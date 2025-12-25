Nasry Asfura recibe nuevos saludos internacionales tras ser confirmado como presidente electo de Honduras

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, ofrece una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 1 de diciembre de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

Los principales partidos de derecha y ultraderecha española han felicitado oficialmente a Nasry ‘Tito’ Asfura por su proclamación como virtual presidente electo de Honduras, noticia que se conoció el miércoles tras 24 días de espera por los resultados de unas elecciones celebradas en ese país centroamericano, mientras el Gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, aún no ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.

Este suceso se enmarca en un contexto geopolítico donde la definición del nuevo liderazgo hondureño ha cobrado relevancia internacional, principalmente por el prolongado periodo de incertidumbre electoral generado por un retraso en el escrutinio especial del Consejo Nacional Electoral (CNE). La demora, atribuida al procesamiento de 2.792 actas electorales con inconsistencias, inició recién el 18 de diciembre, acumulando cinco días de retraso desde la jornada electoral original del 30 de noviembre.

La decisión llega tras una serie de tensiones políticas en Honduras, alimentadas por la competencia cerrada entre el Partido Nacional, representado por Asfura, y el Partido Liberal, cuyo candidato Salvador Nasralla quedó a menos de un punto de distancia con el 39,54 % de los votos, frente al 40,26 % obtenido por Asfura, de acuerdo con el 99,93 % de las actas escrutadas reportadas por la página web del CNE.

El presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo (Fernando Sánchez - Europa Press)

Reacciones políticas españolas y latinoamericanas

El líder del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, utilizó su cuenta de X para transmitir a Asfura que su triunfo representa “una buena noticia para la libertad y la democracia, para Honduras, para la región y para España”. Feijóo acompañó su felicitación con una imagen de un encuentro mantenido en Madrid junto al presidente electo hondureño. Además, expresó su “más sincera enhorabuena por la victoria electoral”.

Desde el espacio de ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también recurrió a X para felicitar a Asfura, subrayando la “clara victoria” del candidato, a quien identifica como respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump. Abascal destacó la importancia de la decisión del pueblo hondureño ante los “intentos de la familia Zelaya de hacer de Honduras un satélite socialista de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

Frente a la celeridad de la respuesta partidaria, el Gobierno español y el ministerio de Exteriores han mantenido el silencio institucional, absteniéndose de felicitar oficialmente al presidente electo de Honduras.

Donald Trump, rodeado de el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)

Respaldo internacional y transición política

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un comunicado felicitando a Asfura, al tiempo que exhortó “a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo”. A este respaldo se sumaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que emitieron una declaración conjunta reconociendo a Asfura como “presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre”.

La victoria de Nasry Asfura, conocido popularmente como "Papi a la orden“, marca el regreso de la derecha al Ejecutivo hondureño a través del Partido Nacional, cuya estructura ha sido históricamente determinante en la política del país.

El escrutinio especial que determinó el desenlace final de las elecciones hondureñas se prolongó durante 24 días debido a las inconsistencias presentes en casi 2.800 actas electorales, iniciando su procesamiento el 18 de diciembre, cinco días después de la fecha estipulada.

Con información de EFE