Nuevo atentado en La Araucanía chilena: al menos tres camiones fueron incendiados por encapuchados

El hecho ocurrió en la comuna de Nueva Imperial y los vehículos pertenecen a una empresa forestal

Un nuevo atentado incendiario se registró la tarde de este lunes en la región de La Araucanía, específicamente en el sector Peleco de la comuna de Nueva Imperial (715 kms al sur de Santiago), donde tres camiones de la empresa Probosque fueron reducidos a cenizas por encapuchados.

Según informaron desde Carabineros, el ataque se produjo alrededor de las 17:00 hrs, cuando alguien alertó al 133 que al menos dos desconocidos habían reducidos a los conductores de los camiones y les habían prendido fuego.

Al sitio del suceso también llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial a controlar el fuego, a fin de evitar un incendio forestal de proporciones. Y a pesar de que uniformados desplegaron un amplio operativo por la zona, no se encontraron pancartas alusivas a algún grupo radical mapuche ni aún se ha dado con el paradero de los responsables.

Un disparo

Desde la fiscalía local emitieron un comunicado informando que “alrededor de las 17:20 horas se registró un ataque incendiario en el sector rural Peleco Catrianchi, comuna de Nueva Imperial, que afectó a tres camiones forestales pertenecientes a faenas de la empresa Forestal Probosque Limitada”, consignó Araucanía Diario.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos sujetos a rostro cubierto, portando armas de fuego largas y vistiendo ropa de tipo mimetizada, intimidaron a conductores que se encontraban realizando labores de carga de madera al interior de la faena. Los atacantes obligaron a los trabajadores a alejarse del lugar, les sustrajeron teléfonos celulares y posteriormente rociaron los vehículos con un líquido acelerante, para luego prenderles fuego“, complementaron desde el Ministerio Público.

“Durante la huida de las víctimas se escuchó al menos un disparo. Los afectados lograron refugiarse en un lugar seguro y no se registraron personas lesionadas. En el sitio no se encontraron pancartas ni elementos reivindicatorios“, remataron desde el ente persecutor.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, evitó dar mayores detalles del ataque asegurando que las policías se encuentran trabajando para localizar a los culpables.

