Murió un enfermero uruguayo en Ucrania: se había ido a la guerra como voluntario sin avisar a su familia

Eduardo Castro, un enfermero uruguayo que murió en un combate en Ucrania (Facebook)

El enfermero Eduardo Castro se había ido de Uruguay casi sin avisar a su familia. Había nacido en Mercedes, una ciudad ubicada a unos 275 kilómetros de Montevideo y limítrofe con Argentina, hace 52 años. Pero decidió marchar a España primero y luego a Ucrania, para ser voluntario en la guerra contra Rusia. Hace unos días, en un bombardeo, Castro murió.

Según medios locales, había partido desde el barrio Treinta y Tres de Mercedes en busca de nuevos horizontes. Llegó finalmente a Járkov, en Ucrania, donde residió en el último tiempo, de acuerdo a la información de Dolores Digital.

El enfermero se desempeñó de manera voluntaria para la Cruz Roja Internacional, donde se dedicó a la atención de civiles y combatientes heridos en condiciones extremas. Se enfrentaba a diario a condiciones extremas, donde el riesgo era permanente y la necesidad urgente, según consignó una publicación de FM Río 90.9 online.

(Facebook)

El 23 de diciembre, en medio de un combate en la ciudad de Kupianski, en Ucrania, Castro fue asesinado.

En su Mercedes natal, había trabajado como camillero en las mutualistas Emergencia Médica Soriano y Cams.

Desde Uruguay, la familia tenía poca información sobre él. De hecho, pensaban que estaba ayudando en la frontera pero no tenían certeza sobre la ciudad en la que se encontraba, admitió su hermana Gabriela Castro en declaraciones al canal 10 uruguayo.

Fue un sobrino el que recibió la noticia en Uruguay. “Pensábamos que estaba en la frontera, donde está la gente ayudando. Pero no que estaba dentro de la guerra”, comentó la mujer.

Gabriela relató que en el último tiempo Castro había hecho un curso intensivo que le había permitido ascender de grado.

(Facebook)

“Él era todo para nosotros y su sobrino. Él se fue por su pasión a hacer lo que le gusta: ayudar a los demás”, relató la mujer.

Gabriela Castro dijo que su hermano no trabajaba en el Ejército uruguayo sino que había sido contratado por una empresa que se dedica al contacto con extranjeros que llegan hasta allí.

Cuando estuvo en Mercedes, Castro no solo se desempeñó en el sanatorio sino también cuidando enfermos. “Él siempre estaba. Todo lo que le preguntabas siempre sabía. Siempre estaba para aconsejar o para apoyar”, dijo Castro.

Luego, en declaraciones a Canal 12, la mujer contó que la situación que atravesaba era “trágica”. “Lamentablemente estamos muy desolados. Él era el enfermero de la familia. Todos lo amábamos y estábamos al pendiente de él siempre. Se fue sin avisarnos. No sabíamos dónde estaba. Él dijo que se iba al exterior, pero a trabajar. Pero no que iba a ese lugar”, relató la hermana del fallecido.

Gabriela Castro, hermana médico uruguayo fallecido en Ucrania (Captura Subrayado/canal 10)

Gabriela destacó que su hermano se fue siguiendo su pasión y “sirviendo a todo aquel que lo necesitaba”. Tras decir estas palabras, se emocionó.

Eduardo era conocido de manera cariñosa en Mercedes como el “Pelado” Castro. Algunos de sus familiares no estaban de acuerdo con las tareas que él desempeñaba, informó el noticiero Telemundo. Su muerte generó conmoción en el sector de la salud en esa ciudad de unos 40 mil habitantes. Castro estaba en Ucrania en un equipo de seis personas. Tres murieron y, entre ellos, estaba Castro.

La última vez que había estado en Mercedes fue hace un año. Durante su estadía ayudó a su hijo a construir su casa y también visitó a sus padres, que son de avanzada edad.

La Cancillería uruguaya confirmó la noticia. Ahora está en contacto con la familia y con las autoridades ucranianas para el procedimiento de documentación para el traslado de los restos, informó el diario El País.