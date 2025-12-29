Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil

Milicianos palestinos de Hamas. REUTERS/Hatem Khaled

Según una información exclusiva de Infobae, Angela Lano, investigada en el marco de la operación Domino, que el sábado pasado desmanteló en Italia una red acusada de financiar a Hamas con la detención de nueve personas, había abierto a su nombre el 27 de febrero de 2023 una empresa llamada Infopal con sede en Salvador, en el estado brasileño de Bahía. Como revelan los datos públicos de la agencia tributaria brasileña, la empresa cerró pocos meses después, el 6 de noviembre de 2023. En Italia, Lano es directora editorial de un sitio web con el mismo nombre, Infopal (infopal.it), que quedó bajo la lupa de la Fiscalía por haber recibido, según los magistrados, 300 000 euros (352.842 dólares) de una de las empresas del principal acusado de la investigación, Mohammad Hannoun.

La empresa brasileña Infopal se registró con el código 5812, que identifica en el país latinoamericano a las empresas cuya actividad económica principal es la publicación de periódicos o sitios web. Existe un sitio web llamado Infopal con dominio brasileño cuyo copyright tiene fecha de 2025. Todos los artículos están en italiano, excepto los publicados a partir del pasado mes de octubre. “El amplio archivo de la base de datos InfoPal.it, desde 2006 hasta el 26 de octubre de 2025, está disponible en italiano, con la posibilidad de traducción automática al portugués. A partir del 27 de octubre, las traducciones y publicaciones en portugués brasileño serán realizadas por traductores humanos”, se lee en el sitio web.

Lano, de 62 años, periodista y orientalista, en el pasado también activista contra la construcción de una línea de alta velocidad (TAV) en la región italiana de Piamonte, ahora está siendo investigada por las autoridades italianas por complicidad y participación en una asociación con fines terroristas. Los investigadores la consideran responsable de la propaganda de Hamas en Italia, en contacto casi diario con Mohammad Hannoun, que para la fiscalía italiana es miembro del departamento exterior de Hamas y líder de la célula italiana de la organización terrorista. Según el diario italiano La Stampa, la policía italiana “secuestró dinero en efectivo, algunos dispositivos informáticos y banderas con los símbolos de Hamas” en la casa de Angela Lano en Piamonte. En 2010, la mujer se embarcó en el barco de la Flotilla de la Libertad de Gaza, patrocinada por la Fundación Turca para los Derechos Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (İHH), incluida por Israel en la lista negra por considerarla cercana a los terroristas palestinos.

Según se lee en los documentos de la fiscalía italiana a los que Infobae ha tenido acceso, Infopal se fundó en Italia en 2006 con “el objetivo declarado de ofrecer un servicio de información sobre la situación del pueblo palestino en su patria y en el extranjero, a través de noticias, investigaciones, reportajes y artículos temáticos y, como se desprende de su sitio web, cuenta con el apoyo de la Asociación Benéfica de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ABSPP) de Génova, con la que comparte sede”. Según la fiscalía italiana, Lano acudía regularmente a la sede milanesa de ABSPP y el 17 de octubre de 2024 se hizo cargo de “algo que debía custodiar” en caso de que las oficinas de Milán fueran registradas en el futuro.

Registro de Infopal en la Agencia Tributaria brasileña.

La ABSPP fue fundada en Génova en 1994, con sedes en Milán y Roma, por Hannoun. Según las investigaciones de la Dirección Distrital Antimafia italiana, gracias a la red de Hannoun, siete millones de euros (más de 8 millones de dólares) habrían llegado a los terroristas a través de operaciones de triangulación con transferencias bancarias, o por medio de asociaciones con sede en el extranjero a favor de organizaciones con base en Gaza, en los territorios palestinos o en Israel, ya declaradas ilegales por el Estado de Israel. Los fondos también se habrían utilizado para apoyar a los familiares de terroristas o a los familiares de presos.

De los documentos de la fiscalía han surgido fotos, escuchas telefónicas y declaraciones públicas a favor de Hamas del propio Hannoun, que se reunió en varias ocasiones con Ismail Haniyeh, líder de la organización terrorista asesinado por Israel en julio de 2024, mientras se encontraba en Irán. Entre los cargos de Hannoun se encontraba el de miembro de la junta directiva de la Conferencia de la Unión de Comunidades e Instituciones Palestinas en Europa (PEC), que se reúne cada año para planificar acciones de deslegitimación contra Israel, desde la promoción del paradigma de un Estado único hasta el apoyo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). La PEC está patrocinada por el Palestinian Return Centre (PRC), con sede en el Reino Unido, un grupo de defensa de Palestina vinculado a Hamas y a los Hermanos Musulmanes. En 2010, el ministro de Defensa israelí calificó al PRC de organización ilegal porque entre sus líderes figuran importantes miembros de Hamas como Majed al-Zeer, Zaher Birawi y Majdi Aqil. Algunos de ellos ocupan o han ocupado cargos en diversas organizaciones afiliadas a los Hermanos Musulmanes en el Reino Unido. Hannoun también fue presidente de la Asociación de “Europeos por Al-Quds”, una red compuesta por decenas de asociaciones pro palestinas. Entre las asociaciones benéficas que promovió se encuentran La Cupola d’Oro y La Palma. Hannoun fue sancionado en 2024 y 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser considerado una figura central en la financiación de Hamas en Europa. La operación del sábado pasado se puso en marcha porque Hannoun y otros miembros de la red estaban a punto de huir a Turquía.

