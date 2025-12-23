Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros

Edmand Lara reacciona durante un acto de entrega de mando por parte de comunidades originarias en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, volvió a generar tensión en el Gobierno tras emitir un video en redes sociales en el que cuestiona las políticas económicas del Gobierno, descalifica al presidente Rodrigo Paz e insulta a sus ministros y asesores.

Lara manifestó su rechazo al Decreto Supremo 5503, emitido el 17 de diciembre, con el que se levantó la subvención a los carburantes y generó protestas de varios sectores porque incrementa el precio del diésel y la gasolina.

El vicepresidente señaló que se equivocó al postular junto a Paz en las elecciones generales y pidió disculpas públicas a quienes se lo habrían advirtido. “Debí haber hecho caso y me disculpo con la gente que me decía no te metas con Rodrigo porque Rodrigo es un corrupto. Ahora sí les doy la razón”, señaló y agregó que el presidente lo utilizó políticamente para llegar al poder.

“Yo terminé de darme cuenta de que Rodrigo Paz no vale la pena, no vale un peso. Solo quería poder y nos utilizó a nosotros para llegar al poder”, afirmó.

Si bien Lara sostuvo que hay “uno que otro” ministro “rescatable”, dijo que la mayoría son “oportunistas y ambiciosos”. “Quiero que entienda Rodrigo que está equivocado, que los asesores que tiene y los ministros que tiene son unos pelotudos porque no ven la realidad”, añadió.

La Paz, Bolivia, 8 de noviembre de 2025. Luis Gandarillas/Pool via REUTERS

Sus declaraciones fueron rechazadas por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien señaló que la obligación del vicepresidente es presentar una denuncia judicial si tiene indicios de corrupción de alguna autoridad del ejecutivo en vez de “hacer un tiktok”.

Barrientos aseguró que su actitud no es lo que los ciudadanos esperan de una alta autoridad. “El insulto siempre demuestra una falta de argumentos y no está a la altura de lo que le exige el pueblo boliviano”, señaló.

El presidente Rodrigo Paz se defendió implícitamente de las acusaciones durante un encuentro con dirigentes gremiales para explicar el alcance del decreto. Sin hacer referencia a Lara, el presidente señaló: “Yo no hago tiktoks, yo actúo, yo hago las cosas, porque para eso me han elegido, para tomar decisiones”.

El vicepresidente Lara también enfrenta pedidos de retractación pública por parte del Senado y la Cámara de Diputados. Ambas instancias emitieron pronunciamientos para exigirle que rectifique las acusaciones contra legisladores nacionales que consideran infundadas y difamatorias.

A finales de noviembre, seguidores de Edmand Lara marcharon para expresarle su apoyo en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

En el comunicado, la directiva del Senado denunció que desde el inicio de la actual Legislatura el vicepresidente ha emitido declaraciones “poco responsables”, agravadas en las últimas horas al atribuir conductas delictivas a asambleístas sin presentar pruebas. En ese sentido, lo conminaron a Lara a retractarse “de manera inmediata” y por los mismos medios digitales utilizados para la difusión de las acusaciones. En la misma línea, la Cámara de Diputados expresó su “profunda preocupación” por lo que considera discursos “sesgados, peyorativos y discriminatorios”.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, Lara había manifestado que las cámaras de diputados y de senadores son “una olla de corrupción” y que solo unos pocos legisladores se salvan. Además, sostuvo que “todo lo negocian y transan, y a eso van”.

“Aunque uno quiera hacer algo, no puede, porque estos delincuentes se juntan entre delincuentes y hacen mayoría. Lo que tú quieres aprobar por el bien del país, nunca vas a aprobar”, señaló.

Las recientes declaraciones del vicepresidente abren un nuevo foco de conflicto interno y amenazan con debilitar la gobernabilidad, en un contexto de tensión social generado por el alza de los combustibles tras la eliminación del subsidio.