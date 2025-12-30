Las pruebas que demuestran que el crimen de Ronald Ojeda en Santiago de Chile fue orquestado en Venezuela

El Ministerio Público ingresó este lunes la acusación contra 20 miembros de los "Piratas de Aragua", responsables del crimen de Ojeda.

La noche de este lunes, la Fiscalía ECOH estampó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra 20 miembros de los “Piratas de Aragua”, célula del Tren de Aragua señalada como responsable de al menos cinco secuestros con homicidio, entre ellos el del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo apareció el 1 de marzo de 2024 dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento en Santiago.

Según el fiscal Héctor Barros, a cargo de la investigación, se presentaron 200 testigos y más de 100 peritajes y el Ministerio Público pide penas desde 5 años a cadena perpetua para los imputados, en un juicio oral que se prevé maratónico y comenzará próximamente.

Barros detalló además que aún hay sujetos prófugos y otros con orden de extradición pendiente. A ellos “se les separó investigación y se les llevará a juicio cuando sean habidos o cuando el proceso de extradición culmine. Sin perjuicio de ello, en esa causa que hemos separado, hemos despachado una serie de medidas intrusivas y se han despachado nuevas órdenes de detención en contra de otros partícipes de los delitos”, señaló.

El persecutor ha sido enfático en varias oportunidades al asegurar que el secuestro y crimen de Ojeda fue un crimen político orquestado desde Venezuela -tesis que comparte el gobierno chileno-, y un reportaje del sitio de investigación periodística Ciper publicado este lunes da plena cuenta de ello.

Adrián Gámez Finol (el “Turko”) era el líder de los "Piratas de Aragua".

Las evidencias

De acuerdo al artículo, en la investigación por el crimen de Ojeda figuran dos declaraciones de cercanos al “Turko” -líder de la célula-, y un audio del “Gordo Alex” -una de las cabezas del Tren de Aragua en el país-, que evidencian la injerencia del régimen de Maduro en el secuestro y asesinato del malogrado exmilitar.

El primer testimonio al que tuvo acceso el medio citado corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos ( Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Boby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

El "Gordo Alex" reconoce en un audio haber asesinado a un exuniformado venezolano, aunque sin dar nombres.

El testigo reservado N°7

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como líder de la banda y aseguró que un tal José Carlos Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

También, que una vez cometido el asesinato debían huir a Perú, donde se les pagaría por el “trabajo” hecho.

Carlos Valverde, padre de José Carlos, declaró en enero de este año que su hijo huyó del país y estaría viviendo en Venezuela, específicamente en el estado de Zulia.

La tercera evidencia corresponde a la de un acusado que vivía en la mediagua donde sepultaron el cuerpo de Ojeda, ubicada en un campamento (“toma”) de la comuna santiaguina de Maipú, y reza así:

“Por rumores que escuché al interior de la toma, que al exmilitar venezolano lo mataron por traicionar a su patria”.

Finalmente, el “Testigo Reservado N°2” sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.