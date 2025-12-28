Al menos 11 personas murieron en un accidente de tránsito en Brasil: entre las víctimas hay una mujer embarazada y dos niños

Al menos 11 muertos tras una accidente de tránsito en Brasil (VIDEO: X @LogInfra)

Al menos once personas fallecieron este sábado tras un choque frontal entre una camioneta y un utilitario en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía, en el nordeste de Brasil. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años, según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba. Diez personas murieron en el acto producto del impacto y una undécima perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

El siniestro involucró a una Chevrolet S10 y a un Fiat Dobló que, por causas que aún investiga la Policía Federal de Caminos (PRF), colisionaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata. El fuego envolvió ambos vehículos, dificultando las tareas de rescate y requiriendo un intenso despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta BR-101 permaneció cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes para determinar la mecánica del accidente.

Según los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un “intento de sobrepaso de manera indebida”, lo que habría derivado en el choque frontal. Las autoridades no han especificado aún cuál de los vehículos intentó realizar esta maniobra, pero señalaron que la violencia del impacto fue tal que ambos automóviles quedaron completamente destruidos y envueltos en llamas casi de inmediato.

El incendio posterior al accidente complicó gravemente las tareas de rescate, ya que el fuego se propagó rápidamente en las dos unidades. Los equipos de bomberos y las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de varias horas para extinguir las llamas y liberar a las víctimas. Las labores incluyeron la remoción de escombros y la asistencia médica a los sobrevivientes, mientras que la ruta federal BR-101 debió permanecer totalmente interrumpida, lo que generó importantes demoras en el tránsito de la región.

La identificación de las víctimas se ha visto dificultada debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el incendio. Según trascendió en medios regionales, algunas de las personas fallecidas deberán ser sometidas a exámenes de ADN para su identificación legal. Autoridades y fuentes policiales confirmaron que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que añade una dimensión especialmente dramática al siniestro.

El único sobreviviente de la colisión fue trasladado de urgencia a un centro médico local, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la identidad de esta persona.

La Policía Federal de Caminos continúa investigando las circunstancias exactas del accidente y analiza las condiciones de la vía al momento del siniestro, así como otros posibles factores que pudieron influir en el desenlace. La empresa concesionaria Ecovias Capixaba colaboró en las tareas de remoción y asistencia en el lugar.

Este siniestro representa uno de los accidentes viales más graves ocurridos en el estado de Bahía en lo que va del año, debido tanto a la cantidad de víctimas fatales como a las características del choque y el incendio posterior. Las autoridades han reiterado la importancia de extremar las medidas de precaución en rutas federales, especialmente en tramos donde se presentan condiciones que pueden propiciar maniobras riesgosas.