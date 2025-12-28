América Latina

Nasry Asfura respaldó a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es sensato”

El presidente electo de Honduras para el periodo 2026-2030 apoyó las acciones del Comando Sur en la región contra el narcotráfico y resaltó que el mandatario estadounidense busca mantener la seguridad del país norteamericano

Nasry Asfura apoyó la lucha
Nasry Asfura apoyó la lucha de Estados Unicos contra el narcotráfico en el Caribe (REUTERS/Leonel Estrada)

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el reciente presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, manifestó su apoyo a las acciones de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y si presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a CNN, Asfura sostuvo que “cada país protege su seguridad, su migración y sus fronteras”, y consideró que las medidas adoptadas por la administración estadounidense están orientadas a la defensa de su territorio.

“Las decisiones de un país son propias. Cada gobernante protege a su país, a su gente. Esas (son) acciones encaminadas para proteger la seguridad de los Estados Unidos. Es sensato, es correcto, porque cada quien anda buscando como proteger su seguridad, su migración, sus fronteras, a proteger cada ciudadano”, expresó.

En ese sentido, señaló el caso del presidente estadounidense y las decisiones conjuntas que toma con su administración para enfrentar la lucha contra el narcotráfico en la región: “En el caso de Trump, el gobierno americano, esas son las acciones que están encaminadas a defender sus fronteras”.

Un avión de combate militar,
Un avión de combate militar, del segundo escuadrón de caza de ataque más antiguo de la Armada de los Estados Unidos, en el Caribe (Europa Press)

Las declaraciones de Asfura surgen luego de que Estados Unidos felicitara al ex candidato tras su declaración como presidente electo de Honduras y llamara a todos los sectores políticos a acatar los resultados para asegurar una transición de poder sin incidentes.

Asfura obtuvo el 40,26% de los votos en las elecciones generales del 30 de noviembre. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, envió su reconocimiento al nuevo mandatario y destacó la importancia de garantizar una transición pacífica y sin interferencias.

“Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura”, indicó Rubio.

El secretario de Estado también manifestó la voluntad del gobierno estadounidense de trabajar con la nueva administración hondureña en temas de seguridad, migración y economía.

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry Asfura

De acuerdo con el calendario oficial, el presidente electo de Honduras asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en una ceremonia programada en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. El mandato se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme a lo dispuesto por la Constitución. Se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y delegaciones internacionales, según informó el diario La Prensa.

Miembros de la Guardia de
Miembros de la Guardia de Honor Presidencial hacen guardia afuera de la casa del presidente electo hondureño Nasry Asfura luego de ser declarado ganador de las elecciones del 30 de noviembre (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La declaratoria oficial se dio en un escenario de tensiones, denuncias de fraude electoral, amenazas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y divisiones internas en el organismo, lo que llevó a que el anuncio se realizara de manera virtual. Esta situación mantuvo en suspenso el proceso electoral y generó inquietud en distintos sectores del país.

