde a la de un acusado que vivía en la mediagua donde sepultaron el cuerpo de Ojeda, ubicada en un campamento (“toma”) de la comuna santiaguina de Maipú, y reza así:

“Por rumores que escuché al interior de la toma, que al exmilitar venezolano lo mataron por traicionar a su patria”.

Finalmente, el “Testigo Reservado N°2” sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.