La alarma neonazi en Brasil

En Brasil se vuelve a hablar de la Black Sun Rising Militia, un grupo radical neonazi creado en la plataforma encriptada Signal para cometer atentados. Su fundador, Vincent Weidlich, un estadounidense de treinta años con padres germano-brasileños y una carrera en inteligencia artificial y neurociencias, fue detenido precisamente en el país latinoamericano el 14 de octubre de 2024.

Según informa la prensa sueca, a pesar de que los procedimientos judiciales del caso son secretos, el hombre ha sido condenado recientemente en San Pablo por planear actos terroristas e incitar públicamente al genocidio, con su defensa alegando enfermedad mental y su padre negando a la prensa internacional la veracidad de todo el asunto.

“Black Sun Rising Militia era un grupo de extremismo violento neonazi, clasificado como motivado racial y étnicamente (REMVE). El análisis de los mensajes y las dinámicas internas ha demostrado que no se trataba solo de propaganda ideológica, sino de un verdadero entorno operativo”, explica a Infobae la experta brasileña Michele Prado, fundadora de Stop Hate Brasil y asesora especial del Centro para la Prevención de la Violencia Extrema de la Fiscalía de la República de Rio Grande do Sul (NUPVE-MPRS).

Inspirada en el símbolo nazi del “sol negro” (“sonnenrad” en alemán), Black Sun Rising Militia planeaba una serie de ataques terroristas coordinados que se llevarían a cabo, y no solo en Brasil, el 16 de octubre de 2024. Los objetivos principales eran sinagogas, centros judíos, embajadas israelíes, mezquitas, centros para migrantes, grandes bancos, empresas farmacéuticas, tecnológicas, medios de comunicación y edificios gubernamentales occidentales, con el objetivo de aterrorizar a los judíos y desatar el caos para provocar una guerra racial.

Weidlich ya había sido identificado en 2023 por la periodista sueca My Vingren, que se había infiltrado en un grupo online anterior llamado Nordic Federation cuando el hombre vivía en Noruega. La alarma sobre los planes terroristas de 2024 fue dada precisamente por Vingren. Su denuncia llevó a la detención de Weidlich en Brasil, acusado de delitos cibernéticos de odio.

Mensaje publicado en el grupo de Signal de la Black Sun Rising Militia (crédito Michele Prado)

Según las autoridades brasileñas, Weidlich, en el grupo Signal, con unos 150 miembros repartidos por Europa, Estados Unidos y Australia, incitaba a la violencia con mensajes explícitos como el uso de sustancias químicas para quemar rostros judíos, ataques para enfadar a los musulmanes y debilitar las democracias occidentales controladas, según él, por los judíos, proporcionando también listas de sustancias y consejos prácticos para actos de terrorismo. Michele Prado tuvo acceso al contenido del grupo en el canal cifrado Signal.

“Se planificaban ataques violentos con instrucciones para llevarlos a cabo, centrados principalmente en los judíos, pero también contra personas negras y musulmanas”, explica la experta a Infobae. “Además, se compartían manuales y materiales técnicos con tácticas, técnicas y procedimientos terroristas, incluida la fabricación de explosivos y bombas químicas. También se daba cabida a la apología explícita del nazismo, a la simbología extremista y a la exaltación de los atentados con mensajes de odio sistemáticos, que deshumanizaban a los grupos a atacar y normalizaban la violencia como medio legítimo”, dice Prado.

“Para la experta, ‘se trataba, por tanto, de un grupo que combinaba ideología extremista, incitación directa a la violencia y entrenamiento práctico’”. Así lo refiere el periodista de investigación Jordan Green, que ha hablado del caso en la página web Raw Story. El grupo compartía material extremista con proclamas como “matar a todos los judíos del mundo” y repatriar o eliminar a las personas de color. Tras la detención de Weidlich, el grupo se disolvió, inclusive una célula húngara tras una serie de detenciones. Lamentablemente, los movimientos extremistas no son nada nuevo en Brasil.

“El panorama brasileño es grave y multifactorial. No se trata de un único vector ideológico. Actualmente observamos que un líder brasileño del ‘Terrorgram Collective’ sigue libre y activo, y al mismo tiempo asistimos al crecimiento del extremismo islámico violento, aunque todavía poco discutido públicamente, así como a la proliferación de grupos de extrema izquierda en procesos de armamento”, declara Prado a Infobae.

Según la experta, “la principal amenaza emergente, sin embargo, son los grupos de extremismo violento nihilista, vinculados a la red transnacional COM/764 (The Com Network). En este sentido, Brasil lidera, junto con Estados Unidos, los índices de incidentes asociados a esta red. Se trata de un ecosistema nihilista, sádico, satanista y neonazi, con delitos que incluyen, entre otros, la incitación al suicidio y la automutilación y la planificación de atentados violentos contra objetivos vulnerables, incluidas escuelas y minorías”.

