Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, felicitó este lunes a Nasry “Tito” Asfura, declarado presidente electo de Honduras, y sostuvo que el nuevo gobierno hondureño puede convertirse en un aliado clave para la transición política en Venezuela, en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral hondureño.

“Mi cariño y reconocimiento a todo el pueblo de Honduras y mis felicitaciones a su Presidente Electo, Tito Asfura, por su victoria”, escribió Machado en la red social X, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño confirmara el resultado de los comicios celebrados el 30 de noviembre.

La dirigente opositora afirmó que el desenlace electoral ratificó la “vocación democrática” de Honduras y su “decisión de contribuir a lograr un hemisferio más libre, más próspero y más seguro”. En ese marco, vinculó el resultado con la situación política venezolana y sostuvo que “la liberación de Venezuela es indispensable para este propósito”.

Machado señaló además que espera contar con la administración entrante de Asfura “como aliado fundamental para la transición” en Venezuela. “En nombre de los venezolanos, le deseo el mayor de los éxitos y le ratifico nuestro apoyo. Muy pronto construiremos fuertes lazos entre nuestras dos naciones libres y democráticas”, expresó.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró el pasado miércoles a Asfura, dirigente del Partido Nacional, como presidente electo, luego de completar el 99,93% de las actas escrutadas. Según los datos oficiales, el candidato conservador obtuvo el 40,27% de los votos, con una diferencia de 0,74 puntos porcentuales sobre su principal rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La estrechez del resultado, sumada a una serie de incidentes durante el conteo, extendió el proceso electoral por varias semanas y generó un clima de incertidumbre política. El escrutinio se vio afectado por retrasos en la divulgación de los resultados, denuncias de amenazas contra dos consejeras del CNE y divisiones internas dentro del organismo electoral, factores que impactaron en la credibilidad del proceso.

La tensión política se profundizó tras el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la candidatura de Asfura. El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) calificó ese pronunciamiento como una “injerencia extranjera” en los asuntos internos de Honduras, mientras sectores opositores defendieron la legitimidad del resultado proclamado por el ente electoral.

El calendario institucional marca un nuevo punto crítico para el proceso. El martes 30 de diciembre vence el plazo legal para la proclamación de los resultados definitivos. En ese contexto, el CNE avanza contra reloj para completar un escrutinio especial y oficializar a los ganadores de los cargos pendientes, incluidos alcaldes y diputados.

Las autoridades electorales advirtieron que, de no concluir el proceso dentro del plazo establecido, el caso pasará al Parlamento. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dirigente del Partido Libre, señaló que la Comisión Permanente podría convocar al pleno legislativo para realizar “el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”.

Ese escenario genera un nuevo foco de controversia. Sectores de la oposición calificaron la eventual intervención parlamentaria como inconstitucional y alertaron sobre el riesgo de una mayor polarización política en el país centroamericano, en momentos en que el país espera cerrar uno de los procesos electorales más disputados de los últimos años.

(Con información de EFE)