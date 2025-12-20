Venezuela

Seis países latinoamericanos exigieron a la dictadura de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela

En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en el país caribeño. Brasil y Uruguay no se adhirieron a la nota

Guardar
Crece la presión internacional sobre
Crece la presión internacional sobre el dictador Maduro en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Seis países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, en la que exigieron al régimen de Maduro el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela.

El documento, suscrito el sábado por los presidentes de Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña), Panamá (José Raúl Mulino) y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú, expresó una profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela. Además, instó a la liberación inmediata de los presos políticos y a la garantía del debido proceso legal y la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad.

La declaración, difundida por el gobierno paraguayo, no fue firmada por Brasil ni por Uruguay. El texto, debatido durante la cumbre semestral, evitó cualquier referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense en el Caribe, adoptando un tono más moderado que el defendido por algunos de los líderes presentes.

Sin embargo, horas antes, durante su intervención en la cumbre, el presidente argentino, Javier Milei, adoptó una postura más contundente. Saludó la presión militar ejercida por Estados Unidos sobre la dictadura chavista y llamó a los países del Mercosur a sumarse a esa estrategia. “El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, afirmó Milei en su discurso.

El discurso de Javier Milei en el Mercosur

El mandatario reiteró su respaldo al despliegue naval estadounidense en el Caribe y al anuncio de Washington de bloquear la exportación de petróleo venezolano. También recordó que Venezuela permanece suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia y responsabilizó al régimen de Maduro por la crisis política, humanitaria y social devastadora que afecta al país.

“Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denundió Milei y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.

En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y volvió a exigir “la liberación de todos los presos políticos”

En contraste, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. El jefe de Estado advirtió que una acción de ese tipo sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. Uruguay, otro de los miembros del Mercosur, tampoco suscribió la declaración, lo que evidenció la división interna del bloque respecto a la crisis venezolana y la estrategia para abordarla.

El contexto de la crisis venezolana estuvo presente en los debates de la cumbre. Venezuela, suspendida del Mercosur por incumplir los compromisos democráticos del bloque, enfrenta una situación marcada por el éxodo masivo de ciudadanos, la persistencia de presos políticos y denuncias de violaciones a los derechos humanos. La declaración conjunta de los seis países hizo hincapié en la necesidad de liberar a todos los detenidos por motivos políticos y de garantizar el respeto al debido proceso.

Durante su intervención, Milei también mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace un año durante un viaje personal, y exigió su liberación. Además, el mandatario argentino destacó el reconocimiento internacional al coraje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien se le concedió el premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró su llamado a que se respete la voluntad popular en Venezuela.

El comunicado sobre Venezuela se
El comunicado sobre Venezuela se elaboró en el marco de la cumbre del Mercosur en Brasil (Photo by Evaristo Sa / AFP)

El cierre de la cumbre dejó en evidencia la fractura regional ante la crisis venezolana y la persistencia de posturas enfrentadas sobre el modo de encarar la situación. Para Milei, la permanencia de regímenes autoritarios en la región representa un peligro que trasciende las fronteras nacionales y amenaza la estabilidad de todo el continente.

Casi en paralelo al desarrollo de la cumbre, Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región.

De acuerdo con los detalles proporcionados a Reuters, la acción consistió en la intercepción de una embarcación previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Temas Relacionados

Crisis en VenezuelaMercosurJavier MileiDerechos humanos en VenezuelaMaría Corina MachadoLuiz Inácio Lula da SilvaFoz de IguazúNicolás Maduro

Últimas Noticias

EEUU interceptó un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela

Funcionarios norteamericanos informaron a la agencia Reuters que el operativo estaba a cargo de la Guardia Costera

EEUU interceptó un segundo buque

Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

La autoridad diplomática del país atribuyó a la dictadura en Venezuela la responsabilidad por el sufrimiento de la población y la migración, según un comunicado oficial difundido tras el encuentro regional

Paraguay denunció al régimen chavista

Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro: sancionó por corrupción a familiares del dictador

La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo venezolano

Estados Unidos mantiene la presión

Marco Rubio: “El régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”

El secretario de Estado de Donald Trump aseguró que la estrategia del republicano en el Caribe busca proteger “los intereses” estadounidenses

Marco Rubio: “El régimen de

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay

El informe que documenta cómo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otro mensaje de Máximo Kirchner

Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unido por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio

Se registró un sismo de 4.3 en Islay, Arequipa

Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

Restaurar el color es hacer hogar, matizar es crear comunidad, pintar es recuperar el vínculo

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Egipto, Qatar y

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía consolidan una alianza para avanzar hacia la segunda etapa del plan de paz en Gaza

Los demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein: Chomsky, pasaportes y mensajes

Trump rebaja las retricciones sobre el cannabis para fomentar la investigación médica

Trump rebaja las restricciones sobre el cannabis para fomentar la investigación médica

La inversión en IA podría superar 500.000 millones de dólares en 2026, según Goldman Sachs

ENTRETENIMIENTO

Con fotos inéditas, Malena Alterio

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Johnny Galecki revela el oficio que casi reemplaza su carrera en Hollywood

Sylvester Stallone se quebró al recordar el rechazo de sus padres la noche que ganó el Oscar: “Sigo cargando con esto”

La lección de Ron Howard que cambió la vida de Jason Bateman

Todo sobre la boda de Kim Woo-bin y Shin Min-ah: fotos y videos del matrimonio de los actores coreanos