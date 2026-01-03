La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico

Hasta este viernes, se registran 35 ataques a embarcaciones narcos por parte de Estados Unidos

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que suspendió la búsqueda de personas en el océano Pacífico oriental que se lanzaron al agua desde dos de las tres narcolanchas bombardeadas días antes por el ejército estadounidense.

La búsqueda comenzó el martes por la tarde, tras recibir una notificación del ejército estadounidense sobre la presencia de sobrevivientes en el agua, a unos 650 kilómetros al suroeste de la frontera entre México y Guatemala.

La institución orientada a la protección de los puertos, las fronteras marítimas, aguas interiores y el mar territorial desplegó un avión desde Sacramento, California, para rastrear un área de más de 1.600 kilómetros, además de emitir alertas a embarcaciones cercanas y coordinar labores con otros países y barcos civiles en la zona.

“Suspender una búsqueda nunca es fácil y, dado el esfuerzo exhaustivo de búsqueda, la falta de indicios positivos y la disminución de la probabilidad de supervivencia, hemos suspendido los esfuerzos activos de búsqueda en espera de nuevos desarrollos”, sostuvo el capitán Patrick Dill de la Guardia Costera en un comunicado.

El operativo se dificultó por condiciones adversas, con olas de hasta 2,7 metros y vientos de 40 nudos. Estados Unidos no precisó cuántos criminales saltaron al agua ni, en caso de no encontrarlas, cuál sería el número de narcotraficantes muertos por los ataques militares a embarcaciones de bandas criminales.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, posa para una foto grupal durante una visita a la Estación de la Guardia Costera de EEUU en California (Alex Brandon/REUTERS/Archivo)

“En esta etapa de la respuesta, la probabilidad de un resultado exitoso, basada en el tiempo transcurrido, las condiciones ambientales y los recursos disponibles para una persona en el agua, es muy baja”.

El ejército estadounidense indicó a principios de semana que atacó tres botes que transitaban rutas conocidas de narcotráfico y que “habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que en el primer bote atacado murieron tres personas, mientras que los ocupantes de los otros dos saltaron por la borda antes de que fueran alcanzados.

La operación se llevó a cabo en una zona del Pacífico oriental donde la Marina estadounidense no tiene presencia naval constante. El Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar labores de búsqueda y rescate tras el incidente.

Por instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, el ejército de Estados Unidos continúa con sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre.

Hasta este viernes, se registran 35 ataques a embarcaciones, con un saldo de al menos 115 narcotraficantes muertos, según cifras difundidas por la propia administración de Trump. El mandatario sostiene que estas acciones son necesarias para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y declaró que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles del narcotráfico.

Cazas F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU están estacionados en la pista de la antigua base naval de Roosevelt Roads, mientras Trump presiona al régimen de Maduro (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Además de los ataques a narcolanchas, Washington incrementó su presencia naval en la región del Caribe como parte de una campaña de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump acusó de narcoterrorismo.

En paralelo, el gobierno del inquilino de la Casa Blanca acusó al chavismo de usurpar instalaciones y activos de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela. Según fuentes oficiales, la administración estadounidense ha iniciado la confiscación de petroleros que transportan crudo venezolano, una medida que ya se ha aplicado en al menos dos ocasiones.

Por otra parte, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones realizado la semana pasada contra un área de atraque utilizada por narcotraficantes venezolanos, según informaron dos personas con conocimiento directo de la operación, quienes solicitaron anonimato debido a la confidencialidad del caso. Se trata de la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde el inicio de la ofensiva estadounidense contra embarcaciones en septiembre.

Desde Venezuela, el dictador del régimen venezolano Nicolás Maduro evitó desmentir este jueves el ataque al muelle, aunque expresó su disposición a cooperar con Washington tras semanas de presión militar por parte de Estados Unidos en el Caribe. Sin embargo, al ser consultado directamente sobre el tema, Maduro señaló que podría referirse a ello “en unos días”.

(Con información de Associated Press)