En cuanto a Angela Lano, lleva mucho tiempo vinculada a Brasil, también por sus estudios. Desde abril de 2024 es responsable del Núcleo de Estudios Coloniales y Descoloniales sobre el Norte de África y Oriente Medio de la Universidad Federal de Bahía. Según el informe publicado el año pasado por la organización europea Elnet titulado “Hamas en Europa”, en el que se dedica un capítulo precisamente a Italia, “el 9 de octubre, solo dos días después de la masacre de Hamas contra Israel, la directora de Infopal, Angela Lano, escribió un artículo en el que justificaba la masacre de Hamas como una descolonización del sur global y elogiaba la resistencia armada bien organizada que ‘liberó los asentamientos’”. “Infopal también se refería a las zonas israelíes infiltradas por los terroristas de Hamas como liberadas y compartía los vídeos del brazo mediático de Hamas. Lano también se refiere a la masacre del 7 de octubre como al ciclón de Al-Aqsa o la inundación, que es la forma en que Hamás se refiere al 7 de octubre”, reza el informe.

El sitio web italiano Infopal, dirigido por Lano, ha dado espacio al brasileño Sayid Marcos Tenório, quien, además de ser vicepresidente del Instituto Brasil Palestina (IBRASPAL), fue citado en la investigación brasileña de la Operación Trapiche, que en noviembre de 2023 frustró una serie de atentados de Hezbolá contra objetivos israelíes en Brasil. Según revelan los documentos policiales de la Operación Trapiche, Tenório y uno de los terroristas, actualmente buscado por la Interpol, Mohamad Khir Abdulmajid, mantuvieron numerosos intercambios de mensajes de WhatsApp en 2018 con el objetivo de abrir un centro islámico en Brasilia, vinculado al Centro Islámico Shia de la capital (CCBIB).

El presidente de la Asociación Palestina en Italia, Mohammad Hannoun, lleva una bandera palestina durante una huelga nacional, convocada por el sindicato USB, en solidaridad con Gaza y contra el gobierno y su plan de aumentar el gasto militar, en Roma, Italia, el 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

“La tregua de seis días para la ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes obligó a Israel a legitimar a Hamas como fuerza beligerante”, escribe Tenório en la página web infopal.it, el 9 de diciembre de 2023, dos meses después del ataque de Hamas contra Israel. “Las negociaciones han demostrado que Hamas no es un enemigo derrotado, sino un adversario resistente, que dicta las condiciones en las negociaciones con quienes han jurado destruirlo”, añade Tenório en la página web italiana. Tenório fue destituido de su cargo de asesor parlamentario del diputado federal Márcio Jerry, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el 10 de octubre de 2023 por burlarse duramente en las redes sociales de una mujer israelí con los pantalones manchados que fue secuestrada el 7 de octubre.

Según Emanuele Ottolenghi, investigador principal en el Centro de Investigación del Financiamiento del Terrorismo (CENTEF) y asesor senior en 240 Analytics, una plataforma de análisis de riesgos centrada en la identificación de terroristas y redes de financiación del terrorismo, en su artículo “El plan terrorista de Hezbollah en Brasil”, Tenório “presiona a favor de Hamas a través del Instituto Palestina-Brasil, IBRASPAL, una ONG brasileña dirigida por Ahmad Shehada, hermano del fundador asesinado de las Brigadas Izzadin el Qassam de Hamás, Salah Shehada”, pero también “está cercano al régimen iraní”. “Aprovechando su acceso, ahora revocado, al Congreso brasileño, facilitó en una ocasión un encuentro entre el jeque Bilal Mohsen Wehbe, representante del departamento de Asuntos Exteriores de Hezbollah en América Latina, y miembros del Congreso brasileño. También visitó Irán, donde se reunió con el expresidente iraní, Ebrahim Raisi, se reunió con el líder del Frente Polisario, acompañó a una delegación parlamentaria iraní a la Triple Frontera, trabajó por la amistad parlamentaria entre Brasil e Irán y conmemoró públicamente al comandante asesinado de las Fuerzas Qods de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qassem Soleimani, en un centro cultural iraní en São Paulo”, escribe Ottolenghi.

También Irán reprodujo el pasado mes de abril en las páginas online de su agencia de noticias Irna una entrevista escrita para Infopal por Lano y los hijos de Hannoun a Osama Hamdan, uno de los líderes de Hamas. Además, en los documentos de la operación Domino de la fiscalía italiana también se cita a Hezbollah, proxy de Irán. En una interceptación - escriben los magistrados - uno de los detenidos habla de la transferencia de una suma de dinero de Estambul a Amán a favor de Hezbollah. Esta operación italiana confirma, por tanto, una convergencia de intereses cada vez más fuerte entre Hamas e Irán (con sus proxies como Hezbollah), que tienen un enemigo común, Israel, como alerta la revista CTC Sentinel, especializada en terrorismo y seguridad internacional y publicada por el Combating Terrorism Center (CTC) de West Point, la academia militar de Estados Unidos. “Con las capacidades operativas de Hamas en Gaza gravemente degradadas y el grupo bajo presión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, los comandantes militares de Hamas podrían descubrir que los actos de terrorismo internacional llevados a cabo por pequeñas células, de forma independiente o en colaboración con agentes iraníes y de Hezbollah a través de la Unidad 3900, podrían ser un componente más central de su estrategia de ataque”, escribe Matthew Levitt, director del programa Reinhard sobre antiterrorismo e inteligencia del Washington Institute for Near East Policy. “Hoy en día, los funcionarios europeos e israelíes temen que Hamas haya decidido expandirse a nivel mundial y llevar a cabo sus planes de atentados en el extranjero, lo que supone un claro alejamiento del modus operandi anterior del grupo”, concluye Lewitt.