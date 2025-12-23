Críticas al gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay por no adherir a la declaración de países de la región sobre Venezuela

Los presidentes del Mercosur en la última cumbre (Evaristo Sa / AFP)

El presidente uruguayo Yamandú Orsi planteó en la última cumbre del Mercosur su voluntad “inquebrantable” de colaborar con la restauración democrática en Venezuela. “No existen democracias plenas sin el pleno respeto a los derechos humanos”, dijo en su discurso. Sin embargo, el mandatario no acompañó –al igual que Brasil– el texto firmado por seis países de la región pidiendo restablecer el orden democrático en ese país. Esto motivó críticas de parte de la oposición en el país.

“Expresamos nuestra voluntad inquebrantable de colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela en el marco del respeto de los principios del derecho internacional tales como: integridad territorial de los estados, respeto a la soberanía e independencia de los estados y la abstención del uso de la fuerza”, dijo el presidente Orsi en su discurso.

Pero al final de la cumbre su firma no estaba en el documento suscrito el sábado por los presidentes de Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña), Panamá (José Raúl Mulino) y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú. Los mandatarios expresaban allí una profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela. Además, instó a la liberación inmediata de los presos políticos y a la garantía del debido proceso legal y la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

El texto, debatido durante la cumbre semestral, evitó cualquier referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense en el Caribe, adoptando un tono más moderado que el defendido por algunos de los líderes presentes.

¿Por qué Uruguay no acompañó este documento? En su llegada a Uruguay, el canciller Mario Lubetkin fue consultado por este tema y expresó la preocupación del gobierno uruguayo de que también baje la tensión en el Caribe.

“Todos hablábamos con el mismo lenguaje: todos estuvimos claros en que Venezuela tiene que volver a la democracia. Es una discusión que, así, nunca antes se había dado”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo este lunes en una rueda de prensa.

El presidente Yamandú Orsi durante el ciclo Desayunos Búsqueda (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“Venezuela no está en un escenario democrático y hay que ayudar para que se vaya hacia ese escenario democrático. Pero hoy no se puede desconectar con los niveles de tensión que hay en el Caribe. No podemos decir: ‘viva la democracia en Venezuela’ y después entender que se nos incendia la región por un movimiento A, B, o C”, expresó.

La postura del gobierno uruguayo, resumió Lubetkin, es que la región permanezca “en paz” y llamó a “bajar tensiones en el Caribe”.

La postura del gobierno uruguayo fue cuestionada por el ex canciller Omar Paganini. “Francamente no se comprende por qué Uruguay no firma esta declaración sobre Venezuela. ¿Siguen con la idea de ser neutrales entre el pueblo y la dictadura?”, planteó en la red social X, en un posteo que fue compartido por el ex presidente Luis Lacalle Pou.

Ex canciller uruguayo Omar Paganini junto al ex presidente Luis Lacalle Pou (REUTERS/Mariana Greif)

También hubo críticas a nivel parlamentario. El senador del opositor Partido Nacional Javier García señaló que es “vergonzante” la postura uruguaya. “Con un país como Venezuela que cuando nosotros tuvimos la dictadura no se amparó en excusas y abrió las puertas para recibir a miles de uruguayos perseguidos y que salvaron su vida… que ahora el gobierno de Uruguay por temas ideológicos y haciendo el seguidismo de Brasil no censure la dictadura venezolana la verdad que es vergonzante”, dijo García.

El senador del opositor Partido Colorado Robert Silva consideró que el gobierno hizo pasar “vergüenza” a Uruguay. “No condenar el régimen de Maduro como hace el gobierno nacional es convalidar los asesinatos, las torturas, la miseria que el pueblo venezolano está padeciendo”, expresó.