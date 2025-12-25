América Latina

Cómo será la relación de Honduras con China o Taiwán tras la victoria de Asfura

La nueva administración hondureña se enfrentará a la disyuntiva de redefinir alianzas internacionales, en medio de reacciones cautelosas tanto de Beijing como de Taipéi y la presión regional por un posicionamiento claro

Guardar
Nasry “Tito” Asfura.
Nasry “Tito” Asfura.

La victoria del conservador Nasry “Tito” Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras abrió un nuevo interrogante en el tablero diplomático de Centroamérica: cuál será el futuro de la relación del país con China y si se concretará un eventual regreso a los vínculos con Taiwán, rotos en marzo de 2023 durante el gobierno de Xiomara Castro.

Tras la confirmación del triunfo de Asfura —quien obtuvo el 40,26% de los votos en los comicios del pasado 30 de noviembre— tanto Pekín como Taipéi reaccionaron con cautela, a la espera de definiciones concretas por parte del presidente electo, que durante la campaña dejó abierta la posibilidad de revisar el actual alineamiento internacional de Honduras.

Desde China, el mensaje fue claro pero diplomático. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, aseguró este jueves que Pekín “respeta la decisión del pueblo hondureño” y manifestó la disposición del gigante asiático a “colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo” de las relaciones bilaterales. No obstante, remarcó que cualquier vínculo deberá mantenerse bajo el denominado “principio de una sola China”, una condición innegociable para el gobierno de Xi Jinping.

Imagen del portavoz del Ministerio
Imagen del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, durante una conferencia de prensa en Pekín, China. REUTERS/Tingshu Wang

Asfura, líder del Partido Nacional y respaldado políticamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los principales críticos del giro diplomático impulsado por la administración saliente. Durante la campaña electoral, sostuvo que Honduras “estaba muy bien” cuando mantenía relaciones con Taiwán, al destacar el apoyo económico y comercial que recibía del gobierno isleño. En contraste, señaló que los beneficios del acercamiento a China no cumplieron con las expectativas de distintos sectores productivos del país.

Del lado de Taiwán, la respuesta fue medida. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla afirmó en un comunicado que adoptará una actitud “abierta y pragmática” respecto al futuro de sus lazos con Tegucigalpa y exhortó a Asfura a implementar políticas orientadas al “bienestar” del pueblo hondureño, sin confirmar si ya existen contactos formales para un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La posibilidad de que Honduras vuelva a reconocer a Taiwán representa una cuestión sensible para China, que en los últimos años intensificó su ofensiva diplomática para aislar internacionalmente a la isla. Tras las rupturas con Honduras y Nauru en 2024, Taipéi mantiene vínculos oficiales con apenas doce Estados en todo el mundo, siete de ellos ubicados en América Latina y el Caribe, entre ellos Paraguay, Guatemala y Belice.

El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

Pekín considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperar su control, una postura que ha reducido de manera significativa el margen de acción internacional del gobierno taiwanés.

En este contexto, el próximo gobierno hondureño deberá definir si sostiene la relación estratégica con China o si avanza hacia un realineamiento diplomático que incluya el retorno a Taiwán y un fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos e Israel, como anticiparon los principales candidatos conservadores durante la campaña. La decisión no solo marcará el rumbo de la política exterior de Honduras, sino que también tendrá impacto en el delicado equilibrio geopolítico de la región.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaTaiwánHondurasNasry “Tito” Asfurarelaciones

Últimas Noticias

El expresidente Jair Bolsonaro confirmó a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil

La designación fue anunciada mediante una carta escrita desde su confinamiento. El exmandatario, previo a ser intervenido quirúrgicamente, oficializó a su hijo mayor como aspirante a la jefatura de Estado para las próximas elecciones

El expresidente Jair Bolsonaro confirmó

Nasry Asfura recibe nuevos saludos internacionales tras ser confirmado como presidente electo de Honduras

Estados Unidos y los partidos de derecha de España coincidieron en felicitar al postulante del Partido Nacional. Se sumaron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana

Nasry Asfura recibe nuevos saludos

El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno cuestionó a la Corte Constitucional y respaldó a Jamil Mahuad tras la desestimación de su recurso

El ex mandatario expresó preocupación por el manejo procesal del tribunal al rechazar la acción extraordinaria de protección de Mahuad

El ex presidente de Ecuador

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

El Ministerio de Defensa advirtió sobre riesgos para la seguridad nacional y para las operaciones aéreas comerciales, y anunció posibles sanciones para quienes violen la normativa

Trinidad y Tobago investiga el

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

El candidato liberal señaló que no se realizó el conteo total de los votos y denunció que esta es la cuarta vez consecutiva en la que considera que se le niega la posibilidad de competir en igualdad de condiciones

Salvador Nasralla rechazó la proclamación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uso de plaguicidas en frutas

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

“Fin a la barra libre de hipotecas”: dos expertos explican los cambios que vienen en 2026 si vas a comprar o vender casa

Navidad en el Parque de las Leyendas: precio de entradas y actividades en los zoológicos de San Miguel y Huachipa

Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía

¿Cuál es el nivel de aprobación de la gobernadora del Edomex? Esto señala encuesta

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro se somete a

Jair Bolsonaro se somete a una cirugía por hernia doble en medio de su reclusión

Las paramilitares RSF toman otras dos localidades en Darfur Norte, en el oeste de Sudán

Maíllo (IU) valora el "preocupante distanciamiento de la realidad" del Rey en su discurso: "Es una oportunidad perdida"

China acusa a EEUU de distorsionar su política para intentar impedir una mejora de los lazos con India

Mueren tres personas en ataques de Rusia contra varias provincias de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Cillian Murphy

El regreso de Cillian Murphy en la película de Peaky Blinders: teaser, fecha de estreno y todo lo que sabemos de “El hombre inmortal”

Imani Dia Smith, actriz de “El Rey León” en Broadway, fue asesinada por su pareja en Nueva Jersey

Murió Pat Finn, actor de ‘Friends’ y ‘The Middle’, tras una larga lucha contra el cáncer

Brooklyn Beckham reafirma su amor por Nicola Peltz en pleno distanciamiento con su familia

Taylor Swift dona dos millones de dólares a programas contra el hambre y las enfermedades cardíacas en Estados Unidos