Estos grupos operan de forma multiplataforma, donde cada plataforma desempeña una función específica en la dinámica extremista. “Telegram es hoy en día la plataforma más utilizada para la coordinación, la propaganda y el archivo de materiales. El reclutamiento suele comenzar en plataformas de juegos, redes sociales como Instagram y X, foros y chats aparentemente inofensivos. No hay dependencia de una única plataforma: la lógica es ecosistémica, descentralizada y distribuida”, añade Prado.

Los movimientos neonazis también están en fuerte expansión. A finales del pasado mes de octubre, el Grupo de Acción Especial de Combate a las Organizaciones Criminales (GAECO) de la fiscalía de Santa Catarina, en el sur de Brasil, puso en marcha la Operación Núremberg.

Texto de presentación del grupo de Signal de la Black Sun Rising Militia (crédito Michele Prado)

Se trató de una amplia acción judicial que se llevó a cabo simultáneamente también en los estados de San Pablo, Paraná y Sergipe. La operación desmanteló uno de los grupos neonazis considerados más organizados, violentos y estructurados aún activos en Brasil, conocido como Misanthropic Division, una organización extremista de orientación neonazi con raíces internacionales pero ramificaciones locales. Durante los registros, las autoridades incautaron numerosos materiales de apología del nazismo, entre ellos armas blancas como cuchillos y un puño americano, además de dispositivos electrónicos.

El grupo está siendo investigado por promover el discurso de odio, el antisemitismo, la apología del nazismo y la planificación de actos violentos en diversas localidades de Brasil, con capacidad de penetración en diferentes segmentos sociales gracias a miembros de diversas formaciones profesionales y ocupaciones.Las investigaciones revelaron una organización muy estructurada, con reuniones presenciales periódicas para reclutar nuevos adeptos, debates sobre la propagación de la ideología neonazi, planificación de acciones y, en algunos casos, organización de enfrentamientos con grupos ideológicamente opuestos.

Los miembros se autodenominan skinheads neonazis y también habían adoptado, al igual que la Milicia Black Sun Rising, el símbolo del “Sol Negro”, emblema vinculado al ocultismo nazi y a la supremacía aria, que luego modificaron colocando en el centro la figura de un rifle AK-47 para representar la supremacía blanca y la exaltación de la violencia como instrumento ideológico. La estructura jerárquica incluía fichas de inscripción para los nuevos miembros, la producción de camisetas exclusivas, la solicitud de cuotas mensuales obligatorias para financiar la propaganda y las actividades, e incluso ceremonias de “bautismo”, auténticos rituales para reforzar los lazos internos y el compromiso extremista.

Parte de las personas involucradas estaban presentes en Internet con perfiles falsos. El pasado mes de junio, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, Ashwini K.P., publicó un informe en el que alertaba sobre la proliferación de células neonazis en Brasil, especialmente en los estados del sur, como Santa Catarina.

La relatora de la ONU visitó el país en 2024 y se reunió con un centenar de representantes de la sociedad civil. En su informe, las células neonazis brasileñas se describen como “peligrosos impulsores del racismo, el odio racial y la intolerancia, incluidos los discursos de odio en Internet”.

Ashwini K.P. también expresó su profunda preocupación por lo que calificó de “apatía” mostrada por los funcionarios estatales y los gobiernos locales más afectados por el fenómeno, y calificó de importante la decisión del Consejo Brasileño de Derechos Humanos de crear un grupo especial para contrarrestar el crecimiento de estas células.Entre las recomendaciones urgentes, la ONU pide a Brasil que incorpore plenamente en el marco jurídico nacional todas las formas de discurso de odio previstas en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, intensifique la colaboración con las grandes empresas tecnológicas para combatir el odio racista en línea y colmar las lagunas normativas, y adopte medidas concretas contra la expansión neonazi, especialmente en el sur de Brasil.

En los informes de Ashwini K.P. se citan varios casos de violencia escolar con agresores que incluso vestían uniformes militares y esvásticas, grafitis nazis en entornos educativos y amenazas con referencias nazis. En 2023, recordemos que Brasil se vio conmocionado por una serie de ataques violentos contra escuelas y niños, a menudo relacionados con la proliferación de ideologías neonazis.

En concreto, el 5 de abril de 2023, un hombre de 25 años irrumpió en una guardería de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, y mató a cuatro niños de entre 4 y 7 años a golpes de hacha e hirió a otros, un acto que las autoridades definieron como influenciado por la “ideología de la muerte” propagada por grupos neonazis y el acceso indiscriminado a contenidos extremistas.

“Brasil aún se encuentra en una fase inicial en el ámbito de la prevención y la lucha contra el extremismo violento y presenta graves deficiencias estructurales, como la ausencia de una lista oficial de designación de entidades terroristas, lo que dificulta el encuadre jurídico y la cooperación internacional”, explica Prado.

“Además, Brasil sigue abordando el extremismo exclusivamente desde una perspectiva política, partidista, ideológica o electoral, lo que supone un grave error estratégico. Ante un escenario de amenazas híbridas, transnacionales y altamente adaptables, este enfoque reduce la capacidad de respuesta del Estado”, concluye Prado.